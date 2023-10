Hoch qualifizierte Ausländer auf Wohnungssuche: „Dann kommt niemand mehr nach Berlin“

Kurz vor seinem 40. Geburtstag beschloss Matteo, nach Berlin zu ziehen. Eigentlich gefiel ihm das Leben im norditalienischen Genua, über seine Wohnsituation konnte er ebenfalls nicht klagen. 750 Euro warm zahlte er für eine 90 Quadratmeter große Zweizimmerwohnung im Stadtzentrum mit Balkon. Dennoch wollte der Bauingenieur, der Infrastrukturprojekte wie U-Bahnhöfe in der ganzen Welt betreut, beruflich wachsen. Als das Stellenangebot von Siemens kam, musste er nicht lange nachdenken. In Berlin hatte er schon mal Urlaub gemacht und die Stadt hatte ihn beeindruckt.

Seit Anfang August wohnt er jetzt in Berlin. Immer noch in dem winzigen Hotelzimmer in der Nähe des S-Bahnhofs Messe Nord/ICC, das nur als provisorische Unterkunft für die ersten Wochen gedacht war. Fast täglich erhält er Vorschläge von der Relocation Agentur, die ihm zu einem Mietvertrag verhelfen soll. Doch bei den meisten kommt es nicht mal zu einer Besichtigung, da die Wohnungen entweder zu teuer oder zu klein sind. „Bei 35 Quadratmetern bekomme ich Platzangst allein wenn ich die Bilder sehe“, sagt er und schüttelt den Kopf.

Neue Wohnungsrealität in Berlin: 55 Quadratmeter in Wedding für 1650 Euro

Zwei Zimmer und circa 60 Quadratmeter möchte er mieten, dafür maximal 1500 Euro warm ausgeben. Auch wünscht er sich eine Einbauküche. Für seine Standards möchte er sich nicht entschuldigen. Er sei 40 Jahre alt und nicht bereit, auf engstem Raum zu leben, zumal er mit über 3000 Euro netto pro Monat überdurchschnittlich verdient. Auch möchte er nicht am Stadtrand oder in Brandenburg wohnen. Zum einen schrecke ihn die Pendelei ab, zum anderen schätze er an Berlin die internationale Atmosphäre sowie die kulturellen Angebote. „Auf dem Land sehe ich mich nicht“, ist sein Fazit.

Er zeigt das letzte Angebot, das er von der Agentur bekommen hat. 1650 Euro warm würde die 55 Quadratmeter große Wohnung in Wedding kosten und damit sein Budget sprengen. Zudem ist sie laut Inserat möbliert, doch auf den Bildern sind nur ein Tisch, ein Regal und ein paar Stühle zu sehen. Eine Frechheit, findet Matteo, der grundsätzlich nichts gegen eine möblierte Wohnung hätte. „Doch wenn, dann müssten wirklich alle Möbel und Elektrogeräte drin sein und in einem guten Zustand.“

Am 3. November sind die drei Monate um, in denen sein Arbeitgeber einen Zuschuss für das Hotelzimmer gewährt. Ab dann muss er die 1380 Euro pro Monat allein stemmen. Aufgeben möchte er allerdings nicht, zumindest noch nicht. „Ich bin ein geduldiger Mensch“, sagt er. „Irgendwann, wenn es wirklich nicht klappt, muss ich mir eine Lösung überlegen. Aber an dem Punkt bin ich noch nicht. Es muss doch möglich sein, etwas zu finden.“

Relocation Agentur: „Es kommen junge Einsteiger mit Gehältern von 2500 netto, die nicht überleben können“

Geschichten wie die von Matteo hören Christine Gerkrath und Sabine Engelhardt täglich. Seit 2014 führen die beiden Frauen die Relocation Agentur „Move to Berlin“ und helfen Neuankömmlingen bei Visa-Anträgen und bei der Wohnungssuche. Zu ihrer Klientel zählen vor allem Akademiker aus Drittländern, beispielsweise viele, die in der Gaming-Industrie arbeiten.

„Als wir angefangen haben, haben wir den Leuten fünf Wohnungen am Tag gezeigt, und sie konnten sich eine aussuchen“, sagt Sabine Engelhardt. Inzwischen seien sie an den Punkt gekommen, an dem es nur darum ginge, überhaupt eine Unterkunft zu finden. „Sie müssen flexibel sein, was den Bezirk angeht. Und sie müssen Abstriche machen.“ Damit ihre Arbeit sich rentiert, suchen sie mittlerweile maximal zwei Monate und schließen Bewerber mit zu niedrigem Einkommen aus.

Zudem müssen sie oft den Suchenden erklären, was sie sich mit ihrem Gehalt leisten können. „Es wird im hohen Preissegment gebaut, aber im niedrigen angestellt“, sagt Christine Gerkrath. „Es kommen oft junge Einsteiger mit Gehältern von 2500 netto, die dann bei den hohen Mieten nicht überleben können. Und einige geben dann auf und gehen zurück.“ Aus ihrer Sicht müsste die Bundesagentur für Arbeit die Verdienstgrenzen hochsetzen für Unternehmen, die Mitarbeiter aus dem Ausland anwerben.

Hochqualifizierte finden keine Wohnung in Berlin: „Mit Willkommenskultur hat das nichts zu tun“

Ärgerlich ist aus ihrer Sicht auch die Ein-Drittel-Regelung, wonach Wohnungen vergeben werden, nach der potenzielle Mieter mindestens das Dreifache der Miete netto verdienen müssen. „Jetzt sind die Mieten gestiegen. Die Gehälter auch, aber nicht im gleichen Maß.“ Ihrer Meinung nach ist diese Faustformel daher obsolet und es müsste diesbezüglich mehr Freiheit geben. Wenn jemand beispielsweise 3000 netto verdient und die Hälfte für die Miete ausgeben will, müsste es möglich sein. Denn wer verdient schon 4500 Euro im Monat?

Noch schwieriger sei es bei Menschen, die mit Familie und nur einem Gehalt kommen. „Die Ausländerbehörde prüft dann, ob das, was abzüglich der Miete bleibt, für zwei oder drei Personen zum Leben reicht. Ist das nicht der Fall, bekommen sie keinen Aufenthaltstitel.“ Aus Sicht der Ausländerbehörde hieße es dann, die Miete sei zu hoch, aber die Familie findet keine günstigere Wohnung, zumal sie eine Mindestquadratmeterzahl pro Person vorweisen muss. Dadurch entstehe ein Teufelskreis, der es für Fachkräfte aus dem Ausland sehr schwierig macht, hier Fuß zu fassen.

„Sonst bekommen wir die Fachkräfte nicht, die wir brauchen“

„Wir brauchen diese Fachkräfte, aber mit Willkommenskultur hat das nichts mehr zu tun“, stellt Sabine Engelhardt fest. Inzwischen sei es sogar vorgekommen, dass sie Kunden nach Leipzig und nach Chemnitz geschickt haben, denn auch der Berliner Speckgürtel ist zunehmend unbezahlbar. Eine solche Lösung sei aber nur für Menschen möglich, die nur ein- oder zweimal die Woche ins Büro müssen und sonst im Homeoffice arbeiten.

„Für unsere Kunden, die aus allen Ländern der Welt kommen, ist Deutschland erst mal der Jackpot, weil sie besser bezahlt werden“, ergänzt Christine Gerkrath. „Aber ihr Bild stimmt mit den Lebensverhältnissen nicht überein. Da müssten die Firmen viel früher darüber aufklären, wie der Wohnungsmarkt hier ist. Und dann müsste man die Politik wachrütteln, es muss sich was ändern. Sonst bekommen wir die Fachkräfte nicht, die wir brauchen.“

„Man wird wie ein Bettler behandelt“

Zu den begehrten Fachkräften zählen auch die 27-jährige Giulia*, die in der Verkaufsabteilung einer Hotelkette arbeitet, und ihr gleichaltriger Freund Riccardo*, der als Softwareingenieur bei Tesla in Grünheide tätig ist. Nach Berlin hat sie der Wunsch geführt, ihren Horizont zu erweitern und neue Erfahrungen zu machen.

Die ersten Monate stellten sich als Spießrutenlauf heraus, drei Airbnb-Wohnungen haben sie in der Zeit gewechselt und immer wieder erfolglos gesucht. „Richtig ankommen kann man so nicht“, sagen sie. Inzwischen haben sie zumindest einen einjährigen Mietvertrag, den sie auf Wunsch verlängern können, doch richtig glücklich sind sie immer noch nicht. 1500 Euro warm zahlen sie für die 55 Quadratmeter große Wohnung in Treptow. „Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt einfach nicht“, sagt Giulia, die den maroden Zustand bemängelt. Bei einem sanierten Altbau oder bei einem Neubau würden sie die Miete akzeptieren, aber so fühle es sich einfach wie Diebstahl an.

Neben den überhöhten Mietpreisen stört die beiden die Dreistigkeit vieler Vermieter und Hausverwaltungen. Eine Besichtigung mussten sie sich beispielsweise erschleichen, indem sie sich als Architekten ausgaben, da der Eigentümer vor dem Vertragsabschluss keine ermöglichen wollte. Ein anderes Mal sollten sie zusätzlich zu dem Mietvertrag eine Versicherung für die Möbel abschließen, um eventuelle Schäden erstatten zu können.

Auch ein illegaler Untermietvertrag sei ihnen vorgeschlagen worden. Doch die Vorstellung, jederzeit aus der Wohnung fliegen zu können, habe sie davon abgehalten. „Ich habe noch ein bisschen Stolz“, ärgert sich Giulia. „Es kann nicht sein, dass man bereit ist, viel Geld zu zahlen, und trotzdem wie ein Bettler behandelt wird.“

„Wir kommen, weil man uns braucht“, aber …

Ihre Zelte in Berlin aufschlagen wollten Giulia und Riccardo ohnehin nicht. Doch auch die drei bis vier Jahre, in denen sie hier planen zu leben, möchten sie nicht in ihrer jetzigen Unterkunft verbringen. Obwohl sie sich vor einer neuen Suche graulen, werden sie im Frühjahr daher wahrscheinlich wieder Anzeigen durchstöbern und viele Kontaktaufnahmen tätigen, auf denen keine Rückmeldung folgen wird. Zur Not, wenn sich nichts ergibt, werden sie aber ihren jetzigen Mietvertrag verlängern müssen. Das ist auch der Grund, weswegen sie ihre richtigen Namen nicht in der Zeitung sehen wollen.

„Das System ist nicht durchdacht“, sagt Giulia. „Du brauchst eine Anmeldung, um eine Arbeit zu haben. Aber ohne unbefristeten Arbeitsvertrag hast du keine Chance auf eine Wohnung, und ohne Wohnung keine Anmeldung.“ Sie verstehe, dass der hohe Zuzug in den letzten Jahren Berlin in eine schwierige Situation gebracht hat. „Aber wir kommen, weil man uns braucht. Und wenn man so behandelt wird, dann kommt eben niemand mehr nach Berlin.“

*Namen geändert



