Belästigungsvorwürfe: HU Berlin stellt Dozenten frei

Die Leitung der Humboldt-Universität zu Berlin hat einen Dozenten freigestellt, dem seit mehr als dreißig Jahren verbale und körperliche Übergriffe nachgesagt werden. Dies teilte die Hochschule am Donnerstag mit. Der Dozent werde im Wintersemester 2023/24 nicht unterrichten. Die Anlaufstelle des Allgemeinen Studierendenausschusses der HU (RefRat) war nach den Vorwürfen der vergangenen Wochen in Beschwerden versunken. Sie müssen erst einmal sortiert werden; viele beziehen sich auch auf andere Dozenten.

Seit Mittwoch dieser Woche lässt sich im Vorlesungsverzeichnis der HU nachlesen, dass die Pflichtveranstaltungen, die der Dozent am Lehrstuhl Alte Geschichte abhielt, im kommenden Wintersemester entfallen werden. Außerdem hatte am Mittwoch eine Veranstaltung für Studierende der Geschichtswissenschaften stattgefunden. Der allgemeine Konsens in der Studierendenschaft war laut RefRat: Der Dozent „muss weg“. Das Arbeitsverhältnis hätte schon nach den ersten Vorwürfen in den 90ern aufgelöst werden müssen, hieß es. Grundsätzlich sei eine Zero-Tolerance-Politik sinnvoll.

In einer Reaktion auf die Freistellung betonte der RefRat den Unterschied zwischen Freistellung und Kündigung: „Wenn es nach uns gehen würde, wäre der Dozent bereits in den 90ern freigestellt worden.“ Man hoffe, dass die Universität weiterhin auf Vorwürfe gegen Angestellte und Dozenten reagieren werde. Es gebe noch viele weitere Hochschullehrer, die aktuell unterrichteten, obwohl Anschuldigungen gegen sie im Raum stünden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Humboldt-Universität hatte bereits im April erste Maßnahmen gegen den Dozenten verhängt. Sie führte ein Sechs-Augen-Prinzip ein: Der Hochschullehrer durfte nicht mehr mit Studentinnen oder studentischen Mitarbeiterinnen allein sein. Und zwar nicht nur in Sprechstunden, sondern bei all seinen Tätigkeiten an der Universität. Außerhalb der Lehrveranstaltungen arbeite er vier Tage die Woche im Homeoffice, hieß es.

Die Pressestelle der Universität hatte bestätigt, „dass Sofortmaßnahmen verhängt worden waren“. „Dazu zählt die Auflage, dass der betreffende wissenschaftliche Mitarbeiter Gespräche mit Studierenden und studentischen Beschäftigten nur noch online und in Gegenwart der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der Fakultät führen darf.“ Darüber hatte die Institutswebsite informiert.

Der Studierendenausschuss hatte die Einführung der Sechs-Augen-Regel akzeptiert, um währenddessen weitere Betroffenenberichte sammeln und an der Entlassung des Dozenten arbeiten zu können. RefRat und Universitätsleitung bitten Betroffene weiterhin darum, sich bei den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, der Hochschulleitung oder den Studierendenvertretungen zu melden.