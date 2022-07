Berlin - Es gibt zwei Neuigkeiten von einem der hübschesten Plätzchen im schönen grünen Plänterwald: der „Plansche“. Ein Sommertraum für Kinder, in den 1950er-Jahren als Waldbad mit ursprünglich wadentiefem Becken, Steinfiguren, Wiese, Schatten errichtet. Hunderte Kinder können sich da tummeln. Könnten, muss man sagen.

Denn die eine Neuigkeit, zu finden auf der Internetseite des Bezirksamtes Treptow-Köpenick, lautet zwar: „Die Sanierungsarbeiten wurden im Juli 2022 abgeschlossen. Die Saison der ,Plansche‘ startet mit neuen Attraktionen, modernisierter Wassertechnik und aufgefrischtem Gelände.“ Stimmt aber leider nicht. Von wegen „wurde fertiggestellt“. Die Suche nach dem kühlsten Plätzchen scheitert am Wasserspielplatz: Dort werkeln Bauarbeiter mit großem Gerät am Zugangsweg.

„Dit is Baustelle“, heißt es am lauschigen Ort. Tatsächlich steht – neben der Fertigstellungsmeldung – auch das auf der Seite: Wiedereröffnung am 29. Juli.

Dann sind die Sommerferien fast vorbei, die heißesten Tage auch – und die Plansche „startet in die Saison“, siehe oben. Im September ist Schluss, und wenn die Temperatur unter 21 Grad sinkt, bleiben die Wasserspiele ohnehin abgeschaltet. Das Bezirksamt erklärt die lange Bauzeit seit vorigem August mit dem erheblichen Umfang der Sanierung und Lieferengpässen in der Baubranche.

Plansche im Plänterwald: Konnte ja niemand in zwei Phasen planen!

Tatsächlich ist viel geschehen: Das Sanitärgebäude wurde umgebaut, die Wassertechnik komplett modernisiert. Es könnte also so schön sein im Klimawandel-Hitzerekordsommer in den Wasserfontänen der sprudelnden Seelöwen im meerblauen Becken. Aber: Konnte ja keiner zum Beispiel in zwei Phasen planen.

Auch an der zweiten Neuigkeit haben sie langfristig gearbeitet in Treptow-Köpenick und eine Revolution von bundesweiter Relevanz hervorgebracht: Die Plansche Plänterwald ist mit Wiedereröffnung von der Geschlechterdiskriminierung befreit. Jede und jeder darf künftig oben ohne im Gras liegen und umherspazieren. Im vorigen Jahr hatten Ordnungsamt und Polizei noch Spektakel gemacht, und eine Frau, die ihr „primäres Geschlechtsmerkmal“ Brust nicht bedecken wollte, vom Platz geleitet.

Nun freut sich die Linke-Fraktion in der BVV, dass das Bezirksamt ein Treptow-Köpenicker Toleranz-Edikt erlässt: „Nacktheit im öffentlichen Raum wird heute nicht mehr als grob ungehörig oder gefährdend wahrgenommen“, schreiben sie da, Köpenick sei tolerant und weltoffen, und „Regeln müssen für alle gelten“. Und gerne: Jeder nach seiner Fasson.