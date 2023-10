Die Berlin Food Week, ein Teil des vielseitigsten Food-Festivals in Deutschland, findet dieses Wochenende in Berlin statt. Freitag und Samstag bietet das „House of Food“ am Einkaufszentrum Bikini Berlin Gästen die Möglichkeit, handgemachte Speisen lokaler Gastronomen zu kosten. Es ist der Höhepunkt des sechstägigen Programms der Gastronomie. Trotz des trüben Wetters erweist sich der Markt bisher als bei Berlinern und Touristen beliebt.

Der bestbesuchte Stand gehört gewöhnlich Roden-BBQ Berlin, das seit der Gründung des Festivals jedes Jahr teilnimmt. „Wir unterhalten uns gut mit den Kunden“, sagt Nicole Friedrich, die Neuköllner Standbetreiberin des Roden-BBQ, „die meisten Leute sind Stammgäste und erwarten schon, dass wir hier sind.“ Ihr Geschäft hat keinen festen Standort, ist aber seit Jahren durch regelmäßige Teilnahme auf Food-Messen in Berlin etabliert, wo alle Arten von Wurst- und Grillgerichten verkauft werden. „Wir sind gern immer unterwegs“, sagt Friedrich.

Die meisten der Stände auf dem Markt gehören zu mobilen Anbietern, darunter auch der familiengeführte Spezialitätenstand Lemoines. Das Besondere ist laut Chefin Jeanette die hundertprozentige Vor-Ort-Herstellung aller Produkte. Sie fügt hinzu: „Märkte wie das Berlin Food Festival sind letztlich eine Gelegenheit, nicht nur unsere Stammgäste zu bedienen, sondern uns bekannter zu machen.“ Bei diesem Fest bieten sie Langos an, eine ungarische Spezialitäten, an anderen Orten verkaufen sie seit kurzem Churros.

Eine irische Touristengruppe freut sich über die „sehr gute Stimmung“ des Festivals. „Bei uns im Herbst regnet es immer und es gibt draußen gar nichts zu tun“, sagt Siobhan Moran (28) aus Dublin. „Die Deutschen sollten es mehr schätzen, dass sie auch zu dieser Jahreszeit bei diesem Wetter unter Regenschirmen Bier trinken können.“ Sie finde es gut, wenn der Tourismus lokale Unternehmen unterstütze, ein Hauptziel der Food-Week-Veranstalter.

In kleinen Betrieben erhalten die Kunden meist eine viel höhere Qualität, sagt Manuel Conrandt aus Mitte, der am Stand des Feinkostladens Jean Luc’s Epicerie arbeitet. Er hat vorher in einem Hotel gearbeitet, findet aber die Unternehmen, in denen Essen ohne Zusatzstoffe handgemacht wird, tausendmal besser. Jean Luc’s bietet französisches Essen und betreibt einen kleinen Laden in der Behrenstraße, aber auch Stände auf Berliner Märkten als wichtigen Teil des Businessmodells.

Auch die Berliner sind von den Angeboten des Food-Festivals angetan. „Ich komme immer gern hierher, um neue und alte Stände zu besuchen“, erzählt Lisa Mayer (52) aus Steglitz. Neben einem überdachten Essensbereich an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche bieten andere Stände Bier, Eis und Süßigkeiten. Der „House of Food“-Markt endet am Sonnabend um 20 Uhr, das Festival am Sonntag.

Berlin Food Week. 9. bis 15. Oktober.

Alle Orte und Termine unter www.berlinfoodweek.de