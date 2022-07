Die Kakteen gefallen ihr. Nur ein bisschen zu groß sind sie. Ob er auch noch kleinere hat, will die Kundin wissen. Markus Klinke schüttelt mit dem Kopf. Der Florist ist von Geburt an gehörlos. Er betreibt einen kleinen Blumenladen in Spandau und kämpfte viele Jahre darum, seinen Beruf überhaupt ausüben zu können. Denn einen Job, bei dem er kommunizieren muss, hat ihm niemand zugetraut. Noch nicht einmal seine eigene Mutter.

„Ich habe Blumen schon immer geliebt“, sagt Markus Klinke. Er verständigt sich in Gebärdensprache, formt mit seinen Händen Worte. Als kleiner Junge bepflanzte er gern den Garten seiner Eltern. Trotzdem entschloss er sich zunächst für einen anderen Beruf. Er machte eine Ausbildung bei einem schwedischen Möbelhersteller und anschließend ein Studium als Elektroingenieur. Doch die Blumen gingen ihm nicht aus dem Kopf. Als er dann seine damalige Frau kennenlernte, die als Floristin arbeitete, begann ein neuer Plan in ihm zu reifen.

Markus Klinke wollte auch Florist werden. Doch der Weg dorthin war schwierig. „Ich bekam keinen Ausbildungsplatz, weil sich niemand vorstellen konnte, wie sich ein Gehörloser in einem Job mit Kundenkontakt zurechtfinden soll“, erinnert sich der 43-Jährige. Er sei über die Haltung der Arbeitgeber sehr enttäuscht gewesen. „Ich bin doch nur gehörlos und kein Zombie. Sie haben sich meine Fähigkeiten gar nicht angeschaut“, betont er.

Doch er ließ sich davon nicht beirren und ließ sich von seiner Frau zeigen, wie man Sträuße bindet, und in Pflanzenkunde schulen. Eines Tages machte er in seiner Altbauwohnung seine erste Weihnachtsausstellung, die erstaunlich gut besucht gewesen sei.

Markus Klinke fasste einen Entschluss und machte sich ohne Ausbildung mit einem eigenen Laden selbstständig. Zunächst mietete er Räume in der Tegel-Markthalle. Als das Einkaufszentrum für eine längere Renovierungszeit schloss, musste er sich nach einem neuen Geschäft umsehen und zog nach Spandau.

Integrationsfachdienst half ihm bei der Gründung

Unterstützung bei seiner Existenzgründung bekam er vom Integrationsfachdienst Enterability in Potsdam, der Menschen in Berlin und Brandenburg mit Schwerbehinderung beim Schritt in die Selbständigkeit berät.„Wir haben uns dafür eingesetzt, dass Herr Klinke eine Arbeitsassistenz bekommt“, sagt Projektleiter Manfred Radermacher. Als sie das damals in Deutschland einmalige Projekt 2004 starteten, habe es seitens der Arbeitsagentur riesige Vorbehalte gegeben, erklärt er.

Unternehmerinnen und Unternehmer mit Behinderung würden in Deutschland noch immer nicht wahrgenommen und ihnen werde nicht zugetraut, sich als Selbstständiger zu behaupten. Seit ihrer Gründung hätten sie zwischen zwölf und 15 gehörlose Menschen bei der Unternehmensgründung begleitet, unter anderem auch eine weitere gehörlose Floristin aus Berlin. Doch der Fall Klinke sei schon besonders. „Er hält das nun schon ewig lang durch und zeichnet sich durch eine hohe Qualität ab“, betont Radermacher.

Gehörlose bleiben oft deutlich länger arbeitslos

„Gehörlose Menschen gehören aus der Perspektive der amtlichen Statistik zu den schwerbehinderten Arbeitnehmern. Sie sind deutlich häufiger arbeitslos als nicht behinderte Arbeitnehmer“, sagt der Sozialwissenschaftler Hans-Christian Strauß. 2021 betrug die Arbeitslosenrate von schwerbehinderten Menschen 11,4 Prozent gegenüber 5,4 Prozent bei nicht behinderten Arbeitnehmern.

Untersuchungen mit gehörlosen Teilnehmenden zeigten, dass die Betroffenen häufig langzeitarbeitslos waren. „Ein wichtiger externer Grund für die Arbeitslosigkeit ist die mangelnde Passung der Berufsausbildung zu den Bedürfnissen und Fähigkeiten der gehörlosen Menschen“, so Strauß weiter. Dass gehörlose Menschen wichtige Gesellschaftsmitglieder sind, zeige das breite Spektrum der von diesen erlernten und ausgeübten Jobs. Es konnten mehr als 60 unterschiedliche Berufe nachgewiesen werden.

Sabine Gudath Markus Klinke zwischen den Blumen in seinem Laden.

Sogar die eigene Mutter war skeptisch

Wenn gehörlose Menschen unternehmerisch tätig würden, dann oft im Bereich „kommunikative Unterstützung“, etwa als Gebärdensprachlehrer oder Gebärdensprachdarsteller in Informationsvideos. Von selbstständigen Handwerkern oder Dienstleistern werde eher selten berichtet.

Sogar Markus Klinkes eigene Mutter, die ebenfalls gehörlos ist, hatte anfangs Bedenken. „Sie hat sich sehr gesorgt, da eine Unternehmensgründung ja auch mit einem hohen Risiko verbunden ist und sie zweifelte an meiner Kraft, das durchzustehen“, sagt er. Markus Klinke muss nicht nur für sich allein, sondern auch für seinen Sohn sorgen, der auch nicht hören kann. In der Familie Klinke sind fast alle gehörlos, nur die Großmutter nicht und die Schwester kann ein wenig hören. Es hat ja auch mitunter auch Vorteile, nichts hören zu können, findet Klinke. Zum Beispiel bekommt er den Lärm der Autos an der stark befahrenen Hauptstraße vor seinem Geschäft nicht mit.

Eine Arbeitsassistentin unterstützt ihn

Heute sei seine Mutter sehr stolz auf ihn. Die anfängliche Unsicherheit ist Vergangenheit. An seinem ersten Tag war Markus Klinke noch sehr aufgeregt, als der erste Kunde den Laden betreten hat, so erinnert er sich. Doch inzwischen wissen auch die meisten seiner Kunden, dass er nicht hören kann, und stellen sich darauf ein.

Zwei Mal in der Woche bekommt er Hilfe von seiner Arbeitsassistentin, die über das Landesamt für Gesundheit und Soziales finanziert wird. Sie steht ihm im Job zur Seite, kümmert sich um telefonische Bestellungen oder übersetzt die Gebärdensprache. Auch beim Interview mit der Berliner Zeitung hilft sie beim Dolmetschen. „Mit den meisten Kunden kann ich mich über Gestik und Mimik verständigen oder notfalls schreiben wir unseren Dialog auf Zettel“, sagt er. Wichtig ist, dass sein Gegenüber langsam spricht, dann kann Markus Klinke viele Wörter von den Lippen ablesen.

Die meisten Kunden haben kein Problem damit, dass er gehörlos ist, sagt er. Doch erstaunlicherweise gebe es noch immer Menschen, die nicht aufgeklärt seien und gar nicht wüssten, dass es überhaupt Gehörlose gebe. „Vor einiger Zeit kam ein Polizist in meinen Laden und wollte Blumen kaufen. Er war ganz erschrocken, dass ich nicht hören konnte, und hat mich gefragt, ob ich auch Auto fahren kann. Das hat mich sehr verwirrt, dass ein Polizist das nicht weiß“, sagt Markus Klinke. Schließlich fährt er schon seit 20 Jahren Auto. Er glaubt, dass Gehörlose deshalb so viele Probleme haben, weil die Gesellschaft nicht gut über ihre sprachliche und kulturelle Minderheit informiert ist.

Klinke engagiert sich gegen Benachteiligung

Derzeit leben rund 6000 gehörlose Menschen in Berlin, rund 80.000 in der Bundesrepublik. Seit Jahren kämpft der Blumenverkäufer darum, dass sie in der Gesellschaft nicht benachteiligt werden. Seite an Seite mit Steffen Helbing, dem Chef des Brandenburger Gehörlosenverbandes. Helbig erzielte erst im November öffentlich Aufmerksamkeit, als er in den Hungerstreik trat, um mit dem Protest mehr politische Teilhabe für Gehörlose durchzusetzen. „Wir haben zum Beispiel bei Behördengängen keinen Rechtsanspruch auf einen Dolmetscher und müssen die Dienstleistung aus eigener Tasche zahlen. Das muss sich dringend ändern“, erklärt Klinke, ein Mann mit dunkler Brille, Vollbart und breiten Schultern.

Weil er nicht hören kann, nimmt er zwischenmenschliche Töne feiner wahr. „Ich merke sofort, in welcher Stimmung die Kunden meinen Laden betreten“, sagt er, während er eine Sonnenblume zu einem Strauß bindet. Blumen sind bei vielen Anlässen gefragt. Auf jeden einzelnen muss sich Markus Klinke einstellen. Liebe und Freude, aber auch Verlust und Trauer begleiten ihn täglich bei seiner Arbeit. Er sagt: „Ich möchte, dass sich die Kunden bei mir wohlfühlen, und möchte mich ihren Emotionen anpassen. Im Leben ist nicht jeder Tag heiter.“

Auch Klinke hat eigene Umbrüche erlebt. Er lebt von der Mutter seines Kindes geschieden und hat sich noch einmal neu in einen Mann verliebt. Das homosexuelle Paar ist seit vier Jahren verheiratet. Ob er von seinem Partner auch mal Blumen geschenkt bekommt? „Das ist eine gute Frage. Vielleicht mal zum Geburtstag“, verrät er und lacht. Am meisten freut er sich über Freesien. Das sind seine Lieblingsblumen.