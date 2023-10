Hörspielnächte in Berlin starten: Die große Kunst von Podcast und Co.

Fast jeder zweite Deutsche hört regelmäßig Podcasts. Sie sind so etwas wie die Hörspiele unserer Zeit. Und alles begann am 24. Oktober 1924. An diesem Tag drangen aus Radios, die auf den Sender Frankfurt 1 eingestellt waren, plötzlich seltsame Geräusche. Eigentlich sollte ein Märchen erzählt werden, dann ist auf einmal Stimmengewirr zu hören, Tanzmusik ertönt, dazu eine Trompete – es herrscht komplettes Chaos.



Verursacher der Verwirrung war der damalige Intendant des Senders, Hans Flesch, der erste Versuche unternahm, die technischen Möglichkeiten des neuen Mediums auszureizen. An diesem Tag erscheint also das erste deutschsprachige Hörspiel „Zauberei auf dem Sender“. Im Original ist es heute nicht mehr erhalten.

Seit Erfindung des Hörspiels haben sich ganze Generationen von Hörern an vertonten Kriminalfällen, Märchen und Kindergeschichten erfreut. Auch heute haben Hörformate viele Liebhaber, wenn auch Podcasts auf Spotify oder SoundCloud mittlerweile verbreiteter sind als CD oder Kassette. Aber auch die klassischen Hörspiele sind immer noch sehr beliebt, was ab dem 20. Oktober in Berlin wieder besonders deutlich werden wird. An diesem Tag beginnen die Hörspielnächte in Berlin, die seit dem Jahr 2020 jährlich stattfinden.

Hörspiel-Spaziergänge und improvisierte Live-Hörspiele

Interessierte können etwa an Hörspiel-Spaziergängen oder an Hörspiel-Workshops teilnehmen, in denen das Sprechen am Mikrofon geübt wird. Unter den Highlights des diesjährigen Programmes sind auch improvisierte Live-Hörspiele in der Helene-Nathan-Bibliothek am 20. Oktober oder ein Live-Hörspiel der Gruselserie „Geisterjäger John Sinclair“ bei den Wühlmäusen Berlin am 23. Oktober.

Für Kinder gibt es einige besondere Programmpunkte. Zum Beispiel können sie am 25. und 28. Oktober im Zeiss-Großplanetarium das bekannte Musical „Der Traumzauberbaum“ erleben. Außerdem spielt das Planetarium während der Hörspielnächte mehrere Fälle der beliebten Kinderkrimireihe „Die drei ???“ ab. Auch zwei Hörspielspaziergänge sind vorgesehen, bei denen die Kinder etwas über ihre Umgebung lernen können, zum Beispiel über die Geschichte der Oberbaumbrücke.



Die Hörspielnächte finden vom 20. bis zum 29. Oktober statt. Tickets für die einzelnen Events können auf der Website des Veranstalters gekauft werden.