Hört, hört: Der Pankow-Song

Kennen Sie den? „Das ist Pankow, wenn ich durch den Bürgerpark geh’; wenn ich aus meinem Haus rausgeh’, dann seh’ ich Pankow, wie es leibt und lebt.“ Es ist der Beginn des offiziellen Pankow-Songs, zu hören auf den Seiten des Bezirksamts und auf YouTube.

Komponiert und getextet hat das Lied Tobias Thiele, ein echter Pankower. 1999 zog er als 13-Jähriger mit seinen Eltern aus Friedrichshain nach Prenzlauer Berg, lebte 22 Jahre dort. Erst vor zwei Jahren zog er aus beruflichen Gründen aufs Land. „Aber im Herzen bin ich weiterhin in Pankow“, erzählt er, „besuche da auch regelmäßig Freunde und Familie.“ Wie jetzt zu seinem Konzert mit dem kubanischen Musiker Karel García am 28. April um 19 Uhr in der Wasserturm-Bibliothek.

Die Entstehungszeit des Songs

Der Berufsmusiker erinnert sich an die Entstehungszeit des Songs. „2006 war das, im Bezirk gab es heftige Ängste und Proteste der Bevölkerung gegen die Planungen für die neue Moschee in Heinersdorf.“ Der Bezirk und der Sozialarbeiter von der mobilen Jugendarbeit Outreach wollten etwas dagegensetzen. „Als Teil der Kampagne ,Wir sind Pankow – tolerant und weltoffen‘ komponierte ich dann den Song.“

Darin grüßt er auch den berühmten Musiker-Kollegen Udo Lindenberg mit seinem ironischen Hit „Sonderzug nach Pankow“ von 1983 als Aufforderung an die DDR-Regierung. „Er gehört ebenfalls zur Geschichte des Bezirks.“ Tobias Thieles eigene Pankow-Hymne der Nachwendezeit geht weiter mit „So rückt doch mal zusammen und reicht einander die Hand; zusammen werden wir es schaffen mit Liebe und Verstand“. Worte, die für Tobias Thiele heute noch ihre Gültigkeit haben.

Auch weil sich inzwischen viel geändert hat in Pankow. Die Khadija-Moschee in Heinersdorf ist längst akzeptiert; Vielfalt und Toleranz werden eher mehr als weniger real gelebt. Was Tobias Thiele beeindruckt, ist die Veränderung besonders in Prenzlauer Berg rund um den Kollwitzplatz.

Die Familie kam „in einer Zeit, als nach dem Ende der DDR die Sanierungen der Häuser noch voll im Gange waren und sich alles gerade neu sortierte“. Tobias Thiele beobachtete im Laufe der Jahre, „dass die vielen bunten Vögel wie die Künstler allmählich verschwanden“. Stattdessen ist „heute alles ziemlich anders, ruhiger und gediegener“.

Wo er mit Straßenmusik vor Cafés schnelles gutes Geld machte, sei das heute nicht mehr allen Inhabern so recht. Aus dem Straßenmarkt auf dem Kollwitzplatz ist ein Schickimicki-Treff geworden.

Tobias Thiele staunt über die Entwicklung der Mieten. „Die verdoppeln sich nach Mieterwechseln zu utopischen Summen.“ Trotzdem, er ist weiterhin gerne da. „Ich weiß ja, wo es noch richtig urig ist wie früher. Nämlich in der Kiezkneipe Seeblick Rykestraße.“