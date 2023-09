Da war dieser Italiener im Berliner Hofbräu-Wirtshaus, er trug eine Rolex am Arm und auf der Nase eine Gucci-Sonnenbrille. Er hatte für eine Gruppe von zehn Männern Essen bestellt und natürlich Bier, eine Maß kostet 12,40 Euro. Aber er wollte kurz vor die Tür am Alexanderplatz gehen und eine Zigarette rauchen. „Wollen Sie meinen Ausweis haben?“, fragte er beleidigt, als ihn der Kellner bat, vorher die Rechnung zu begleichen. Er hatte ein schlechtes Gefühl. Drei Minuten später waren alle zehn Italiener weg: ohne zu bezahlen.

Es ist Mittwochabend, als Radim* diese Geschichte erzählt. „Rund 700 ‚Euro‘ Zeche hat der Italiener geprellt“, sagt er, „die Hälfte musste ich von meinem Lohn zahlen.“ Genauso bei den beiden südkoreanischen Frauen vorgestern („gut gekleidet!“), den fünf Niederländern vor vier Tagen („etwas laut, aber lustig“), dem Ehepaar aus dem Sauerland vor einer Woche („eigentlich eher Spießer“) und sogar bei dem Mann, der mit Bier in der Hand laut rief: „Ich bin Ostdeutscher, ich zahle auf jeden Fall!“ Sie alle haben die Zeche geprellt im Hofbräu-Wirtshaus, wo vor kurzem das Oktoberfest begonnen hat.

Radim ist nicht nur aufmerksam, sondern kann fantastisch erzählen. Der 34-Jährige ist von Bangladesch erst nach Oslo ausgewandert („In Oslo war es am schönsten!“) und war dann lange in Paderborn; an beiden Orten wurde nicht so oft die Zeche geprellt wie in Berlin. Aber selbst in der Kneipe, in der er vorher in Berlin gekellnert hat, war es nicht so schlimm wie im Hofbräu-Wirtshaus. Gerade jetzt zum Oktoberfest eigentlich täglich. Vor allem junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren fallen auf, sagt er, weil sie plötzlich einfach weg sind. Aber in diesem Jahr betrifft es alle Altersklassen.

In den USA wurde in dieser Woche bekannt, dass einzelne Supermarktketten ihre Filialen schließen – allein deshalb, weil sie zu häufig bestohlen werden. Ladendiebstahl, darüber hat die Berliner Zeitung bereits berichtet, kommt auch in Berlin und Brandenburg derzeit immer häufiger vor. Jeder vierte Jugendliche in Brandenburg hat im vergangenen Jahr etwas gestohlen.

In Berlin tagt der weltgrößte Kongress für Zahnimplantate

Die Stimmung im Hofbräu ist trotz des recht nüchternen Themas alles andere als das: Tárcio hat sich gerade eine zweite Maß Weißbier bestellt. Er wohnt sonst in Rondonia, einem Teil Brasiliens, der fast nur aus Urwald besteht. In dieser Woche beginnt in Berlin der weltweit wichtigste Kongress für Zahnimplantate. „Dieser Kongress bringt mich jedes Jahr in eine neue Stadt, dieses Jahr nach Berlin.“ Es ist sein erster Abend in der Stadt und der Besuch des Hofbräuhauses ist ein absolutes Muss für ihn. Und natürlich werde er bezahlen.

Aber irgendwo wird auch an diesem Abend jemand schnell über den Zaun in Richtung Alexanderplatz springen, während drinnen jemand einen Tick zu lustlos in ein Mikrofon singt: „Ein Prosit auf die Gemütlichkeit.“



* Name von der Redaktion geändert