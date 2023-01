Hohe Heizkostennachzahlung? Mit diesem Trick bekommen Sie ganz legal finanzielle Hilfe

Mal sind es ein paar Hundert Euro, mal einige Tausend: Viele Mieter erhalten in diesen Wochen Nebenkostenabrechnungen mit hohen Nachforderungen wegen gestiegener Heizkosten. Zu ihnen gehört Adrian B. aus dem Pillnitzer Weg in Spandau: „Meine Frau und ich haben Ende Dezember die Betriebskostenabrechnung für 2021 bekommen“, sagt er. „Danach sollen wir 3303,65 Euro nachzahlen“, so der 53-Jährige. „Wir können das nicht, so viel Geld verdienen wir nicht.“ Er arbeite zum Mindestlohn, seine Frau sei in einem Discounter angestellt.