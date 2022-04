Es ist in diesen Zeiten für viele keine Freude, einkaufen zu gehen. Ob im Supermarkt oder im Discounter, Obst und Gemüse kosten deutlich mehr. Brot, Butter, Wurst und Konserven ebenso. Alles ist teurer geworden. Selbst der Preis für den Döner an der Ecke ist um mindestens zwei Euro gestiegen. Von Restaurant-Preisen ganz zu schweigen.

Am härtesten trifft die Inflation kinderreiche Familien, Hartz-IV-Empfänger, Rentner, selbst halbwegs Gutverdienende, die angesichts von höheren Strom-, Benzin- und Lebensmittelpreisen nicht mehr wissen, wie sie das alles bezahlen sollen. Neun von zehn Deutschen machen sich wegen der Energiepreise derzeit große oder sehr große Sorgen, um steigende Lebensmittelpreise sorgen sich 80 Prozent, ergab jüngst eine Umfrage. Und an den Lebensmittel-Tafeln stehen mehr Menschen denn je an, um ihren Lebensunterhalt absichern zu können.

Seit Jahren mahnen viele davor, dass steigende Kosten auf uns zukommen, dass die Globalisierung Versorgungsgefahren birgt. Internationale Lieferketten schaffen Abhängigkeiten und verdrängen die regionale Agrarwirtschaft. Aktuelle Krisen, wie jetzt der Krieg in der Ukraine, belegen das. Vorher war es die Corona-Pandemie durch Containerknappheit und Logistikprobleme.

Sozialverbände fordern Entlastung von Geringverdienern

Die Zeche zahlt der Verbraucher, der diese Systeme nicht geschaffen hat. Und daher sollte die Politik handeln und Vorschläge wie die der Sozial- und Verbraucherverbände nicht vom Tisch wischen. Sie fordern die Bundesregierung auf, neue EU-Regeln zu nutzen und für Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Milch und Hülsenfrüchte die Mehrwertsteuer von sieben auf null Prozent zu setzen – das wäre zumindest für den Anfang ein Signal und eine Entlastung. Lebensmittel würden preiswerter, den Menschen würde schnell und unbürokratisch geholfen. Weitere Hilfen sehen die Verbände darin, die Hartz-IV-Sätze anzuheben oder Geringverdienern eine Sonderzahlung zukommen zu lassen. Und zudem fordern sie ein langfristiges Umdenken, dazu zählt auch die Stärkung der regionalen Produktion.

Der Ball liegt nun bei der Politik, doch dort sind bereits die Zauderer am Start: Eine Mehrwertsteuersenkung würde vor allem besser situierte Haushalte entlasten, die in Euro und Cent gerechnet mehr Geld für Lebensmittel ausgeben als einkommensschwache Bürger, sagen einige. Der Grünen-Landwirtschaftsminister Cem Özdemir befürwortet den Vorschlag zwar, er verweist allerdings bei der Umsetzung auf das Bundesfinanzministerium. Dort wird man eine Null-Prozent-Mehrwertsteuer auf bestimmte Lebensmittel ganz genau abwägen. Nicht zuletzt, weil der Staat derzeit daran viele Milliarden mehr verdient.

Hartz-IV-Satz für Lebensmittel liegt pro Tag bei etwa 5,20 Euro

Andere Politiker wollen die Verbraucher mit in die Pflicht nehmen, wie die ernährungspolitische Sprecherin der SPD, Rita Hagl-Kehl. Ihrer Meinung nach können sich auch ärmere Bundesbürger trotz der steigenden Preise für Lebensmittel weiterhin gesundes Essen leisten, nach dem Motto, wer richtig spart, spart auch bei Armut. Solche Ratschläge sind unangebracht, Verbraucher müssen nicht erzogen werden. Arrogant ist es obendrein: Der Hartz-IV-Satz für Lebensmittel liegt pro Tag bei etwa 5,20 Euro – das reicht nicht für eine gesunde Ernährung, vor allem angesichts der drastisch gestiegenen Preise.