Soll der Staat den Kauf von Wohneigentum fördern?

Die Preise für Eigentumswohnungen und Häuser sind in den Großstädten so hoch, dass sich nur wenige den Erwerb leisten können. So könnte der Staat eingreifen.

Der Preisrutsch für Wohneigentum in Berlin verlangsamt sich – jedenfalls wenn man die aktuellen Zahlen des Portals Immoscout24 für das erste Quartal 2023 zugrunde legt. Ob sich damit schon das Ende des Preisverfalls auf dem überhitzten Immobilienmarkt ankündigt, lässt sich im Moment aber noch nicht sagen. Dazu sind mindestens noch die Zahlen über Kaufangebote aus dem zweiten Quartal dieses Jahres nötig.

Der Vergleich unter den sieben größten deutschen Städten zeigt zwar, dass in Berlin die Kaufpreisangebote für Einfamilienhäuser am günstigsten sind und dass Eigentumswohnungen nur in Köln noch preiswerter sind. Doch das ist für die Berliner Haushalte kein Trost. Denn in Berlin sind auch die Einkommen sehr viel geringer. Die Bundeshauptstadt belegt in der Rangliste der 15 größten deutschen Städte beim Einkommen den zehnten Platz, abgeschlagen hinter den anderen sechs Städten aus dem Kreis der Top-Sieben. Die geringeren Kaufpreise in Berlin spiegeln also die geringere Kaufkraft wider.

Alarmierend ist, dass sich die Kaufpreise in vielen Großstädten von den Preisen im übrigen Bundesgebiet abgekoppelt haben. Das führt dazu, dass sich in den Städten im Grunde nur noch Haushalte mit hohen Einkommen Wohneigentum leisten können. Durch den Zinsanstieg hat sich die Situation dabei noch verschärft.

Wer vor etwa anderthalb Jahren einen Kredit von 500.000 Euro aufgenommen hat, um sich Wohneigentum zuzulegen, der musste bei einem Zinssatz von einem Prozent und einer dreiprozentigen Tilgung pro Jahr monatlich 1666 Euro dafür aufbringen. Zurzeit fallen für einen 500.000 Euro teuren Kredit bei einem Zinssatz von 3,5 Prozent und einer dreiprozentigen Tilgung pro Jahr jedoch Kosten von 2708 Euro monatlich an. Die Belastung liegt also mehr als 1000 Euro höher als noch vor anderthalb Jahren. Kein Wunder, dass viele Haushalte, die noch vor kurzem an der Schwelle zum Wohneigentum standen, nun weiter zur Miete wohnen.

Förderung sollte an Sozialbindung des Eigentums geknüpft sein

Sollte der Staat mit einer finanziellen Förderung eingreifen, um wieder mehr Menschen die Bildung von Wohneigentum zu ermöglichen? Die Antwort darauf ist schwierig. Sie lautet nein, wenn damit die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen gefördert und die Verdrängung alteingesessener Mieter unterstützt wird. Sie lautet ja, wenn damit Wohnmodelle unterstützt werden, die eine Stärkung des sozialen Zusammenhalts zum Ziel haben. Zum Beispiel, wenn Hausgemeinschaften auf einem angespannten Wohnungsmarkt wie in Berlin ihr Wohnhaus selber erwerben wollen, um bezahlbares Wohnen zu sichern. Denkbar wäre aber auch eine Unterstützung von Familien, sofern diese auf jegliche spekulativen Weiterverkäufe verzichten. Öffentliche Mittel sollten in jedem Fall streng an eine Sozialbindung des geförderten Eigentums gebunden sein.

Wie die Förderung einer solchen Eigentumsbildung aussehen könnte, hat die Ampel-Regierung im Bund im Koalitionsvertrag beschrieben. Darin steht, die Koalition wolle „den Ländern eine flexiblere Gestaltung der Grunderwerbsteuer“ zum Beispiel durch einen Freibetrag ermöglichen, um den Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums zu erleichtern. „Zur Gegenfinanzierung nutzen wir das Schließen von steuerlichen Schlupflöchern beim Immobilienerwerb von Konzernen“ durch sogenannte Share Deals. Klingt gut. Dann mal los, liebe Ampel!