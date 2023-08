Holländische Touristen in Neukölln antisemitisch beleidigt und verprügelt

Zwei Touristen sind in der Nacht zu Donnerstag in Neukölln antisemitisch beleidigt und angegriffen worden. Nach ersten Informationen aus dem Polizeipräsidium waren die beiden 38- und 49-jährigen Männer aus Holland gegen 23.40 Uhr im Norden des Berliner Bezirks auf Fahrrädern unterwegs.

Gegen 23.40 Uhr wurden sie an der Ecke Pannier-/Weserstraße von drei Männern auf Elektrorollern überholt. Ohne ersichtlichen Grund spuckten sie die Touristen plötzlich an. Als die beiden riefen, was das solle, drehten die drei um. Einer von ihnen rammte mit seinem E-Scooter das Fahrrad eines Touristen, der deshalb zu Boden fiel.

Dem am Boden liegenden Mann wurde dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der andere Tourist, der seinem Bekannten zu Hilfe eilen wollte, wurde mit einem der E-Scooter beworfen. Er erlitt Verletzungen am Knöchel, am Oberschenkel und einer Hand. Ein Zeuge berichtete, wie die Angreifer die beiden Holländer als „Scheiß Juden“ und deren nicht anwesende Mütter als „Schlampen“ beleidigte.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Anschließend flüchteten die Täter. Die Verletzten wurden von Rettungskräften vor Ort ambulant versorgt.

Was den Angriff auslöste, ist unklar. Nach Angaben der Polizei hatten die Angegriffenen „keine offenkundig dem Glauben zugehörige Kleidung“ oder andere Insignien getragen. Die Beschreibung der Täter ist nach Angaben von Ermittlern nur vage: Demnach hatten sie schwarze kurze Haare, Drei-Tage-Bart und waren 20 bis 25 Jahre alt. Der polizeiliche Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.