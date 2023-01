Horst Mahler gibt zu, judenfeindliche Texte verfasst zu haben – „Meinungsfreiheit“?

ARCHIV - Horst Mahler, ehemaliger NPD-Anwalt, kommt zum seinem Prozess wegen Volksverhetzung und Leugnung des Holocaust in den Gerichtssaal.

Die erste Hälfte des erneuten Prozesses gegen Horst Mahler wegen Volksverhetzung ist am Dienstag zu Ende gegangen. Kurz vor Sitzungsbeginn wirkte es vor Saal 5 des Potsdamer Landgerichts, als habe sich der 86-jährige Mahler mit den Mitarbeitern des Gerichts inzwischen gut angefreundet. Bereits um 8.30 Uhr waren aus Richtung des Angeklagten, der Justizbeamten und der Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes, die Mahler in seinem Rollstuhl zu jedem Termin bringen, Lacher und Morgengrüße zu hören. Auch ein freundliches Nicken in Richtung der Unterstützer, die sich keine Verhandlung entgehen lassen, durfte von Mahler nicht fehlen.

Im Verhandlungssaal war die Stimmung deutlich kühler. Mahler, Mitgründer der Roten Armee Fraktion (RAF) und einst Anwalt der rechtsextremen NPD, ist aus gesundheitlichen Gründen nur drei Stunden am Tag verhandlungsfähig. Vor Gericht zeigte er sich auch diesmal immer wieder aufgeregt, redete dazwischen, gab sich kämpferisch – oft zum sichtbaren Ärger der Richterbank und des Staatsanwalts Frank Schöning. Es wurde tief geseufzt, Köpfe wurden geschüttelt. Zur Sitzung am Dienstag waren die ersten Zeugen im Prozess geladen, ihre Aussagen wurden allerdings verspätet gehört, wegen mehrerer Einwürfe Mahlers und seines Anwalts.

Mahler beschwerte sich wiederholt darüber, dass die Beweisanträge der Staatsanwaltschaft nicht vor den Aussagen der beiden Zeugen gehört würden. „So wird das Ergebnis dieses Verfahrens nachhaltig und nachteilig beeinflusst“, sagte er. Zudem warf er der Vorsitzenden Richterin Petra Müller vor, im Prozess von „unsäglichen Elementen“ beeinflusst zu sein. Ein Antrag seines Anwalts muss dann gehört werden: Das Gericht habe keinen Raum zu Verfügung gestellt, der für Mahler mit seinem Rollstuhl zugänglich sei und in dem er sich privat mit seinem Anwalt austauschen könne. Müller lässt den Saal für eine halbe Stunde räumen, damit die beiden sich dort besprechen können.

Prozess sei für Mahler „eine große Stresssituation“

Mitte Dezember war der Antrag von Mahlers Anwälten, den Prozess aufgrund des schlechten Gesundheitszustands des Angeklagten einzustellen, abgelehnt worden. Die Verteidigung argumentiert aber weiter mit Mahlers Zustand. In seinem „gesetzten Alter“ fühle sich sein Mandant durch den Prozess „sehr belastet“, so der Anwalt: „Das ist für ihn eine große Stresssituation, er leidet an Schlafstörungen.“

Als die Zeugen endlich zu Wort kommen, erzählen sie über die von Horst Mahler geschriebenen und verschickten Mails, die sie 2016 oder 2017 erhielten. Mahler wird von der Staatsanwaltschaft Potsdam vorgeworfen, elf Schriftstücke geschrieben und als E-Mails sowie im Internet verteilt zu haben – teils während seiner Haft nach einer vorherigen Verurteilung wegen Volksverhetzung. Die Texte haben antisemitische Inhalte, handeln etwa von einer angeblichen „Vorherrschaft der Judenheit“, mehrfach wird in ihnen der Holocaust geleugnet. Mahler gibt zu, die Texte selbst geschrieben zu haben – will aber freigesprochen werden. Er beruft sich auf die Meinungsfreiheit.

Rainer B., ein Mitarbeiter des Zentralrates der Juden in Deutschland, erzählt, wie er im März 2016 eine Mail von Mahler mit mehreren weiteren Texten und Bildern im Anhang in einem zentralen Postfach entdeckte. Ein solches Schreiben erhielt ein Jahr später eine weitere Zeugin, die Cottbusser Oberstaatsanwältin Elvira Klein. An einzelne Zitate oder Details können sich die Zeugen nicht mehr erinnern.

Der Form der Mail sei aber für Rainer B. leicht zu erkennen gewesen, sagt er dem Gericht: „Horst Mahler ist nicht der Einzige, der solche Meinungen auf diese Art und Weise gegenüber unserer Organisation äußert.“ Die Mail wurde der Polizei gemeldet. Oberstaatsanwältin Klein sagt, sie sei von dem Text „betroffen“ gewesen, obwohl sie ihn nur quergelesen habe. „Da wurden Themen wie das Judentum und der Holocaust in eine Richtung gelenkt, die für mich nicht nachvollziehbar war“, sagt sie.

Zeuge: E-Mail las sich als eine „Warnung an die Juden“

Mahlers Anwalt wirft ein, die Texte seien ein „Angebot zu einem theologisch-philosophischen Diskurs“ gewesen, der auf Thesen Georg Wilhelm Friedrich Hegels basiere. Beide Zeugen verwehren sich gegen diese Auslegung. Rainer B. sagt, er habe die Mail als eine „Warnung an die Juden“ empfunden, auch wenn keine einzelnen Personen im Text genannt worden seien. Ein Antrag des Verteidigers, einen Experten für Hegels Theorie als Zeugen im Prozess zu laden, wurde ebenfalls bereits Mitte Dezember abgelehnt.

Während der Aussagen beobachtet Mahler die Zeugen ununterbrochen. Er wird wieder laut, als Schriftstücke vor der nächsten Phase des Prozesses, der Beweisaufnahme, ausgehändigt werden. Die Schriftgröße sei deutlich zu klein, regt sich Mahler auf. „Das ist nicht zumutbar“, ruft er in Richtung der Richterin.

Richterin Müller sowie Staatsanwalt Schöning und zwei Schöffinnen finden die Schriftgröße in Ordnung. „Man weiß, ältere Leute können so was nicht lesen“, ruft Mahler dazwischen. Am Freitag soll die Verhandlung fortgesetzt werden. Ob der Termin noch stattfinden wird, muss die Potsdamer Strafkammer nach einem weiteren Antrag von Mahlers Anwalt entscheiden. Er bittet darum, den Termin zu verschieben, wiederum aus gesundheitlichen Gründen.