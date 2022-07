Wie Joachim Rissmann so dicht mit seinem Gesicht vor der Schaufensterscheibe an der Schlüterstraße 45 steht, die Hände zu einem Sichtschutz geformt, könnte man meinen, hier gebe es allerhand Aufregendes zu sehen. Dabei blickt der 59-Jährige in weitgehend leere Räume, die nicht viel mehr als eine farblose Kühle ausstrahlen.

Rissmann entdeckt trotzdem etwas: „Da war mein Schreibtisch!“, ruft er und drückt den Zeigefinger auf die Scheibe. „Die kleine Treppe hoch und dann nach rechts.“ Der 59-Jährige wandert ein paar Schritte weiter zur nächsten Fensterfront. „Und da hinten“, er steht jetzt auf Zehenspitzen, um besser sehen zu können, „da hinten ging es zum Hof.“ Dann setzt Rissmann ein paar Schritte zurück, bis sich der vierstöckige Altbau in ganzer Größe vor ihm aufbaut und Teile des Dachs zum Vorschein kommen.

Vor neun Jahren musste das Hotel Bogota schließen

„Da oben war unsere Wohnung“, erklärt er. „Hinter den drei kleinen Fenstern das Wohnzimmer, weiter links die Kinderzimmer.“ Viel ist nicht mehr übrig von dem Hotel Bogota, jenem 125-Zimmer-Palast, der einst Treffpunkt der künstlerischen Avantgarde gewesen sein soll und in dem Rissmann fast 40 Jahre seines Lebens verbracht hat, als Kind, als Familienvater und schließlich als Hotelchef.

Vor neun Jahren hat es seine Türen für immer geschlossen, inzwischen sitzen fast nur noch Rechtsanwaltskanzleien in den durchsanierten Räumen. Und so muss man etwas Fantasie aufbringen, um sich die Vergangenheit auszumalen. Wie sich hier über Jahrzehnte die Filmschauspieler, Fotografen und Musiker die Klinke in die Hand gegeben haben sollen. Wie rauschende Feste gefeiert und Filme gedreht wurden oder wie Tangopaare bei schummrig-gelbem Licht über die knarzenden Böden getanzt sind, vorbei an schweren Gründerzeitmöbeln.

In Herr Rissmanns Wohnung vergisst man die Gegenwart

Joachim Rissmann hat keine Schwierigkeiten, sich all das vorzustellen. Vielleicht, weil er jeden Morgen vor dem ersten Kaffee daran erinnert wird. Denn nur ein paar Straßenblocks von der Schlüterstraße entfernt, hat der vierfache Familienvater das Hotel Bogota ein zweites Mal erschaffen, oder besser gesagt: Er hat es in seine Mietwohnung gequetscht. Und wer ihn dort an einem warmen Frühlingsmorgen besucht und ihm über ausgelatschte Perserteppiche durch den schlauchförmigen Flur folgt, vergisst ganz unweigerlich für einen Moment die Gegenwart.

Joachim Rissmann Die ehemalige Rezeption des Hotels Bogota.

Allein schon, weil es in dem Erdgeschossapartment mindestens sieben Grad kälter ist als draußen und Rissmann erst einmal das Licht anknipsen muss, damit man sich richtig umsehen kann. Dann verirrt sich das Auge schnell zwischen Kunstfotografien, mit denen er die Wände vollgehängt hat. Manche zeigen das Hotel aus unterschiedlichsten Winkeln und Perspektiven, andere hingen früher selbst dort, im Treppenhaus, in der Lobby oder im Frühstückssaal. Auch die Möbel stammen fast alle aus dem Bogota: etwa die dunkelgrünen Cocktailsessel, die früher im Salon standen, oder die lange Essenstafel, die übersät ist mit Wasserflecken. Auch reichlich Lampen, Stühle und Tischchen hat er mitgebracht, und selbst die Wandfarben sind den alten Hoteltapeten nachempfunden: rot-gelbe Streifen im Flur, grün-gelbe im Wohnzimmer.

Im Esszimmer findet sich eine Art Mini-Galerie

Man muss aufpassen, dass man nicht aus Versehen die falsche Tür aufmacht, denn Rissmann vermietet nach wie vor Zimmer. Vier von sechs Räumen sind bewohnt, in zweien lebt er selbst, manchmal zusammen mit seinem 14-jährigen Sohn, der alle zwei Wochen zu Besuch kommt.

Während man also Joachim Rissmann gegenüber sitzt, diesem ruhigen, unauffälligen Mann in Jackett und gebügeltem Hemd, schlappt schon mal ein Bewohner mit Handtuchturban auf dem Kopf durch den Raum. „Natürlich genießt man es auch mal, wenn niemand da ist“, sagt Rissmann.

Jérôme Depierre Joachim Rissmann

Aber so ganz ohne Gäste, das wäre nichts für den Ex-Hotelier, der den Gastgeber immer noch nicht ganz abgeschüttelt hat. Manchmal benutzt er Wörter wie „verköstigen“ statt „essen“, entschuldigt sich lieber einmal zu viel als zu wenig und sagt dann nicht einfach „Entschuldigung“, sondern „Pardon“. Gleichzeitig strahlt er dann wieder diese kindliche Begeisterung aus, wenn er einen herumführt oder einem seinen „Photoplatz“ präsentiert. Eine Art Mini-Galerie im Esszimmer, die es natürlich ebenfalls schon im Bogota gegeben hat.

Heute hängen dort vor allem seine eigenen Fotoarbeiten: hier eine Schwarz-Weiß-Landschaft, zwischendrin ein Bild von seinen Kindern oder auch mal ein totes Chamäleon, das er in Portugal aufgenommen hat. Seine Bilder stehen auch zum Verkauf. Lässt sich auf diese Weise denn Geld verdienen? Rissmann verzieht den Mund zu einem schiefen Lächeln. „Eher nicht.“

Rissmann wächst auf einem Berg in Oberfranken auf

Das mit dem Geldverdienen ist sowieso so eine Sache. Über die Zimmervermietung kommt gerade genug herein, dass Rissmann seine eigene Miete bezahlen kann. Deswegen jobbt er nebenbei als Komparse beim Film oder transportiert Möbel für Bekannte. Ab und an verkauft er noch eines der alten Gemälde, die damals beim Hotel-Ausverkauf übrig geblieben sind und in einem Lager um die Ecke stehen. Doch um am Ende des Monats auf einen grünen Zweig zu kommen, reicht das nicht aus. Loslassen möchte er all den alten Kram aber auch nicht. Nicht, solange er nicht muss. Und das überrascht einen nicht, wenn einem Rissmann seine ganz persönliche Geschichte vom Hotel Bogota in der Schlüterstraße 45 erzählt.

Sie beginnt 1976, Rissmann ist damals ein 13-jähriger Junge in Lederhosen, dessen Welt nicht nur geografisch meilenweit weg ist von glamourösen City-West-Tanzabenden. Rissmann wächst auf einem Berg in Oberfranken auf, im Schlossgasthof, den seine Eltern betreiben. Die einzige Verbindung des Jungen in die Stadt ist der Schulbus. Der holt ihn jeden Morgen ab und bringt ihn zu seinen Klassenkameraden ins Tal, nachmittags spuckt er ihn wieder auf dem Berg aus.

Nach dem Abi will sein Vater ihn in eine Pagenuniform stecken

Rund ein Dutzend andere Kinder leben auf der Anhöhe, doch zum Spielen bleibt ohnehin nicht viel Zeit: Der kleine Joachim hilft schon früh im Gasthaus mit, fährt mit dem Vater zum Einkaufen oder schleppt Getränkekisten über den Hof. Die beiden jüngeren Schwestern halten sich eher raus. Manchmal steht er auch hinterm Eisstand oder verkauft Postkarten, an anderen Tagen nimmt er das Telefon ab und führt Gäste zu ihrem Zimmer. Rissmann schmunzelt. „Als es hieß, wir ziehen nach Berlin um, war ich der Meinung, ich könnte den Laden allein weiterführen.“

Die Eltern nehmen den 13-Jährigen dann trotzdem mit ins Hotel Bogota, das sie über eine Zeitungsannonce gefunden haben. Und der junge Rissmann ist plötzlich mitten drin im prosperierenden West-Berlin, wohnt Tür an Tür mit seinen Fernsehstars, die er bisher nur in der „Hitparade“ gesehen hat. Er erlebt die Filmfestspiele mit und die Eröffnung des ersten Burger King am Kudamm, einmal lässt er Klaus Kinski auf seiner Schultasche unterschreiben. Es gefällt dem Jugendlichen in Charlottenburg, trotzdem nimmt er Anfang der 80er Reißaus. Denn nach dem Abi will sein Vater ihn in eine Pagenuniform stecken und vor ein benachbartes Hotel stellen – als Vorbereitung für die Hotellehre, die die Eltern für ihn vorgesehen haben. Denn schon damals ist klar, dass er als der älteste Sohn einmal das Hotel übernehmen soll.

Die Hotelkarriere verläuft geradlinig

„Wenn man das als Druck bezeichnen will“, sagt Rissmann, „dann hatten meine Schwestern den nicht. Die waren vollkommen frei und konnten machen, was sie wollten.“ Hat er sie um die Freiheit beneidet? „Nein, eigentlich nicht.“ Trotzdem, „das kann es noch nicht gewesen sein“, denkt der damals 19-Jährige. Er geht nach Paris an die Uni und lernt erst einmal Französisch.

Jérôme Depierre Rechts Klaus Kinski, fotografiert von Josef Hyzdal, und links eine Postkarte von Yva.

Monate später kehrt er zurück nach Berlin und lässt sich im Steigenberger zum Koch ausbilden. Dann verlässt er die Stadt wieder, absolviert in Heidelberg die Hotelfachschule und arbeitet anschließend in Hochglanzhotels in Frankfurt, Davos, Hamburg und London. Die Hotelkarriere verläuft geradlinig, doch so richtig bekennen will sich Rissmann noch nicht dazu. Freunden und Kollegen erzählt er, dass er auch gut als Tischler oder Kameramann arbeiten könnte.

Rissmann findet einen Weg, seine Kreativität als Hotelier auszuleben

Außerdem fasziniert ihn die Kunst: Schon als Kind bekommt er seine erste Kodak geschenkt und streift fortan fotografierend durch die Landschaft. Es gibt etliche Aufnahmen von Rissmann, auf denen ihm ein Fotoapparat um den Hals hängt, während er selbst scheu in die Kamera lächelt. Überhaupt wirkt er mit seiner leicht gebeugten Haltung, den längeren Haaren und den runden Brillengläsern mehr wie der Typus Künstler und weniger wie ein knallharter Geschäftsmann, der einmal 25 Mitarbeiter leiten soll. Spricht man Rissmann darauf an, muss er lachen. „Wahrscheinlich war das das Problem.“

Zurück ins Bogota kehrt Rissmann kurz nach dem Mauerfall – vor allem, um die „spannende Zeit nach der Wende mitzuerleben“, wie er sagt. Kurz darauf lernt er seine spätere Frau kennen, die beiden heiraten – und nachdem die Eltern 1991 ausgezogen sind, richten sich Rissmann und seine Frau das Dachgeschoss im Bogota als Wohnung ein. 1993 tritt er neben seinen Vater in die Hotelleitung ein, zwei Jahre später kommt die erste Tochter zur Welt, 2006 übernimmt er das Haus komplett. Und Rissmann findet einen Weg, seine Kreativität als Hotelier auszuleben: Er dekoriert die Zimmer neu, streicht die Wände farbig und fährt durch die Gegend, um neue alte Möbel zu kaufen.

Das Hotel Bogota verwandelt sich in ein Kunstdenkmal

Und er forscht. Schon in den 1990ern verbringt er seine ohnehin knappe Freizeit im Landesarchiv, bis er die Geschichte der Schlüterstraße 45 perfekt rekonstruiert hat. Zum Beispiel die 20er-Jahre, in denen hier Mieter wie der Unternehmer Oskar Skaller zu Umtrunken mit Politikern einluden. Oder die 30er, in denen die jüdische Fotografin Yva hier ihr Atelier hatte und unter anderem dem jungen Helmut Newton das Fotografieren beibrachte.

Rissmann bringt auch die dunklen Zeiten des Hotels Bogota ans Licht: Zum Beispiel das Jahr 1942, in dem sich die Reichskulturkammer im späteren Frühstückssaal des Hotels eine Filmkammer einrichtet. Was er rausgefunden hat, verpackt er in Ausstellungen, veranstaltet Lesungen, Konzerte und Diskussionen. Die Kunst- und Medienwelt ist begeistert von Rissmanns Arbeit und dem Hotel Bogota, das sich längst in ein Kulturdenkmal verwandelt hat.

Jérôme Depierre Verschiedene Fotografien hängen an einer Wand.

Plötzlich führte Rissmann ein Leben wie sein Vater

Für Rissmanns Familienleben aber sind die Erfolgsjahre des Hotels in erster Linie Jahre des Verzichts. Je mehr Leidenschaft der Hotelier in sein Projekt steckt, in sein „Kunstwerk“, wie er es nennt, desto seltener sieht er die Kinder und seine Frau, die „nie viel mit der Hotelarbeit zu tun haben wollte“, wie Rissmann sagt. Arbeits- und Privatleben verschmelzen immer mehr miteinander.

Es ist normal, dass die Schulbrote in der Hotelküche geschmiert werden und die Familie regelmäßig nachts aus dem Bett geklingelt wird, weil mal wieder eine Gruppe Schulkinder den alten Fahrstuhl lahmgelegt hat. „Sicher“, sagt Rissmann rückblickend, „war das eine wahnsinnig anstrengende Zeit.“ Aber es habe sich nie wie Arbeit angefühlt.

Ohne es so richtig zu merken, führt Rissmann am Ende dasselbe Leben wie sein Vater, auf den er und seine Schwestern auch schon stundenlang nach Feierabend warten mussten. Immer seltener kommt Rissmann pünktlich zum Abendessen, weil er noch von Mitarbeitern und Gästen aufgehalten wird, die Fragen haben oder plaudern möchten. „Am schwierigsten war es, abends vom Büro im Erdgeschoss nach oben in die Wohnung zu kommen“, erinnert er sich. „Das hat teilweise Stunden gedauert.“

2013 hat Rissmann fast 300.000 Euro Mietschulden am Bein

So verstreichen die Tage und Monate bis zum Ende des Jahres 2012, in dem sich mit einem Schlag alles ändern soll. Das Hotel ist finanziell am Ende, ebenso wie die Ehe der Rissmanns. Steigende Mietpreise und eine billiger werdende Konkurrenz am Hotelmarkt haben das Bogota unprofitabel werden lassen.

2013 hat Rissmann fast 300.000 Euro Mietschulden am Bein, dazu eine Räumungsklage. Die Familie soll das Hotel verlassen. Künstler, Stammgäste, Schauspieler solidarisieren sich mit dem Hotelier, starten Petitionen und demonstrieren gegen die geplante Schließung des Bogota. „Ich wusste damals schon, dass es nicht viel bringen wird“, sagt Rissmann heute.

Und er sollte recht behalten. Binnen weniger Wochen wird das Bogota vollständig aufgelöst, Möbel werden herausgetragen und Telefone ausgestöpselt. Im selben Jahr trennt sich Rissmanns Frau von ihm und zieht mit drei von vier Kindern aus, nur die 18-jährige Tochter bleibt und hilft Rissmann beim Ausräumen. Der 50-Jährige entlässt alle 25 Mitarbeiter, von denen manche schon seit den 70ern im Hotel angestellt waren.

„Dieses Engagement der Leute damals war schon toll“

Einige verklagen Rissmann auf Schadensersatz, der Kostenberg steigt. „Das war schmerzhaft“, sagt der Ex-Hotelier heute, wenn man ihn endlich dazu gebracht hat, über seine Gefühle in jenen Wochen zu sprechen. „Eine Art betäubendes Gefühl.“ Auch seinen Eltern gegenüber hatte Rissmann ungute Gefühle. Aber vorgeworfen haben sie ihm die ganze Sache nie. Hätten sie denn einen Grund dazu gehabt? „Bestimmt hätte man Dinge anders machen können.“

Privat Der junge Rissmann mit seiner Kamera.

Die letzte Nacht, es ist ein Tag vor Heiligabend, schläft Rissmann allein im Erdgeschoss des Hotels, weil oben schon alles abgebaut wurde. Am nächsten Tag zieht der 50-Jährige zu seinen Eltern, zeitweise wohnt er bei Freunden. Selbst ehemalige Gäste bieten ihm damals ihre Wohnung an, nachdem sie von der Schließung des Bogota erfahren haben. „Dieses Engagement der Leute damals war schon toll“, sagt er heute.

Rissmann versucht es als kaufmännischer Mitarbeiter

Trotzdem steht Rissmann damals vor dem Nichts, ohne Familie, ohne Job und ohne Wohnung. Die restlichen Schulden kann er zwar noch geradeso abstottern und damit die Privatinsolvenz vermeiden. Doch die emotionale Last bleibt. 2014 bricht er darunter zusammen, weist sich selbst in eine Klinik ein, bekommt Medikamente und über Monate therapeutische Behandlungen.

Er habe auch den Kindern zeigen wollen, dass man nicht alles alleine schaffen muss, sagt Rissmann heute. Und der Neustart gelingt ihm, zumindest auf dem Papier. Rissmann zieht ins benachbarte Steglitz, in seine erste eigene Wohnung, und fängt als kaufmännischer Mitarbeiter in einer Zahnarztpraxis an. Doch das Wahre ist das auch nicht. Und so kündigt Rissmann schon ein Jahr später und zieht an den Stuttgarter Platz. In jene Sechs-Zimmer-Mietwohnung, die er „Little Bogota“ nennt und in der er bis heute den Gastgeber gibt.

Jérôme Depierre Joachim Rissmann

Rissmann kommt vom Hotel nicht los

„Die Leute sagen oft, ich könne nicht loslassen“, sagt Rissmann. Ist das wahr? Wäre es nicht besser, die Vergangenheit endlich ruhen zu lassen und sich etwas Neuem zu widmen? Vermutlich könnte er auch „ohne all das hier leben“, sagt er. „Es wäre wahrscheinlich sogar eine Befreiung, wenn das Lager abbrennen und alles verschwinden würde!“ Jetzt zögert der 59-Jährige. „Aber es wäre auch sehr schade.“

Völlig vom Hotel Bogota abkapseln könnte sich Joachim Rissmann vermutlich sowieso nie. Ab und zu bekommt er Anrufe von Leuten, die gern ein Zimmer im Bogota, diesem legendären Hotel in der Schlüterstraße 45, mieten würden. Rissmann empfiehlt sie dann weiter: an ein anderes Hotel ebenfalls in Kudamm-Nähe. Dessen Direktor hat immer wieder mit finanziellen Problemen zu kämpfen.

