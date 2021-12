Als Lothar Wieler am 12. November dieses Jahres in der Bundespressekonferenz zur Corona-Lage sprach, waren seine Warnungen so eindringlich wie lange nicht. „Die vierte Welle trifft uns jetzt mit voller Wucht“, sagte der Chef des Robert-Koch-Instituts, nachdem am Vortag schon wieder mehr als 50.000 Neuinfektionen gemeldet wurden. „Reduzieren Sie Ihre Kontakte“, mahnte Wieler.

Ute Jacobs kann sich sehr genau daran erinnern. Die Worte hat sie noch im Ohr. Ihre Wirkung sollte die Chefin von Deutschlands größtem Hotel in den folgenden Tagen unmittelbar spüren. Waren im Estrel Berlin in Neukölln Buchungen und Auslastung seit dem Sommer kontinuierlich gestiegen und die Beschäftigten des Hotels gerade wieder nahezu komplett aus der Kurzarbeit zurückgekehrt, erreichte das Hotel nun eine Flut von Absagen. Die Hälfte der Buchungen für November und Dezember seien wieder storniert worden. „Es war wirklich geradezu panisch“, sagt Ute Jacobs.

Von 100 auf 30 Prozent Auslastung in wenigen Tagen

Inzwischen habe sich die Situation etwas normalisiert, aber nicht wirklich verbessert. „Es kommen keine neuen Buchungen rein“, sagt die Estrel-Chefin, deren Haus 1125 Zimmer und 2250 Betten zu bieten hat und vor Pandemie-Beginn stets zuverlässig zu 80 Prozent ausgelastet war. „Jetzt sind wir bei 35 Prozent“, sagt Jacob und ist froh, dass jetzt kein Lockdown verkündet wurde. Mit der 2G-Regel könnten sie und die Gäste gut umgehen, zumal das Estrel im Hotel ein eigenes Testzentrum unterhält. Jacobs hofft, dass sich die Lage in den ersten Monaten des kommenden Jahres wieder etwas normalisiert. Bis dahin, so ihre Befürchtung, werde vielleicht ein Teil der Belegschaft wieder in Kurzarbeit geschickt werden müssen. 400 Mitarbeiter hat das Estrel zurzeit. 2019 waren es noch 520.

Das Estrel steht damit exemplarisch für die Hotellerie in der Stadt. Bei der Münchener Hotelkette Motel One etwa, die zehn ihrer insgesamt 75 Häuser in Berlin betreibt, ist zu erfahren, dass hier in den vergangenen Tagen fast jede dritte Buchung storniert wurde. Maximilian Hauptmann, Chef des Hotels Kastanienhof in Prenzlauer Berg, hat es härter getroffen. Bis vor kurzem noch war sein Hotel bis zum Jahresende ausgebucht. Jetzt sind nur noch 30 Prozent der Zimmer belegt. Besserung erwartet er vorläufig nicht. „Das zieht sich durch“, sagt er trocken und rechnet mit einer Flaute bis in den April. Er fürchtet nun, dass er demnächst auch noch das Restaurant schließen muss.

In Berlins offizieller Tourismus-Agentur Visit Berlin ist inzwischen von „Vollbremsung nach einem guten Neustart im Sommer“ die Rede. Tatsächlich hatte für die Berliner Hoteliers das Geschäftsjahr 2021 faktisch erst zur Jahresmitte begonnen. Am 11. Juni durften sie erstmals in diesem Jahr auch wieder Touristen empfangen, und für die meisten lief es sogar besser als erwartet. Hatten in den Hotels im Juni bereits 313.000 Gäste eingecheckt, waren es im August bereits 850.000. Im September lag die Zahl der Übernachtungen bereits 50 Prozent über dem Vorjahr. Und während die Auslastung in der Berliner Hotellerie in der letzten Oktoberwoche mit durchschnittlich 73 Prozent den Jahreshöchstwert markierte, fiel sie in der letzten Novemberwoche wieder auf 47 Prozent. Alles auf Anfang.

Auch Thomas Lengfelder, Regionalchef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands, spricht von „massenhaften Stornierungen“. Einige Hotelbesitzer hätten inzwischen von sich aus entschieden, über die Weihnachtsfeiertage zu schließen, weil sich das Geschäft nicht lohne. Laut Lengfelder hat seit Beginn der Pandemie in der Stadt bereits jedes zehnte der einst 800 Berliner Hotels aufgeben müssen. Darunter sind auch das Excelsior in der Charlottenburger Hardenbergstraße, das Ellington in der Nürnberger Straße, das Upstalsboom in Friedrichshain und Hecker’s Hotel am Kudamm – vier von 88.

Absage der Grünen Woche trifft viele Hoteliers hart

Dass die Liste noch länger wird, muss befürchtet werden. Vor allem in der City West ist die Gefahr groß. Denn dort ist man mehr als anderswo in der Stadt auch vom ehemals florierenden Messe- und Tagungsgeschäft in der nach Paris und Lissabon drittgrößten Kongress-Metropole Europas abhängig. Tatsächlich garantierten Messe- und Kongressbesucher bislang 40 Prozent der Übernachtungen in Berlin.

Folglich traf auch die erst vorige Woche erfolgte Absage der für Januar 2022 geplanten Internationale Grünen Woche die Hoteliers hart. 2019 hatte die traditionsreichste Berliner Messe noch rund 400.000 Besucher empfangen, zu denen auch etwa 85.000 Fachbesucher aus rund 75 Ländern gehörten. Schätzungen zufolge gehen den eingebundenen Hotels mit der Absage mindestens 200.000 Übernachtungen verloren. Kleiner Trost: Die kaum kleinere Messe Fruit Logistica wurde von Januar auf April verschoben. Vorerst.