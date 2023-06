Der Bau von Christen, Juden und Muslimen in Berlin ist weltweit einmalig. Doch auch dieses Projekt hat mit massiven Preissteigerungen am Bau zu kämpfen.

Es sind 17 Stufen, die ein klein wenig Richtung Himmel führen, der an diesem Mittwochvormittag in Berlin recht bewölkt ist. Die breite Treppe führt auf einen Baucontainer im Herzen von Berlin-Mitte. Der Container ist nun die offizielle Info-Box für eines der interessantesten Bau- und Religionsprojekte – nicht nur dieser Stadt. Vom Container ist freie Sicht auf die Baustelle. Unten am Boden versperrt ein türkisblauer Bauzaun den Blick. Türkisblau ist die Farbe des House of One – einem weltweit bislang einmaligen religiösen Projekt: Dieses Haus des Einen soll ein Gotteshaus für mindestens drei Religionen unter einem gemeinsamen Dach werden: für Christen, Juden und Muslime.

Mehr noch, das Motto lautet inzwischen: drei Religionen, vier Räume, ein Haus. Damit ist gemeint, dass es im Inneren des Hauses einen zentralen Begegnungsraum geben soll – offen für alle und damit ein symbolischer Raum für alle anderen Religionen und auch für Atheisten. Von diesem Raum aus sollen dann die drei Gebetsräume abgehen: die Moschee, die Kirche, die Synagoge. „Getrennte Räume, aber doch vereint unter einem Dach“, sagt Rabbiner Andreas Nachama vom Präsidium der Stiftung House of One. Er eröffnet die Info-Box, die die Baustelle nun auch zur Schaustelle für Besucher machen soll, gemeinsam mit Imam Kadir Sanci und Pfarrer Gregor Hohberg.

Die neue Info-Box ist quasi so etwas wie der aktuelle Beweis dafür, dass es nach zehn Jahren des Planens und Geldsammelns, des Beratens und Streitens, des Betens und Hoffens nun losgehen soll mit dem Bau. Der Container steht an der Gertraudenstraße, kurz bevor sie zur Leipziger Straße wird. „Die Bauzeit soll fünf Jahre betragen“, sagt Roland Stolte, Leiter der Stiftung House of One. „Nun beginnen die Arbeiten an den alten Fundamenten.“

Siegerentwurf für das geplante Bet- und Lehrhaus an der Gertraudenstraße mit Moschee, Synagoge und Kirche sowie einem Begegnungszentrum Kuehn Malvezzi/House of One

House of One: Auf den Fundamenten einer Kirche

Vom Container aus ist zu sehen, was er meint. Hinter dem Bauzaun ist eine weite staubige Brache, aber auch alte Ziegelfundamente sind zu sehen. Das sind die Reste einer alten Kirche. Das erste Gotteshaus am heutigen Petriplatz wurde im 13. Jahrhundert mitten im damaligen Cölln erbaut, die evangelische Kirche wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs stark zerstört, die Reste ließ die DDR-Führung in den 60er-Jahren abreißen. Nun soll dort dieses interreligiöse Gotteshaus mit einem 40 Meter hohen Turm gebaut werden.

Ein symbolischer Bau, an einem symbolischen Ort – in der „Stadt der Wunden“, wie Stiftungsrätin Renate Franke sagt. Stefanie Remlinger, grüne Bürgermeisterin von Mitte, lobt die Wahl des Ortes. „Der Bezirk freut sich, dass Sie gesagt haben, Mitte soll die Heimat des House of One werden.“ Sie sagt aber auch: „Hier herrscht viel religiöser Analphabetismus und hier wagen Sie sich hin.“ In Mitte würden Menschen aus mehr als 100 Nationen mit unterschiedlichsten religiösen Hintergründen leben. Viele würden glauben, dass das Zusammenleben selbstverständlich sei, dabei sei es oft ein Nebeneinanderherleben. Deshalb sei dieses Projekt wichtig. „Es soll ein Teil des Pfades der Toleranz werden.“

Die ersten Besucher: Nach der Eröffnung der Info-Box schauen sie sich diesen Ort der Begegnung an. Benjamin Pritzkuleit

Rabbiner Andreas Nachama umschreibt das Projekt so: „Es ist ein Haus, in dem alle Namen Gottes wohnen und in dem jeder seine Sprache spricht.“ Den Initiatoren werde immer wieder mit viel Skepsis begegnet, immer wieder heiße es: Religiöse Toleranz sei eine Mission Impossible. „Das akzeptieren wir drei nicht“, sagt er. „Das akzeptieren wir alle nicht.“

Er und auch Pfarrer Gregor Hohberg erinnern an die aktuellen Kriege und an Anschläge von Terroristen oder Neonazis. Hohberg sagt: „Die Krisen unserer Zeit zeigen die Verletzlichkeit der Gesellschaft und die Notwendigkeit des House of One.“ Imam Kadir Sanci sagt: „Wir errichten diese Stätte als Ort des Gebetes, als Ort der Sicherheit. Wir setzen uns gemeinsam mit Leidenschaft für Frieden und Menschlichkeit ein.“ Alle drei beenden ihre Gebete mit Amen und bitten Gott um den Segen für dieses Friedensprojekt.

Die Info-Box selbst ist 42 Quadratmeter groß und zeigt Infotafeln zur Geschichte des Projektes. Es soll ein Ort der Gespräche sein.



Der Bau wird nach derzeitigen Schätzungen fast 70 Millionen Euro kosten. Bei den Planungen von 2020 waren es noch 47 Millionen gewesen, doch seither sind die Baukosten um 40 Prozent gestiegen. Die ursprünglichen Kosten sind abgesichert, die größten Teile des Geldes kommen vom Bund und vom Land, dazu 4,85 Millionen Euro Spenden sowie 2,7 Millionen Euro Eigenmittel. Wegen der gestiegenen Kosten wird auch weiterhin nach Spenden gesucht.



