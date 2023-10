Der Rabbiner Andreas Nachama hat am Dienstagabend das erste Wort. Die aktuellen Ereignisse in Israel und Gaza seien „das Gegenteil von dem, was das Heilige Land unserer drei Religionen braucht, nämlich Frieden“. Er bittet Gott um einen „allumfassenden Frieden“. Er bittet auch: „Lass uns einen Weg finden, die Spirale der sich immer weiter erweiternden Gewalt zu verlassen.“

Am Ende schütteln sie an der Türschwelle des blauen Containerbaus einander still die Hände. Ein Rabbiner, zwei Imame und zwei Pfarrer. Zusammen haben sie gerade „ein gemeinsames Gebet für Frieden im Heiligen Land“ gesprochen.



Die fünf Geistlichen beten auf der Museumsinsel vor der Baustelle des zukünftigen House of One, einem geplanten multireligiösen Gebäude, das eine Synagoge, Moschee und Kirche enthalten soll. In der Mitte ist ein „großer Begegnungsraum“ geplant, den alle Besucher durchqueren müssen, um zu den jeweiligen Gebetsräumen zu gelangen. Die Stiftung hinter dem „Bet- und Lehrhaus“ plant, gegen Ende des Jahres 2028 den Bau fertigzustellen.

Auch das Publikum beim Interreligiösen Gebet des House of One bestand aus Christen, Muslimen, Juden und Nichtgläubigen. Emmanuele Contini

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Als zweites spricht der Imam Kader Sanci. Er betont eine Weisheit aus dem Koran, die auch in jüdischer Tradition vorkomme: „Wenn jemand einen Menschen tötet, so ist es, als hätte er die ganze Menschheit getötet.“ Er fordert ein Ende des Tötens und der Zerstörung und fordert Frieden. „Frieden braucht alle Menschen und ist für alle Menschen.“

Neben den anwesenden jüdischen, muslimischen und christlichen Engagierten des House of One sind auch zwei Vertreter eines Partnerprojekts in der Zentralafrikanischen Republik vor Ort in Berlin-Mitte. Auch in der von Glaubenskonflikten und Krieg geprägten Zentralafrikanischen Republik sei ein gemeinsames Sakralgebäude geplant. Imam Abdoulaye Ouasselegue und Pastor Clotaire Siribi sprechen auch beide ein Friedensgebet, einmal auf Arabisch und das christliche Gebet auf Sango, der Nationalsprache der Zentralafrikanischen Republik.

Für das Schlussgebet zitiert der Pfarrer Michael Koesling, von der evangelischen St. Marien Kirchgemeinde in Friedrichswerder, aus der Bergpredigt. Auf das Ende – „Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn ihrer ist das Himmelreich“ – spricht das Publikum ein gemeinsames, lautes: „Amen“.



Als sich nach den Schlussgebeten die Mitwirkenden die Hände schütteln und die Menge sich allmählich beginnt aufzulösen, bleiben einige Besucher nachdenklich vor dem Gebäude stehen. Einige Kleingruppen reden still untereinander.

Von links nach rechts sind der Rabbiner Andreas Nachama, der Imam Kadir Sanci und der Pfarrer Michael Koesling zu sehen. Emmanuele Contini

Keren, 38, kommt aus Israel und wirkt berührt, als sie anfängt zu reden. Als Tränen in ihre Augen steigen, entschuldigt sie sich. Sie suche in dieser schweren Zeit nach Dingen, die sie tun kann, um sich abzulenken. Sie sagt: „Ich bin gar nicht religiös.“ Trotzdem sei es schön, die Glaubensvertreter der unterschiedlichen Religionen zusammen zu sehen und ihre gemeinsame Botschaft: „Wir sind alle Menschen“ zu hören. Sie ist froh, dass Menschen aller Religionen zu Besuch waren und sich gegen Hass und Krieg positionierten.



Ihr Partner Thomás, 47, kommt ursprünglich aus den Niederlanden. Dieser Gottesdienst gebe ihm Hoffnung und Inspiration. Aber auch er bezeichnet sich selber als „Atheist“ und sagt: „Ich glaube nicht, dass Gott für Frieden sorgen wird, den müssen wir selber schaffen.“ Aber die Botschaft dieses gemeinsamen Gebets könne dabei helfen.