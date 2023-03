Die Humboldt-Universität hat sich hohe Ziele gesetzt, in sieben Jahren will sie klimaneutral sein. Problem: explodierende Kosten und mangelhafte Planung.

HU Berlin will bis 2030 klimaneutral werden: Schon zum Scheitern verurteilt?

Die Gebäude der Humboldt-Universität sollen in Zukunft klimafreundlich saniert werden.

Die Gebäude der Humboldt-Universität sollen in Zukunft klimafreundlich saniert werden. Emmanuele Contini

Fridays for Future, die Letzte Generation oder die Klimaliste – alle drei Bewegungen haben eines gemeinsam: Sie kämpfen um die Einhaltung der Klimaziele und um eine baldige Klimaneutralität. Auch in Berlin ist dieses Thema momentan überpräsent. An Straßenkreuzungen, Litfaßsäulen und Laternen hängen Plakate mit der Aufschrift: „Volksentscheid – Berlin 2030 Klimaneutral.“