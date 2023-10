Eine Comedy-Show kann manchmal zu einer Art Gruppentherapie werden. So ist zumindest das Gefühl am Dienstagabend in Schöneberg, als der israelische Comedian Shahak Shapira die Bühne der Kara Kas Bar in der Kurfürstenstraße betritt. Offiziell ist es eine Test-Show, Shapira will neues Material vor einem Publikum ausprobieren. Doch direkt zu Anfang warnt er: „Ich hatte noch nie so viele Zweifel an dem Erfolg einer Comedy-Show wie heute.“

Der Hintergrund der Show ist allen klar. Am Wochenende hat die palästinensische Terrorgruppe Hamas Israel erneut angegriffen und dabei mehr als tausend Zivilisten getötet. Shapira hat sich auf seinen Social-Media-Kanälen mehrfach dazu geäußert. Er hat über die jüngsten Gräueltaten gegen israelische Zivilisten berichtet – und auch die von der israelischen Regierung verhängte vollständige Blockade des Gazastreifens kritisiert. „Israel befindet sich im Krieg mit der Hamas, nicht mit dem palästinensischen Volk“, hat er am Montag getwittert. „Die Antwort muss auf die Terroristen gerichtet sein und nicht auf die Zivilisten, hinter denen sie sich verstecken.“

Es hängt eine erwartungsvolle Stimmung im Raum. Doch Shapira bleibt mehr als eine Stunde auf der Bühne: Er scherzt erst mal über den Berliner Straßenverkehr, Abendbrot, eine schiefgelaufene Reise mit dem Nachtzug nach Wien. Und zwischendrin gibt es auch Witze über seine israelische Herkunft, über deutsche Schuldgefühle – und dann auch über die Konfliktszenen der letzten Tage. Er spielt mit den Spannungen im Publikum – und kann sie so ein Stück weit lösen.

Verzweiflung und Baklava-Witze auf der Bühne

„Wir müssen irgendwie lachen“, betont Shapira immer wieder. Er macht Witze über die Qualität der Raketen, die die Hamas nach Israel abfeuert: „Die sind manchmal wie diese Chinaböller, die man in Polen kaufen kann. Die spammen uns einfach nur damit.“ Oder über ein Video, in dem ein Hamas-Kämpfer mit einem elektrisierten Paraglider über den Zaun zwischen Gaza und Israel hinunterschwebt. „Das ist das Weißeste, was man machen kann“, sagt er, während er darum kämpft, sein Lachen zu unterdrücken. „Das ist das Letzte, was man von einem Araber erwartet.“

Er scherzt auch über Ereignisse, die viel näher liegen – wie etwa die Szenen aus der Sonnenallee, wo Mitglieder des palästinensischen Samidoun-Netzwerks Süßigkeiten verteilten. „Die haben Baklavas für mich ruiniert“, sagt Shapira. „Ich liebe Baklavas. Ich will, dass wenn ich sterbe, Baklavas verteilt werden, aber nicht auf diese Art. Nicht so: ‚Er hat keinen Kopf mehr, nimm Baklava.‘ Eher so: ‚Schade. Aber es gibt Baklavas.‘“

Doch es wird auch ernst. Irgendwann musste der Konflikt an diesem Abend direkt angesprochen werden. Shahak Shapira bringt seine Verzweiflung zum Ausdruck. Zum Beispiel darüber, dass so viele Menschen auf beiden Seiten des Konflikts die vielen Aufnahmen im Internet von zivilen Opfern auf der anderen Seite verhöhnen und kommentieren, sie hätten es irgendwie verdient. So etwas könne er nicht verstehen.

Er teilt seine eigene Theorie darüber, wie der Konflikt gelöst werden könnte: dass die israelisch-palästinensischen Grenzen von 1967 wieder hergestellt würden, die israelische Armee den Gazastreifen verlasse und die UN Truppen schicke, um dort einen demokratischen Staat aufzubauen. Ob das realistisch gelingen könnte, da ist er nicht sicher. „Die UN labert halt nur die ganze Zeit.“ Er versucht, nach einer Punchline zu suchen. Er findet keine. Das Publikum schweigt.

„Dieter Nuhr ist kein Comedian“

Auf seinen Social-Media-Kanälen hatte Shapira in den Tagen vor seiner Test-Show einen Clip aus einem früheren Auftritt geteilt, in dem er seine Sichtweise auf Comedy erzählt: Dass sie für jeden einen Weg bieten könne, die eigenen Tragödien zu bewältigen. „Das ist ein bisschen so mein Mission-Statement“, sagt er nach der Show. Er sitzt im Backstage-Bereich, die Gespräche und Lacher des Publikums sind draußen noch zu hören. Es wurde während der Show viel gelacht, trotz und auch wegen des Konflikts. „Das ist unsere eigentliche Aufgabe als Comedians – die Leute zum Lachen zu bringen, auch in den schwierigsten Umständen“, sagt Shapira.

This clip has never been more relevant so I’m sharing it again. Here’s why this is the perfect time for comedy. (There’s a much longer version on YT, check first comment) pic.twitter.com/pbFAIFEeMH — Shahak Shapira (@ShahakShapira) October 9, 2023

Er fragt sich, ob man in solchen Zeiten zu viel von Komikern wie ihm erwartet. Die Menschen würden bei Comedians nach Haltungen und Positionen suchen – wobei echte Komiker nur darauf aus seien, Lacher zu erzeugen, glaubt er. „Es ist nichts wert, wenn Leute nur für unsere Meinungen klatschen“, sagt er. Doch viele deutsche Comedians sehen sich eher der Meinungsbildung verpflichtet, glaubt er. „Deswegen ist Dieter Nuhr zum Beispiel kein Comedian.“



Auch die deutschen Medien würden etwas von ihm erwarten, was er nicht bereit sei, abzuliefern. Shapira sagt, er wurde in den Tagen zuvor zu verschiedenen Sendungen eingeladen – und dann wieder ausgeladen, als er betonte, er wollte über Israel und den Konflikt sprechen, statt sich als Antisemitismus-Opfer darstellen zu lassen.



„Deutsche Medien haben so einen hässlichen Umgang mit diesem Thema – sie wollen, dass ich erzähle, wie viel Angst ich vor Muslimen habe“, so Shapira. „Diese Narrative will ich nicht füttern.“ Er hatte bereits auf der Bühne gescherzt, er habe keine Angst vor Muslimen. „Dafür gibt es von ihnen zu viel.“

Doch abseits der Bühne, wo es ihm als Komiker darum geht, Lacher zu erzeugen, wird die Wut hinter seinem Humor deutlich. Jetzt macht er keine Witze mehr über Baklavas oder Raketen, oder über die bissigen Takedowns, mit denen er auf Hasskommentare in den sozialen Medien geantwortet hat.



„Ich wurde in den letzten Tagen ständig als Nazi bezeichnet“, erzählt er. „Leute schicken mir Bilder von toten palästinensischen Kindern und fragen: Warum hast du das getan? Ich habe doch nie ein palästinensisches Kind umgebracht. Und das macht mich wütend.“ Er hält kurz inne. „Mein Großvater ist von Terroristen ermordet worden, ich bin nicht zu einem fucking Palästinenser gegangen und habe gefragt: Warum hast du meinen Großvater getötet?“ Er spricht von Amitzur Schapira, seinem Großvater väterlicherseits, der als einer von elf israelischen Athleten bei dem Olympia-Attentat von München 1972 ermordet wurde.



Eine weitere gewichtige Pause. „Ich hasse es, Israeli zu sein – denn die ganze Welt hasst uns“, sagt er. Deshalb wolle die UN auch keine Lösung des Konflikts herbeiführen, so wie er sie auf der Bühne vorschlug. Sie würde die Folgen jener gescheiterter Bemühungen lieber den Israelis überlassen, meint er. Auch für dieses Thema hat er keine Pointe. „Alle hassen uns einfach so sehr“, wiederholt er.