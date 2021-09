Berlin - Das ist doch Erpressung! So denken viele Menschen, wenn sie vom Hungerstreik am Reichstag lesen, mit dem Klima-Aktivisten seit drei Wochen die Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), Annalena Baerbock (Grüne) und Armin Laschet (CDU) zum Gespräch bringen oder eher: zwingen wollen. Falls ein Ultimatum am Donnerstag verstreiche, würden einige der noch fünf Hungernden auch das Trinken verweigern, teilt die Gruppe am Montag mit. Dehydrierung ließe sich nur wenige Tage aushalten, nicht Wochen wie Hungern. Eine Drohung, die Krankenhausaufenthalte und sogar Lebensgefahr zumindest nicht ausschließt. Die Kandidaten gehen bisher nicht darauf ein; sie bieten, wenn überhaupt, Einzelgespräche nach der Wahl an.

Aber ist es überhaupt eine Erpressung? Im juristischen Sinne nicht, denn die Gruppe will sich nicht bereichern. Also Nötigung? Immerhin werden die drei Politiker zu einer unerwünschten Handlung gezwungen. Dazu bedarf es einer sogenannten „geeigneten, gefährlichen Drohung“, mit der die Gerichte sich sehr schwer tun. Nicht jeder, der ruft „Rede mit mir, sonst tue ich mir etwas an!“, begeht automatisch Nötigung. Dazu braucht es „begründete Besorgnisse“ um Körper, Freiheit, Ehre oder Vermögen des Genötigten, bei sich oder bei „Sympathiepersonen“. Worum sorgen sich Laschet, Baerbock und Scholz?

Die drei werden als Kandidierende bedroht, nicht als Amtsträger, höchstens als potenzielle. Von ihrer Ursprungsforderung, konkrete Zusagen zu verlangen, sind die Hungernden schon abgerückt. Die Kandidaten eilen von Auftritt zu Auftritt, von Triell zu Triell, was schadet da ein weiteres Gespräch? Eventuell ihren Beliebtheitswerten: Gute Bilder im Wahlkampf böte solch ein Streittermin eher nicht.

Der Staat ist nicht erpressbar? Da wird einem schwindelig

Dabei könnte Baerbock sogar punkten bei Klimathemen, eventuell sogar vermitteln, denn als Einzige der drei hat sie kein offizielles Amt inne. Bei ihr könnte keiner sagen, der Staat habe sich erpressen oder nötigen lassen. Wobei diese Maxime mit Vorsicht zu genießen ist: Die Bundesrepublik hat sie oft genug aufgestellt und gebrochen. Beim Blick in die widersprüchliche Geschichte zu diesem Thema wird einem schwindelig.

Aber muss man denn mit jedem reden, der sich irgendwo ankettet? Vielleicht hungern demnächst Pflegekräfte, Querdenker oder Geflüchtete, soll man mit denen allen sprechen? Nun, prinzipiell ist es nicht schlecht, wenn Politiker mit Menschen reden. Und sprechen heißt ja nicht gleich: etwas versprechen. Manch einer verliert vielleicht seine Illusionen, wenn ein Politiker mit seinen Sachzwängen kommt.

Wobei wir bei den Klima-Aktivisten wären. Natürlich ist es naiv zu denken, eine Handvoll Hungernde könnte die Einführung von Bürgerräten für Umweltfragen erzwingen, quasi eine Art Räterepublik. Etwas mehr Volk braucht es dann doch für eine Revolution. Aber man sollte nicht den Fehler machen, die Aktivisten für abgehobene Wohlstandskinder zu halten. Im Gespräch wirken sie vernünftig, und vor allem viele junge Menschen sorgen sich ähnlich stark ums Klima.

Die Frage ist eher die Wahl der Mittel: Aus Sicht der Aktivisten mag ein Hungerstreik legitim wirken, als immer noch friedliches Mittel, nachdem alle anderen Aktionen aus ihrer Sicht gescheitert sind. Aber den eigenen Körper zur Waffe zu machen, ist ein riskantes Spiel, nicht nur für die eigene Gesundheit. Es bietet ein schlechtes Vorbild für Menschen, die sich mit Essstörungen oder Suizidgedanken plagen.

Es wird mehr über die Mittel geredet als über das Klima

Vor allem erreicht diese Art von Protest selten die gewünschten Ziele, zumindest so kurzfristig nicht. Gefangene mögen Erfolge erzielen, weil der Staat als ihr Wärter in der Fürsorgepflicht für sie steht. Aber Menschen, die freiwillig hungern und die Schuld dafür anderen geben, sind darauf angewiesen, dass bei der Gegenseite eine Schuld erkannt wird. Oder zumindest in der öffentlichen Meinung.

Davon ist dieser Protest jedoch weit entfernt. Die Berichterstattung steigt zwar mit der Dramatik, aber eine Mehrheit ist von der Radikalität der Mittel eher verstört. Damit überdeckt sie das eigentliche Thema.

In diesem Kommentar ging es wie in den meisten Texten zum Hungerstreik fast nur um das Mittel. Dass der Klimawandel, wie von der Wissenschaft bestätigt, eine Jahrhundertaufgabe für Generationen ist und kein Wahlkampfthema unter vielen, sehen nicht viele Menschen so. Sonst gäbe es andere Mehrheitsverhältnisse.

Dagegen hilft aber nicht hungern, um andere zu etwas zu zwingen. Man kann auch am Freitag bei den Klima-Protesten in Berlin auf die Straße gehen. Noch besser: Am Sonntag wählen und zeigen, dass Demokratie das richtige Mittel für Veränderung ist.