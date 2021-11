Berlin - Sie wollen zu Beginn des kommenden Jahres die „Bundesrepublik zum Stillstand bringen“. Das kündigten Lea Bonasera und Henning Jeschke am Freitagnachmittag in einer Presserunde an. Die beiden gehören zu der Gruppe „Aufstand der letzten Generation“, von der zuletzt sieben Klimaaktivistinnen und -aktivisten Ende August in Berlin in einen recht öffentlichkeitswirksamen Hungerstreik getreten sind. Damit wollten sie die künftige Bundesregierung für akutere Klimaschutzmaßnahmen unter Druck setzen.

Ihr Vorgehen im Spätsommer: Sie würden sich so lange Nahrung und später auch Trinken verweigern, bis die damaligen Kanzlerkandidaten und die Kanzlerkandidatin mit ihnen zu einem öffentlichen Gespräch bereit wären. Für den Klimaschutz griffen sie zu einem der letzten Mittel des gewaltfreien Widerstandes – allerdings unter ständiger Aufsicht von Ärzten. In der öffentlichen Debatte herrschte Uneinigkeit über die Frage, ob die Methode das angemessene Mittel in der Sache war. Die letzten beiden Streikenden – das waren Bonasera und Jeschke – brachen nach 27 Tagen ab, erst, als Kanzlerkandidat Olaf Scholz (SPD) ein Gespräch versprach. Es fand am vergangenen Freitag statt.

Scholz traf sich vor einer Woche mit den Aktivisten zum Gespräch

Heute, eine Woche nach diesem Termin, resümieren die beiden ihren Eindruck vom Kanzlerkandidaten. Allerdings nicht, bevor Bonasera sich nicht „emotional mit der Klimakrise verbunden“ hatte, indem sie die Flut in Nordrhein-Westfalen, die Hungerkrise in Madagaskar und die Gefahr der sogenannten Kipp-Punkte aufzählt, die das nach oben treibende Erdklima verstetigen könnten.

Aber zurück zu Scholz. Der Termin sei ein „wichtiges Zugeständnis“ gewesen, so Bonasera. „Doch das reicht nicht aus.“ Der Sozialdemokrat habe bei der Unterhaltung in den Räumen der Friedrich-Ebert-Stiftung bewiesen, dass er kein Klimakanzler sei. „Er will nicht laut sagen, wie schlimm es gerade steht. Und er sieht nicht, wie schnell wir handeln müssen. Schneller, als es die neue Regierung vorschlägt.“ Diesen Vorwurf hatte Scholz im Gespräch als „größenwahnsinnige Selbsteinschätzung“ bezeichnet, und den Aktivistinnen vorgehalten, zu wenige konkrete Vorschläge zu bringen.

Davon unbeeindruckt wollen sie nun also die ganze Republik „zum Stillstand bringen“, wie sie sagen, „gewaltfrei, aber massiv“. Das heißt konkret: Die Gruppe plane, ab Mitte Januar an unterschiedlichen Autobahnen Blockaden zu provozieren. Aber nur dann, wenn der Verkehr ohnehin steht, sagen Bonasera und Jeschke. Ziviler Ungehorsam im Stau? Viel mehr wird nicht verraten.

Das nächste Ziel, das die Gruppe unter Einsatz ihrer „Namen und Gesichter“ also wählt, heißt: Der Kanzler in spe soll öffentlich formulieren, dass es einen Notstand gibt. Ähnlich, wie es die noch amtierende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Beginn der Pandemie getan hatte, sagt Jeschke.

Für das 1,5-Grad-Ziel ist es ohnehin zu spät

Was die Gruppe dagegen nicht will: „Politische Systemveränderungen in den Fokus stellen“, sagt Jeschke. Das ist eine Abgrenzung zu Fridays for Future und Gruppen wie „Ende Gelände“. Die „Letzte Generation“ will Regierungshandeln erzwingen, um die Menschheit zu schützen. Man sei in einer Notlage, in der es um Leben und Tod geht.

„Wir haben ein sehr kleines Zeitfenster“, sagt Bonasera. Das 1,5-Grad-Ziel, das viele Staaten 2015 in Paris beschlossen, sei ohnehin nicht mehr einzuhalten, das Klimapaket der Bundesregierung ein „Schlag ins Gesicht“. Kleine Schritte reichten nicht, sagen die Aktivistinnen und Aktivisten und stellen ihre Forderungen dagegen.

Die neue Bundesregierung soll sich verpflichten, innerhalb der ersten 100 Tage ihrer Amtszeit zwei Dinge zu beschließen: Erstens soll sie ein Gesetz erlassen, um gegen Lebensmittelvernichtung vorzugehen. Supermärkte sollen verpflichtet werden, übrig gebliebene Nahrungsmittel zu spenden. Auf diesem Weg könnten rund zehn Prozent der deutschen CO2-Emmissionen gespart werden, sagen die Aktivisten.

Zweitens fordern sie eine Agrarwende hin zu nachhaltiger Landwirtschaft, die in ihrer aktuellen und auf Masse ausgelegten Form sowohl Verursacherin als auch Betroffene der Klimakrise ist. In der Tierhaltung, den Anbaumethoden und der Flächennutzung wollen sie Veränderungen umgesetzt wissen.

Das neue Ultimatum läuft bis Ende des Jahres.