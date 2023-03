Hysterie oder berechtigte Angst: Wird die Vogelgrippe zur Pandemie?

Gefahr: Die Geflügelpest grassiert derzeit vor allem bei Wildvögeln. Sie kann aber auch auf Nutztiere in Ställen übertragen werden.

Gefahr: Die Geflügelpest grassiert derzeit vor allem bei Wildvögeln. Sie kann aber auch auf Nutztiere in Ställen übertragen werden. Patrick Pleul/dpa

Jetzt geht das schon wieder los: Erneut wird mit dem Schreckgespenst Pandemie gedroht. Die Vogelgrippe geht um, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Und Wissenschaftler finden immer öfter Fälle, bei denen diese vormals reine Vogelkrankheit auch auf Säugetiere überspringt.

Auch Menschen erkranken und sterben, wenn auch äußerst selten. Und obwohl noch nirgends ein Fall gefunden wurde, bei dem die Tierkrankheit auch von Mensch zu Mensch übertragen wurde, macht schon der Begriff der Pandemie die Runde.

Doch die potenzielle Gefahr schon jetzt als eine reale zu interpretieren, wäre nicht nur Alarmismus, sondern Panikmache. Die Politik sollte sich hüten, dort eine Gefahr zu sehen, wo sie noch nicht da ist. So wie derzeit bei der Vogelgrippe.

Grundsätzlich ist es natürlich richtig, wenn die Weltgesundheitsorganisation vor der Möglichkeit warnt und anmahnt, dass sich jedes Land vorbereiten und seine Pandemiepläne überprüfen solle.

Denn eines ist sicher: Deutschland war bei der Corona-Pandemie nicht gut vorbereitet. Da wurden nicht die fertigen Notfallpläne aus den Schubladen geholt, sondern es regierte der Aktionismus.

Statt wohlabgestimmt und rational zu handeln, brachten Leute wie Markus Söder sehr zeitig einen hysterischen Zug in das Regierungshandeln. Er hielt sich nicht an Beschlüsse, preschte mit Verboten vor – und alle zogen nach. Bald war so viel verboten, dass niemand mehr wusste, welche Maßnahme eindämmend wirkt und welche nicht.

Unversöhnliche Fronten

Noch eine andere Sache ist sicher: Deutschland ist nach jetzigem Stand auch auf eine neue Pandemie nicht sehr viel besser vorbereitet. Dabei geht es nicht so sehr um die Notfallpläne von Regierung und Behörden, sondern um den gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Denn die Corona-Pandemie – die Verbote, die Schuldzuweisungen und die Verweigerungen – hat dazu geführt, dass sich die Spaltung der Gesellschaft vertieft hat.

Die Aufarbeitung der Fehler auf allen Seiten vollzieht sich – wenn sie denn stattfinden sollte – unter Ausschluss der breiten Öffentlichkeit. Niemand will mehr schuld sein.

Da die Probleme noch nicht aufgelistet und allgemein anerkannt sind, fand auch keine Aufarbeitung statt. Und damit ist auch keine Versöhnung beider Seiten möglich. Ohne eine Debatte über die Fehler ist aber auch keine sinnvolle Planung für einen neuen Ernstfall möglich.

Das sind denkbar schlechte Voraussetzungen für die Zukunft. Denn bei Corona gingen fast alle recht naiv an die Sache ran. Die Unwissenheit war das bestimmende Element. Es begann mit den Debatten, ob Masken gut seien oder nicht. Es endete mit Diskussionen über die Wirkungen und Folgen der Impfungen.

Die Gesellschaft driftete langsam auseinander, die einen wollten eine Null-Covid-Strategie mit knallharten Verboten, die anderen fanden die Maßnahmen völlig übertrieben. Da gibt es Impfbefürworter und -gegner, Maskenverweigerer und Leute, die noch immer überall Masken tragen.

Und auch wenn derzeit nicht mehr viel über Corona geredet wird, stehen sich die Gruppen weiterhin unversöhnlich gegenüber. Damit wären bei einer neuen Pandemie die Fronten von Anfang an extrem verhärtet. Und mögliche Maßnahmen würden viel stärker ins Leere laufen. Auch deshalb wäre eine ernsthafte Aufarbeitung der Corona-Politik eine grundlegende Voraussetzung für den Umgang mit der nächsten Pandemie.