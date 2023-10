Berliner Schülerin, 9. Klasse: Drogen sind längst Teil meines Alltags

Paul* wirkt heute beim Völkerball irgendwie anders. Er ist ohnehin ein eher unauffälliger Junge, aber er steht am Mittwoch beim Sportunterricht in der Turnhalle und sieht völlig weggetreten aus. Seine Pupillen sind klein, die Augen gerötet. Zuerst denke ich: Er muss echt müde sein. Vielleicht hat er wieder bis in die Nacht Videospiele gespielt? Dann höre ich, wie jemand sagt: Paul habe Drogen genommen. Vor allem wir Mädchen sind schockiert. Drogen? Wir sind doch alle erst 14 Jahre alt!

Ich bin eine Berliner Schülerin und ich habe diese Sportstunde im Mai 2022 erlebt. Damals war ich in der 8. Klasse. Den Bezirk, in dem ich lebe, möchte ich nicht nennen, nur so viel: Meine Schule ist im Osten Berlins. Ich kenne die sozialen Probleme dieser Stadt, seitdem ich klein bin. Ich bin auf dem Weg zur Grundschule öfter über die Überreste der Nacht gestolpert. Doch niemand bereitet uns Schüler wirklich auf Drogen im Alltag vor. Irgendwann gab es mal den Spruch „Sag nein zu Drogen!“, aber niemand bereitet dich auf den Moment vor, wenn die Drogen plötzlich in der Klasse ankommen.

Paul auf jeden Fall wird in den Tagen nach dem Sportunterricht irgendwie ein anderer. Bis dahin waren seine Noten ihm wichtig, aber nach dem Vorfall beginnen er und seine Freunde zu rauchen, nicht nur Zigaretten, auch Joints. Plötzlich trinkt er auch immer wieder Bier. Woher ich das weiß? Weil er es bei Snapchat oder Instagram teilt. Als ob er stolz darauf ist. In der Schule ist Paul oft schlecht gelaunt und müde, gegenüber Lehrern respektlos, als ob er von irgendwoher „neuen Mut“ bekommen habe.

Das Geld dafür stiehlt sie aus dem Portemonnaie der Eltern

Immer mehr meiner Klassenkameraden folgen seitdem Pauls Beispiel, und das, obwohl am Anfang alle eher skeptisch waren. Manche vapen im Klassenzimmer, auch dann, wenn ein Lehrer dabei ist. Warum sagt der Lehrer dann nichts? Weil es „nur Dampf“ ist? Ich finde, über solche Fragen sollten wir reden, weil das für mich eben noch nicht normal ist. Oder bin ich spießig, weil ich das nicht in der Schule möchte?

Ich habe oft darüber nachgedacht, warum so viele meiner Mitschüler so etwas machen. Zum Teil geht es sicher um Aufmerksamkeit in den sozialen Medien. Jeden Tag sehe ich Posts auf Instagram von Jugendlichen aus verschiedenen Berliner Bezirken, die Bilder von sich hochladen, auf denen sie rauchen oder trinken. Manche von ihnen sind 13, 14, oder so wie ich: 15 Jahre alt. Was mich daran stört, ist diese Inszenierung. Als wäre Rauchen etwas Ästhetisches. Und das, obwohl laut dem Bundesgesundheitsministerium jährlich 127.000 Deutsche an den Folgen des Tabakkonsums sterben.



Aber ist meine Generation nicht die, die mehr auf sich achtet und um die Folgen von Drogenkonsum weiß? So viele in meinem Freundeskreis sind vegan oder vegetarisch. Wir machen Sport, und selbst Essstörungen sprechen wir inzwischen offen an. Aber wieso schaffen es Drogen trotzdem in unseren Alltag?

Ich rufe Klaus Hurrelmann an, der unter anderem bei der Shell Jugendstudie mitwirkte. Er beruhigt mich und sagt mir, dass meine Geschichte mit Paul eher gegen den Trend laufe. Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bestätige das: Laut Umfragen geben 6,1 Prozent der 12- bis 17-Jährigen an, zu rauchen. Bei den 18- bis 25-Jährigen waren es rund 30 Prozent. Noch vor 20 Jahren gaben 27,5 Prozent der Jugendlichen an, zu rauchen, und 44,5 Prozent bei den jungen Erwachsenen. Das passt allerdings so gar nicht zu den Erfahrungen, die ich in meinem Umfeld mache.

Am Ende der neunten Klasse lernte ich ein Mädchen kennen, von der bekannt war, dass sie sich mit Drogen auskennt. Alle Fragen, die wir ihr stellten, beantwortete sie bereitwillig. Über Ecstasy, Koks, MDMA, Marihuana. Der negative Effekt von Drogen war ihr bewusst, aber er war ihr egal. Das erste Mal habe sie Drogen genommen, als sie zwölf war, sagt sie. Das Geld dafür stiehlt sie aus dem Portemonnaie der Eltern. Sie hatte immer ein Etui dabei, mit seltsamen Pillen darin. Will sie aufhören? Sie sagt: Nein.

Manchmal fühle ich mich wie eine Jugendliche aus der Serie „Euphoria“ oder „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“. In beiden Serien wird Drogenkonsum unter Jugendlichen als Normalität behandelt. Christiane F. lernt in einer Disko andere Jugendliche kennen, die regelmäßig Drogen konsumieren, und gerät dann immer tiefer in diesen Strudel aus Armut und Sucht. Doch in der Realität gibt es noch viele Abstufungen, bis man am Bahnhof Zoo sitzt und sich einen Schuss setzt. Diese werden kaum erzählt. Aber sie sind der Alltag für viele Jugendliche wie mich.

Ich lebe genau in der Zeit des Übergangs von „So etwas würde ich nie machen!“ zu „Alle machen es, warum dann nicht auch ich?“. Gerade in Berlin kann ich dem Thema schlecht ausweichen. Wenn ich durch Parks laufe, sehe ich eben Menschen, die konsumieren. Als neulich zwei Schüler aus dem Unterricht geschickt wurden, nutzten sie die Zeit, um einen Joint zu rauchen. Das haben alle mitbekommen.

Wie viel kann ich denn trinken, bevor es schädlich wird?

Und dann war da neulich diese Party bei zwei Klassenkameraden. Einer von ihnen hatte Großeltern, die eine Datsche außerhalb von Berlin hatten. Fast 30 Leute waren da, auch Jugendliche von anderen Schulen. Doch es lief plötzlich alles aus dem Ruder: Ein Junge kam schon betrunken an und übergab sich neben dem Haus. Und überhaupt drehte sich plötzlich alles nur darum, wer mehr trinken oder andere Drogen konsumieren konnte. Überall roch es nach Marihuana, und auf der Straße wurden Böller gezündet.

Am nächsten Morgen war alles übersät mit Zigarettenstummeln, Joints und Bierdeckeln. Im Blumenbeet fanden wir zwei volle Päckchen Gras. Da war dieser Moment: Was machen? Verkaufen? Verschenken? Vernichten? Oder doch einmal probieren? Uns hat das sehr überfordert. Wir wollten keinen Ärger, wir wollten nicht in den Abendnachrichten landen, und wir waren uns einig: Wir wollen das einfach nicht. Also haben wir die Drogen in einem Gebüsch in der Umgebung entsorgt.

Es wäre gelogen, wenn ich sage, dass die Verlockung bei mir noch nie bestand, Alkohol oder Zigaretten auch einmal zu probieren. Ein Teil von mir möchte wissen, wie es sich anfühlt, ob es wirklich so toll ist, wie alle sagen. Das Gefühl der Befreiung von Sorgen, die dann halt am nächsten Tag wiederkommen, und wahrscheinlich größer sind. Und dann muss man „nachlegen“. Und dann werden die Sorgen noch größer.

Ich wünsche mir allgemein mehr Aufklärung über das Thema. Wie viel kann ich denn trinken, bevor es schädlich wird? Was mache ich, wenn in meinem Umfeld plötzlich Drogen konsumiert werden? Welche Wirkungen haben bestimmte Substanzen auf Jugendliche? Ist das anders als bei Erwachsenen? Diese Fragen stelle ich mir oft und finde nur wenig Antworten.

Es ist schwer zu sagen, wie die Geschichte von Paul und seinen Mitschülern und Freunden enden wird. Mir ist nur wichtig, dass einmal verstanden wird, dass in Berlin auch Minderjährige ständig damit konfrontiert werden. Wir sollten offen und ehrlich darüber sprechen. Denn nur dann können Paul und die anderen wirklich eine Entscheidung treffen, ob es das ist, was sie wollen. Ich jedenfalls mochte den alten Paul lieber.



