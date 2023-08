Ich habe noch nie einen Döner gegessen – warum sich das auch nicht ändern wird

An einem heißen Spätsommertag stehe ich mitten auf der Sonnenallee in Neukölln und drehe mich im Kreis. Überall um mich herum rieche ich gebratenes Fleisch, Knoblauchsoße und knuspriges Fladenbrot. Es ist Mittagszeit, ganz klar, und auch ich habe Hunger.

Tatsächlich knurrt mir seit einigen Stunden der Magen, doch obwohl ich heute zum Thema Hähnchendöner und Salmonellen recherchiere und Berlin als die Dönerhauptstadt ganz Europas gilt, habe ich es noch nicht geschafft, etwas zu essen zu finden. An dieser Stelle ein Geständnis: Ich habe noch nie einen Döner gegessen. Und das wird sich auch so bald nicht ändern.

Dass mich das zum statistischen Wunder in meiner Altersgruppe macht, ist mir schon klar. Schließlich kenne ich niemanden, wirklich niemanden, der in den letzten zwanzig Jahren in Deutschland gelebt und noch keinen Döner gegessen hat. Meine Freunde mögen Döner, meine Kollegen mögen Döner, sogar mein geschmackskonservativer Buletten-Liebhaber Opa aus Sachsen mag Döner.

Döner-Hauptstadt Berlin: 18 Läden pro 100.000 Einwohner

Insgesamt 160.000 Döner werden täglich alleine in Berlin gekauft, das rechnet der Verein Türkischer Dönerhersteller Europas auf 400 Tonnen Döner pro Jahr in ganz Europa hoch. Um die 2500 Dönerläden gibt es in Berlin, das sind circa 18 Läden pro 100.000 Einwohner. Noch schlimmer: Meine Geburtsstadt, wo ich die ersten 16 Jahre meines dönerlosen Lebens verbrachte, ist Platz zwei: Dresden hat circa 17 Läden pro 100.000 Einwohner.

Dabei ist es ja wirklich ein fantastisches Konzept: Man nehme sich frisches Fladenbrot, allein das schon die wahrscheinlich beste Erfindung der Menschheit, fülle es mit zig verschiedenen Soßen ganz nach persönlichem Geschmack, Salat, Zwiebeln und Tomaten und dann, natürlich: gebrutzeltes Fleisch. Nach dem Fleisch vom Spieß ist ja das gesamte Gericht benannt, inspiriert von den kleineren Shish Kebabs aus dem Nahen Osten, nach türkischer Art zubereitet und nach deutscher Art geschmacklich angepasst. Ohne scharf, mit extra Zwiebel kann man ihn ja schließlich auch bestellen, es gibt ihn mit Hähnchen- oder Hackfleisch oder sogar vegan, im Internet finden sich auch Rezepte für Schnitzeldöner und Döner-Kuchen.

Also warum habe ich es noch nicht geschafft? Für die Gammelfleischskandale, die einst die Bevölkerung am Drehspieß zweifeln ließen, bin ich zu jung. Als es 2006 so richtig zur Sache ging, war ich gerade mal zwei Jahre alt. Außerdem bin ich sowieso schmerzfrei, was solche Dinge angeht, schließlich habe ich eine Dekade lang anstandslos Kantinenessen in verschiedenen Schulen heruntergeschluckt und Magenverstimmungen weggelacht.

Salmonellen: Vier von zehn Fällen in Berlin

Auch jetzt, wo ich herausfinde, dass vier von zehn Salmonellen-Fällen bei Geflügeldöner in Berlin passiert sind, besorgt mich das eigentlich überhaupt nicht. Zwar ist keiner der Fälle zu unterschätzen, vor allem weil in Österreich bereits ein Mensch gestorben ist. Andererseits gibt es pro Jahr fast 16.000 Salmonellen-Fälle in Deutschland, egal ob mit oder ohne Hähnchendöner.

Zunächst: Ich bin kein großer Fan von Essen, bei dem einfach Zutaten zusammengeworfen und vermischt werden. Das klappt doch nie – entweder man hat einen Bissen Salat oder am Ende noch Brot übrig oder sonstige kulinarischen Unstimmigkeiten. Derlei Unsinn kann ich im stressigen Alltag nicht ertragen und vermeide deswegen alle Gerichte dieser Art. Ja, das heißt keine Burritos, keine Salate, keine dieser neumodischen „Bowls“ mit Quinoa und eben auch keinen Döner.

Abgesehen davon wirkt aber der Kult um das gefüllte Fladenbrot doch etwas befremdlich auf mich. Wenn ich die Google-Bewertungen auf der Seite von Mustafas Gemüse Kebab lese, entdecke ich menschliche Abgründe. Jemand schreibt dort: „Nach zwei Stunden Wartezeit, ein sehr durchschnittlicher Döner“, andere berichten von „bis zu 3 Stunden“ anstehen. Für Fast Food lange anstehen? Das passt doch nicht zusammen. Man sollte sich einmal vorstellen, so etwas würde für Pommes oder Currywurst passieren.

Den Döner „canceln“: Ist es eine Generationenfrage?

Vielleicht ist es auch Teil meiner Generation, diese Lust am Verzicht. Schließlich versuchen wir ja immer, gegen irgendwas zu protestieren, zu canceln oder zu verzichten, meistens zu einem guten (oder gut gemeinten) Zweck, häufig aber irgendwie aus Protest. Wenns alle machen, will ich es erst recht nicht. Und umso mehr mir jemand versucht zu erzählen, wie gut etwas ist, umso mehr sträube ich mich dagegen.

Damit bin ich doch bestimmt nicht alleine, oder? Ich habe kein Snapchat oder Twitter (Zeitverschwendung), ich habe noch nie Kaffee getrunken (warum sollte ich?), keinen Marvel-Film geschaut bis auf „Endgame“ (schlimm!) und ich lasse mich doch nicht auf Döner ein, nur weil das alle so machen. Eine Bekannte schlägt mir vor, ein Follow-up zu schreiben, den Text, den jetzt unbedingt alle von mir wollen: Wie ich meinen ersten Döner gegessen habe. „Werd doch Döner-Journalist!“, meint sie. Ich überlegte noch, lüge ich sie an? Kotz-Emoji.