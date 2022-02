Ich hatte mir vorgenommen, mich weniger über Karl Lauterbach zu echauffieren. Sein Aufstieg ist für mich das größte Faszinosum, seit ich auf einem Schulzeugnis in Sport einmal eine Eins hatte. Ich muss lernen, den Mann loszulassen. Sonst gerate auch ich noch in einen Zustand, der mich für die Leitung des Gesundheitsministeriums prädestiniert. Ich kenne also die Gefahr. Mein Fleisch war willig. Doch der Geist, er wurde schwach, als Lauterbach neulich bei Anne Will kundtat, die Corona-Impfungen seien „mehr oder weniger nebenwirkungsfrei“. Das müsse immer wieder gesagt werden.

Nur, von wem? Wer spielt den Herold für solchen Mumpitz? Ich meine, das behaupten ja nicht mal die Hersteller. Die haben stattdessen umfangreiche Beipackzettel verfasst, sich von der Produkthaftung teilbefreien lassen und bis heute nicht die für eine reguläre Zulassung notwendigen Sicherheitsstudien vorgelegt. Eine diskutable Formulierung wäre, dass bei besagten Präparaten Nutzen und Risiken in einem nach derzeitigem Wissensstand vernünftigen Verhältnis stünden. Aber „mehr oder weniger nebenwirkungsfrei“ ist so für voll zu nehmen wie die Versicherung einer Braut, sie sei mehr oder weniger Jungfrau.

Ich ahne, was passiert, falls sich Berichte über unerwünschte Impfeffekte verdichten. Dann wird Lauterbach verkünden, als einer der Ersten davor gewarnt zu haben. Schließlich saß er vergangene Woche auch bei Sandra Maischberger und sprach, er habe „sehr früh gesagt, dass Omikron harmloser verläuft als die Delta-Welle. (…) Ich erinnere so etwas sehr genau.“ Im Gesicht seiner Gastgeberin war unmöglich zu lesen, woran sie sich erinnerte. Ich bewundere die Fähigkeit der Talkmoderationspersonen, Lauterbach ungerührt immer wieder und weiter erzählen zu lassen.

Man kann dem Internet einiges vorwerfen, aber nicht, dass es vergesslicher wäre als Karl Lauterbach: Am 29. November – das wäre tatsächlich früh gewesen, denn Omikron war gerade erst entdeckt – rechnete er „mit einer besonders gefährlichen Variante“. Zehn Tage später ging er davon aus, dass diese „für Kinder besonders bedrohlich ist“. Mitte Dezember stellte sie für ihn „alles in den Schatten, was wir bisher in der Pandemie gesehen haben“. Kurz vor Weihnachten schloss er nicht aus, dass sie „ähnlich schwer verläuft wie die Delta-Variante“. Noch am 17. Januar unterstrich er ihre relative Harmlosigkeit mit dem Verweis auf eine „massive Belastung der Intensivkapazitäten“ und „wieder viele Tausend Corona-Tote“.

Es geht mir nicht darum, ob diese Äußerungen wissenschaftlich fundiert oder politisch klug waren. Nein, mich verblüfft, wie Lauterbach seine Krisenkommunikation reflektiert. Es mag an meiner Obsession liegen, aber ich sehe da eine Diskrepanz – es sei denn, er meinte mit „sehr früh“ gestern Morgen um halb fünf. Manche sagen, Lauterbach lüge. Hm. Gelogen wird bewusst und von Leuten, die es besser wissen. Außerdem reicht mir eine Lüge nicht, um einen Politiker als solchen zu disqualifizieren. Da bin ich Zyniker und vertraue eher Leuten, die eine wahrheitsgemäße Auskunft mal für wenig clever halten, als jemandem, der mir glaubwürdig den Eindruck eines andauernden Selbstkontrollverlusts vermittelt. Deshalb muss ich als Kolumnist ja mein eigenes Lauterbach-Problem auch endlich in den Griff kriegen. Hoffentlich komme ich raus aus seinem Strudel.