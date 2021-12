Berlin -Vor zwei Wochen schrieb ich darüber, wie mich eine deutsche Stiftung zu einer Ost-West-Diskussionsrunde über Architektur einlud, aber außer mir als Moderatorin sollten nur Westdeutsche in der Runde sitzen. Als ich vorschlug, eine Ost-Professorin dazuzuladen, hieß es, die Runde sei schon voll. Da habe ich abgesagt.

Der Artikel wurde in den sozialen Medien diskutiert. Viele verstanden meine Entscheidung und berichteten von ihren eigenen Erfahrungen. Einer erzählte, wie er in Hamburg als einziger Ostdeutscher zwischen 120 Westdeutschen arbeitete und immer wieder zu hören bekam, man merke ja gar nicht, dass er aus dem Osten sei. Eine Kollegin schrieb, vielleicht tröste mich ja die Info, dass sie kürzlich fast im Presseclub gesessen hätte – dann aber wieder aussortiert worden sei, „weil ich leider kein Ossi bin“. Eine Frau bezeichnete mich als Jammerossi. Ein Mann stellte die These auf: „Dieser Ossikult wurde von der SED-PDS erfunden, um alle Schuld am Zusammenbruch ihrer Wirtschaft und dem Bankrott ihrer Weltanschauung ‚dem Westen‘ zuzuschreiben.“

Sehnsucht nach der Welt

Es klang, als wäre ich einer Verschwörung von alten Politbüro-Kadern auf den Leim gegangen, die Fake News über zu wenige Ostdeutsche in Ministerien, Universitäten, Botschaften und Verlagen verbreiteten. Um den Kalten Krieg noch ein bisschen am Köcheln zu halten. Es war ziemlich absurd, und ich fragte mich, wie ich eigentlich in so eine Diskussion geraten konnte, 31 Jahre nach der Wiedervereinigung.

In der DDR habe ich mich nicht als Ostdeutsche gefühlt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hatte Sehnsucht nach der Welt, ich war mit Ungarn, Tschechen und einem Nikaraguaner befreundet, und als ich mit 16 einmal mit meiner Freundin Antje eine Dorfdisco besuchte, zogen wir unsere schicksten Klamotten an und erzählten den Dorfjungs, dass wir aus dem Westen kommen.

In den 1990er-Jahren arbeitete ich bei einer Westzeitung, lief jeden Tag über den ehemaligen Mauerstreifen in mein Büro und freute mich, dass ich es konnte. In den 2000er-Jahren lebte ich in New York und wenn mich meine Freunde dort nach dem Mauerfall fragten, sagte ich, das sei das Beste, was mir in meinem Leben passiert sei.

Meine Freunde kamen aus Brooklyn, Frankfurt am Main, Göteborg, Dresden, waren katholisch-irischer, polnisch-jüdischer Abstammung oder als ostdeutsche Atheisten aufgewachsen, wie ich. Wir sprachen viel über unsere Familien, sie wollten von mir alles über die DDR wissen, ich löcherte sie mit Fragen über ihr Leben. Unsere verschiedenen Biografien waren etwas, was uns in dieser riesigen Einwandererstadt verband, nicht trennte. Unsere Gespräche machten mir die Unterschiede bewusst, aber auch die Gemeinsamkeiten. Ich lernte, was mich ausmachte, wie mich mein Leben im Osten geprägt hatte, und als ich acht Jahre später zurück nach Berlin zog, fühlte ich mich als Deutsche, als Europäerin. Die DDR war Geschichte.

Stasi-Täter, Stasi-Opfer, Stasi-Aufarbeiter

Die Ankunft in Berlin aber war anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Die Stadt war internationaler, offener geworden, die Politik nicht. Angela Merkel, meine Kanzlerin, versteckte ihre Herkunft, der Palast der Republik war abgerissen, das Lenin-Denkmal vergraben. Als könne man Geschichte vergessen, indem man ihre Symbole zerstörte. Ostdeutsche tauchten kaum auf in der öffentlichen Diskussion, es sei denn, sie waren Stasi-Täter, Stasi-Opfer oder Stasi-Aufarbeiter.

Ich vermisste die Gespräche mit meinen New Yorker Freunden. Ich wunderte mich, dass mir niemand Fragen über die DDR stellte und wie oft ich den Satz hörte, es müsse doch jetzt langsam mal Schluss sein mit Ost und West. Ich hatte das Gefühl, anders aufgewachsen zu sein, in einer anderen Welt gelebt zu haben, ob in Ost-Berlin oder in New York, wurde eher als Bedrohung empfunden denn als Bereicherung.

Seitdem frage ich mich, woran das liegt, was die Ursachen sind und die Folgen, warum so viele im Osten so unzufrieden sind, obwohl sie doch so gerne im Westen leben wollten. Vielleicht ist es zu spät, diese Fragen zu stellen, auf die Probleme aufmerksam zu machen, wie ein Leser es schrieb. Vielleicht sitzen der Ärger und der Frust der Ostdeutschen längst zu tief. Und vielleicht ist es falsch, eine Moderation aus Protest abzusagen, statt zu akzeptieren, dass im Podium dann eben kein Ostdeutscher sitzt.

Vielleicht aber auch nicht.

Vor ein paar Tagen schrieb mir der Chef der Stiftung, er habe meine Kritik nachvollziehen können und nach meiner Absage eine Architekturprofessorin aus dem Osten in die Veranstaltung geladen. Die Diskussion sei sehr anregend gewesen.