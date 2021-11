Berlin - Ein Besuch bei der Schriftstellerin Tanja Dückers fühlt sich an wie eine Zeitreise in ein längst verloren gegangenes Berlin. Ein altes Mietshaus in Prenzlauer Berg, die Fassaden im Hinterhof noch ungeschminkt, die Wohnung unsaniert. Tanja Dückers öffnet die Tür zu ihrem Arbeitszimmer voller Bücher, daneben alte Globusse, an der Wand eine große Mondkarte. Das Sofa hat ihrer Großmutter gehört, davor steht ihr Schreibtisch, ausladend und schwer. Hier schreibt Tanja Dückers ihre Romane und Essays, und hier hatte sie die Idee, Berlin in Schokolade zu gießen.

Wobei: Genaugenommen hatte sie die Idee, als sie vor ein paar Jahren von einer Lesung mit dem Zug in die Stadt zurückkam, aus dem Fenster blickte, Berlin vorbeiziehen sah und dachte: Wie unterschiedlich diese Stadt überall ist, wie würde das wohl als Schokolade schmecken?

Tanja Dückers ist in den 1970er-Jahren in West-Berlin aufgewachsen, und natürlich hat sie als Kind Schokolade geliebt, trug nach der Schule ihr Taschengeld zu Leysieffer am Kudamm, erzählt sie, und kaufte sich eine „Himmlische“, eine knusprige Praline, mit zarter Vollmilchfüllung. Oder sie lief zu Erich Hamann in der Brandenburgischen Straße, für ein Stück Borkenschokolade, deren Brüchigkeit sie liebte. „Berlin hat eine lange Schokoladen-Tradition“, sagt Tanja Dückers. „Das Wien des Nordens.“

So viel Arbeit wie ein Buch

Viele Jahre sind seit der Zugfahrt vergangen, nach der Tanja Dückers beschlossen hat, für jeden Berliner Stadtteil eine eigene Schokoladensorte zu kreieren. In der alten Vitrine stehen ein paar frisch verpackte Tafeln. In ihren pastellfarbenen Pappschachteln erinnern sie an die bunten Bände der Edition Suhrkamp. „Tafeln wie Bücher“, sagt Tanja Dückers, und natürlich ist diese Ähnlichkeit kein Zufall, so wie alles an diesen Schokoladen liebevoll durchdacht ist. In ihnen stecke mindestens so viel Arbeit wie in einem Buch, sagt Dückers.

Und wahrscheinlich wäre ihr neuer Roman auch längst fertig, wenn sie in den vergangenen neun Monaten Zeit gehabt hätte, sich um etwas anderes als die Schokoladen zu kümmern. Das Projekt, das sie vor allem wegen ihrer Leidenschaft für Schokolade begonnen hatte, sorgte plötzlich dafür, dass sie sehr viel mit ihrem Anwalt telefonierte.

Als sie 2015 genug allein auf ihrer Idee herumgedacht hatte, ging sie damit zu Christoph Wohlfahrt, einem Chocolatier, der eine kleine Schokoladenmanufaktur betreibt und damals einen Laden in der Choriner Straße hatte. Er war schnell überzeugt, sagt sie.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Die Stadtteilschokoladen von „Preußisch süß“.

Zusammen tüftelten sie die Rezepturen aus, machten aus den „luftigen Ideen“, die Tanja Dückers hatte, Kompositionen, die auch tatsächlich schmeckten, ohne die Vorstellungen, die sie dabei im Kopf hatte, zu verlieren. Sie hatte recherchiert, lange Spaziergänge durch die Stadt unternommen und versucht, die richtige Mischung aus Humor und Ernsthaftigkeit hinzubekommen.

Kleine Texte zieren die Tafeln, zum Beispiel Tempelhof: „Auf dem alten Flugfeld geraten Erinnerungen an die Luftbrücke (Rosinen und Cranberrys), Spuren von Kerosin (Schwarzer Tee), trendiges Urban Gardening und Tempelhofer Heimatverbundenheit (Waldmeister) zu einer ganz eigenen mondän-gartenzwergigen Mischung.“

Sechs Anläufe brauchten sie, bis die Waldmeister-Dosierung so austariert war, dass Tempelhof nicht mehr nach Seife schmeckte. Und wie bekommt man das Tantige von Wilmersdorfer Witwen in die Schokolade, wenn Bergamotte zu sehr wie Earl-Gray-Tee schmeckt? „Lavendel!“, sagt Tanja Dückers und klingt dabei so stolz, als ginge es um einen gelungenen Satzanfang, an dem sie lange gefeilt hat.

Sie nannte ihre Schokoladen-Edition „Preußisch süß“

Nach zwei Jahren hatte sie zusammen mit Wohlfahrt fünfzehn Kompositionen – von Spandau („Die Spandauer bilden ein wehrhaftes und stolzes Völkchen! Schokolade muss hier mit Nibs gespickt und Cashew-Kanonen ausgestattet sein. Es überrascht ein weicher Nougat-Kern“) bis Köpenick („Für die höchste Erhebung Berlins, die Müggelberge, stehen Mandelspalten lächelnd Spalier“).

„Ich dachte, es könnte ein kleines Kunstprojekt sein“, sagt Dückers, sie nannte ihre Schokoladen-Edition mit einem Augenzwinkern „Preußisch süß“, vielleicht würden sie 500, höchstens 1000 Tafeln verkaufen. Es sollte etwa das Zwanzigfache werden.

2017 kamen die ersten Schokoladen in die Läden. Buchhandlungen, die Tanja Dückers selbst anrief, verkauften sie, Konfiserien, die Philharmonie, und schließlich auch Dussmann und Hugendubel. Wohlfahrts kleine Schokoladenmanufaktur kam mit der Produktion nicht mehr hinterher.

2019 suchte sich Tanja Dückers also einen neuen Produzenten. Sie fand ihn im Spreewald. Edelmond Chocolatiers ist ein Familienbetrieb, eine der kleinsten Manufakturen in Deutschland, aber groß genug für Tanja Dückers Projekt. Es gibt ein Foto aus dem April 2020, auf dem Tanja Dückers neben dem Ehepaar Thomas und Lyudmyla Michel, das Edelmond betreibt, und ihrem Sohn zu sehen ist. Alle lächeln freundlich.

Heute kommunizieren Dückers und das Ehepaar Michel nur noch über ihre Anwälte miteinander. Im Februar kündigte Edelmond die Zusammenarbeit mit Tanja Dückers, schriftlich und ohne eine Begründung zu nennen, erzählt sie. Mitten in der Pandemie, mitten im Lockdown.

Sie erinnert sich an ein letztes Telefonat mit einem Mitarbeiter von Edelmond, kurz bevor im August der Vertrag auslief. Da hatte sie gerade im Online-Shop entdeckt, dass die Manufaktur jetzt eigene Stadtteilschokoladen vertrieb – für München. Und dass die Kompositionen ihren stark ähnelten. „Na“, habe sie zum Abschied gesagt, „aber Sie werden ja wohl keine Berliner Stadtteilschokoladen verkaufen.“ Der Mitarbeiter habe gelacht.

Als nächstes meldete sich Dussmann, warum ihre Schokoladen neuerdings anders verpackt seien. Da stellte Dückers fest, dass Edelmond Dussmann mit eigenen Berliner Stadtteilschokoladen beliefert hatte.

Tanja Dückers glaubt nicht an einen Zufall

Tatsächlich finden sich im Onlineshop von Edelmond Stadt- und Stadtteilschokoladen. Die Rezepturen sind nicht dieselben, aber es finden sich viele ungewöhnliche Kompositionen wieder, die auch Tanja Dückers verwendet. Die Datteln und Maulbeeren, die bei ihr an die jüdische Kultur im Grunewald erinnern sollten, hat sie bei Edelmond in der Sorte München-Schwabing wiedergefunden, Pistazien und Zitrusfrüchte aus Tegel in Altstadt-Lehel. Sie glaubt nicht an einen Zufall.

Auf Nachfrage der Berliner Zeitung antwortet Edelmond, man könne sich dazu nicht äußern. Nur so viel schreibt Edelmond: Man vertreibe schon seit zehn Jahren Schokoladen mit Stadtmotiven darauf. Und auch die Berliner Bezirksämter würden Schokoladen mit Berlin auf der Verpackung verkaufen. Ob das nicht auch ähnlich wäre.

Tanja Dückers sieht das anders. Berlin-Schokoladen gebe es viele, sicher. Aber es war doch ihre Idee, Schokoladen herzustellen, die individuell zu jedem einzelnen Stadtteil passen, zu den Kiezen, die jeder Berliner so eigen erlebt. „Ich habe in den vergangenen Monaten viel über Urheberrecht gelernt“, sagt sie. „Ideen lassen sich leider nicht so einfach schützen.“

Vielleicht ist es das, was Tanja Dückers am meisten ärgert, als „Anwältin des Kunstwerks“, wie sie sagt. In ihren Schokoladen hat jede Zutat eine Bedeutung, sie macht sich Gedanken über die Frage, ob die vielen Neubewohner Pankows mit Christa Wolf etwas anfangen können oder ob sie den Namen aus dem Text auf der Verpackung streichen sollte. Und muss sie nicht die Rezeptur für Tegel ändern, jetzt, wo der Flughafen nicht mehr da ist?

Es sei nicht einfach gewesen, einen neuen Hersteller zu finden, erzählt Tanja Dückers. Aufgeben wollte sie trotzdem nicht. „Dafür habe ich zu viel Liebe investiert.“ Jetzt stellt die Manufaktur 31 Grad in Prenzlauer Berg ihre Schokoladen her, die betrieben wird von einer Wienerin, Katharina Zeilinger. Zwei neue Sorten haben die Frauen zusammen ausgetüftelt: Treptow („Russisches Ehrenmal, Kabelwerk Oberspree, Transformatorenwerk, Plänterwald, Treptower Park: Der grüne Industriebezirk im Südosten schmeckt „russisch“ nach Roter Beete & Zwiebeln, nach Eisenkraut, Kernöl, Brennnesseln sowie nach Hanf und Bärlauch“) und Wilhelmsruh – mit Heidekraut, für die Heidekrautbahn, die hier einst fuhr.

Und in ein paar Tagen erscheint auch ein neues Buch, das Tanja Dückers dann doch geschafft hat zu schreiben: „Das süße Berlin“ (Insel-Verlag, 12,95 Euro), ein Streifzug durch die Stadt zu ihren liebsten Chocolatiers, Kuchen- und Eismanufakturen.