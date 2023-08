Im Kriegsfall: Wie viele intakte Bunker gibt es in Berlin?

Im Fall eines kriegerischen Ernstfalls könnten sich die Berliner nicht auf intakte Schutzbunker verlassen. Stand heute gibt es in der Stadt vier öffentliche Schutzräume (öSR). Allerdings ist keiner davon einsatzbereit, so die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die den gesamten Bestand öffentlicher Gebäude verwaltet, auf Anfrage der Berliner Zeitung. Berlin ist dabei allerdings kein Einzelfall, in der gesamten Republik gibt es keinen einzigen einsatzfähigen öffentlichen Bunker.