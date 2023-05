Exklusiv: Fast 4000 fristlose Kündigungen wegen Mietrückständen im vergangenen Jahr

Der Bund hat Tausende Wohnungen aus seinem Besitz an Privatpersonen und Unternehmen abgegeben

Die landeseigenen Wohnungsunternehmen gelten als wichtigste Partner des Senats für eine soziale Mietenpolitik, doch auch sie schrecken nicht vor Kündigungen zurück. Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang in der Corona-Pandemie ist die Zahl der Kündigungen und Wohnungsräumungen bei den städtischen Vermietern im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Das geht aus der Antwort der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf eine Anfrage des Linke-Abgeordneten Niklas Schenker hervor.

Die sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen und die ebenfalls landeseigene Berlinovo sprachen danach im Jahr 2022 insgesamt 3926 Kündigungen wegen Mietrückständen aus. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 lag die Zahl der Kündigungen aus diesem Grund noch bei rund 2100, im Jahr 2021 belief sie sich auf rund 2600.

Mehr als die Hälfte aller Kündigungen im vergangenen Jahr, exakt 2160, wurden von den landeseigenen Vermietern wieder zurückgenommen. Tatsächlich dürfte die Zahl sogar noch etwas größer sein, weil bei der Howoge laut Senatsantwort bereits deren Beratungsangebot für die Mieter in der Regel zu einem Ausgleich der Mietrückstände führt – wodurch die ausgesprochenen Kündigungen unwirksam werden und eine Rücknahme der Kündigung gar nicht mehr notwendig sei.

Dennoch: In 641 Fällen erwirkten die landeseigenen Vermieter im vergangenen Jahr Räumungsurteile gegen Mieter. In 561 Fällen ließen die landeseigenen Vermieter Wohnungen räumen. Die meisten Wohnungen waren aber offenkundig schon vorher verlassen worden. Denn die Zahl der sogenannten physischen Räumungen, also der Räumungen tatsächlich bewohnter Wohnungen, belief sich im vergangenen Jahr auf 219.

Zwar sollen die landeseigenen Unternehmen Mietern nach einer fristlosen Kündigung Alternativwohnraum anbieten, um Obdachlosigkeit zu vermeiden. Doch genutzt wird dieses Angebot höchst selten. Im vergangenen Jahr machte nur ein Mieter davon Gebrauch.

Linke-Politiker will Kündigungsmoratorium verschärfen

Der Linke-Politiker Schenker übt Kritik an Kündigungen und Räumungen. „Es ist eine Missachtung des politischen Auftrags, dass die landeseigenen Wohnungsunternehmen trotz Kündigungsstopps Kündigungen ausgesprochen und Räumungen durchgeführt haben“, sagt er. Hintergrund: Der Berliner Senat hatte in der Corona-Pandemie die landeseigenen Vermieter angehalten, bei Mietrückständen individuelle und kulante Lösungen zu vereinbaren und auf Kündigungen sowohl für Wohnungen als auch Gewerberäume zu verzichten. Ende vergangenen Jahres verpflichtete die Landesregierung die städtischen Unternehmen per Senatsbeschluss zudem, Mietern bis Ende 2023 nicht wegen Zahlungsrückständen aufgrund von Energiekostensteigerungen zu kündigen.

„Der Senatsbeschluss zum Kündigungsmoratorium war eigentlich eindeutig“, sagt Schenker. Offensichtlich müsse das Moratorium aber verschärft werden, um tatsächlich alle Kündigungen auszuschließen. Zwar erhielten die Mieter bei den landeseigenen Unternehmen nach einer Räumung ein Angebot für eine Ersatzwohnung, doch fast nie würden diese Angebote in Anspruch genommen. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass hier Menschen in die Wohnungslosigkeit geräumt werden“, sagt Schenker. „Das muss aufhören.“

Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) verteidigt die städtischen Vermieter. Räumungen seien für die landeseigenen Gesellschaften aufgrund ihres Selbstverständnisses, aber auch aufgrund der gesetzlichen Vorgaben „immer nur der letzte Ausweg, wenn alle anderen Versuche einer Konfliktlösung gescheitert sind“, sagt BBU-Sprecher David Eberhart. In den meisten Fällen seien die betreffenden Wohnungen bereits verlassen, in den wenigen übrigen Fällen seien die Vermieter gesetzlich zum Stellen von Ersatzwohnraum angehalten. „Dass es 2022 bei einem Wohnungsbestand von mittlerweile rund 360.000 Wohnungen nur zu rund 200 physischen Räumungen kam“, zeige, „dass die Unternehmen bei diesem Thema mit großer Sensibilität, sozialem Verantwortungsbewusstsein und gründlicher Beachtung der gesetzlichen Grundlagen vorgehen“, sagt Eberhart.

Niklas Schenker gibt sich damit nicht zufrieden. „Jede Räumung oder fristlose Kündigung ist eine zu viel“, sagt er. „Räumungen sind die brutalste Form der Verdrängung.“ Mit dem sozialen Versorgungsauftrag der landeseigenen Unternehmen sei „das nicht vereinbar“.