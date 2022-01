Berlin - Berlins U-Bahn-Netz soll wachsen. In der Diskussion um den Ausbau des am stärksten genutzten Nahverkehrsmittels ist ein Projekt im Westen der Stadt in den Blickpunkt gerückt. Es geht um die Verlängerung der U-Bahn-Linie U7 vom Rathaus Spandau ins Neubaugebiet Heerstraße Nord. Im Interview mit der Berliner Zeitung hatte sich Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) dafür ausgesprochen, dieses Vorhaben in Angriff zu nehmen. In der Tat: Von allen möglichen U-Bahn-Neubaustrecken, die der Senat untersuchen ließ, könnte die Westerweiterung der U7 die meisten Fahrgäste gewinnen. Die Strecke, mit 31,8 Kilometer ohnehin schon längste die U-Bahn-Linie Berlins, würde um mehr als vier Kilometer wachsen. Nun fordert Spandaus Baustadtrat Thorsten Schatz (CDU), im westlichsten Berliner Bezirk ein weiteres U-Bahn-Projekt ins Auge zu fassen. Kritik kommt dagegen vom Berliner Fahrgastverband IGEB.

„Die Verkehrsinfrastruktur Spandaus ist in den 1980er-Jahren stehen geblieben“, sagte Schatz der Berliner Zeitung. „Seitdem ist der Bezirk stetig gewachsen. Über verschiedene Neubauvorhaben der vergangenen Jahre werden auch zukünftig immer mehr Menschen nach Spandau ziehen. Das freut uns zum einen, stellt den Bezirk aber auch vor enorme Herausforderungen – insbesondere beim Thema Verkehr.“

Das größte Fahrgastpotenzial

Im Interview mit der Berliner Zeitung hatte sich Bettina Jarasch zunächst dafür ausgesprochen, die Planungen für die Verlängerung der U3 zum Mexikoplatz in Zehlendorf voranzutreiben. Gleich danach äußerte sich die Grünen-Politikerin zur U7. „Ich werde den geplanten Nutzen-Kosten-Untersuchungen nicht vorgreifen. Doch ich gehe derzeit davon aus, dass die bereits vorgeschlagene Verlängerung der U7 von Rathaus Spandau nach Heerstraße Nord ebenfalls viel bringen und zahlreiche Fahrgäste anziehen würde“, sagte die Senatspolitikerin. „Entlang dieser Strecke leben viele Menschen mit geringen Einkünften, die ganz besonders auf einen guten Nahverkehr angewiesen sind. Deshalb hätte die Verlängerung der U7 in Spandau auch einen Gerechtigkeitseffekt.“

In der Tat: Bei den Machbarkeitsstudien für neue U-Bahn-Trassen, die Jaraschs Vorgängerin Regine Günther (ebenfalls Grüne) in Auftrag gab, erbrachte die Untersuchung für die U7 in Richtung Heerstraße das größte Fahrgastpotenzial. Je nach Streckenvariante würde die Strecke von bis zu 40.000 Fahrgästen pro Tag genutzt. „Sie hätte absehbar positive verkehrliche Wirkungen, etwa die Entlastung und den Ersatz des Busverkehrs in Spandau“, hieß es in der Senatsverwaltung. Schon seit Jahrzehnten wird über dieses U-Bahn-Projekt diskutiert – bis vor kurzem ohne Ergebnis.

Auch die Wilhelmstadt soll angeschlossen werden

Die Variante, bei der auch der dicht besiedelte Spandauer Ortsteil Wilhelmstadt angeschlossen würde, schnitt am besten ab. Danach würde die U7, deren Abstellanlage bereits mehr als einen halben Kilometer weit unter der Klosterstraße nach Süden reicht, im Bereich Ziegelhof/Seeburger Straße eine erste neue Tunnelstation bekommen. Ein U-Bahnhof im Bereich des Knotenpunktes Adam-/Pichelsdorfer Straße erschlösse die Wilhelmstadt. An den Einmündungen der Gatower und der Sandstraße in die Heerstraße wären weitere U-Bahn-Stationen sinnvoll. Die Endstation der 4,4 Kilometer langen Strecke, deren Baukosten auf 578 Millionen Euro veranschlagt werden, entstünde an der Ecke Magistratsweg in Heerstraße Nord.

„Ich freue mich über das Signal der neuen Verkehrssenatorin, zumindest über den Ausbau der U7 ernsthaft sprechen zu wollen. Ich hoffe allerdings sehr, dass es nicht bei einer Ankündigung bleibt“, sagte Baustadtrat Schatz. „Wir haben in Spandau keine Zeit zu verlieren, wenn wir einen Verkehrsinfarkt vermeiden wollen. Dazu müssen Senat und Bezirk an einem Strang ziehen.“

„Die U-Bahn ist ein Verkehrsmittel für die Innenstadt“

Allerdings sollte auch die U2, die derzeit in Ruhleben endet, verlängert werden, so der CDU-Politiker. „Für eine echte Verkehrswende sind Investitionen in die Zukunft wichtig und unumgänglich. Daher darf es aus meiner Sicht nicht bei der Verlängerung der U7 bleiben.“ Seit Jahren drängten die Spandauer Christdemokraten auf den Ausbau der U-Bahn-Linien U7 und U2. „Beide würden nicht nur den zirka 20.000 Menschen in der Heerstraße Nord, sondern auch den rund 40.000 Anwohnern im Falkenhagener Feld eine echte und schnelle Alternative zum Auto oder zum Bus bieten“, stellte Schatz fest. „Ich möchte die Verkehrswende voranbringen, bin jedoch davon überzeugt, dass dies über gute Angebote erfolgen muss, nicht über Zwangsmaßnahmen.“

Jens Wieseke, Sprecher des Fahrgastverbands IGEB, äußerte sich skeptisch. „Wir gehen völlig mit dem Plan konform, die U3 von Krumme Lanke zum S-Bahnhof Mexikoplatz zu verlängern“, sagte er. Doch mit dem Projekt U7 nach Heerstraße Nord werde keine Lücke im Schnellbahnnetz geschlossen. „Ich habe erhebliche Zweifel, dass die U-Bahn in diesen Teilen Spandaus die Feinerschließung übernehmen kann“, so Wieseke. Schneller und kostengünstiger wäre es, ein Straßenbahnnetz aufzubauen. „Grundsätzlich gilt: Die U-Bahn ist ein Verkehrsmittel für die Innenstadt.“