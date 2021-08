Berlin - Sie fahren elektrisch auf zwei Rädern, sind flink – und in Berlin immer öfter in Kollisionen verwickelt. Im ersten Halbjahr 2021 nahm die Berliner Polizei dreimal so viele Unfälle mit E-Scootern auf wie im ersten Halbjahr 2020. In ähnlichem Maße stieg die Zahl der Menschen, die bei solchen Zusammenstößen verletzt wurden. Das geht aus offiziellen Zahlen hervor, die auf Anfrage der Berliner Zeitung von der Polizei übermittelt wurden. „E-Scooter sind sehr instabil und die Benutzer regellos und rücksichtslos. Berlins Behörden haben vor ihnen faktisch resigniert“, sagte Roland Stimpel, Sprecher des Fachverbands Fußverkehr Deutschland (FUSS).

„Vom 1. Januar bis 30. Juni 2021 wurden in Berlin 223 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Elektrokleinstfahrzeugen polizeilich registriert“, teilte eine Polizeisprecherin mit. „Dabei sind 21 Personen schwer und 136 leicht verletzt worden.“ Der Vergleich mit demselben Zeitraum des vergangenen Jahres ergibt einen Anstieg: Vom 1. Januar bis 30. Juni 2020 nahm die Polizei 76 Unfälle auf, an denen Fahrzeuge dieser Art beteiligt waren. Ein Mensch wurde tödlich verletzt. Neun trugen schwere, 49 leichte Verletzungen davon.

Forscher untersuchen Unfallrisiko

Stellt man die Halbjahresdaten gegenüber, fällt auf, dass 2020 deutlich weniger Verkehrsunfälle dieser Art registriert wurden, bestätigte die Polizeisprecherin. Eine Erklärung lautet: E-Scooter würden oft von Touristen genutzt – die während der Corona-Krise größtenteils ausblieben. Auch das Wetter könnte eine Rolle gespielt haben.

Alles nicht so schlimm? Was die absoluten Zahlen anbelangt, spielen E-Scooter im Unfallgeschehen in der Tat nur eine marginale Rolle. „2020 wurden in Berlin 326 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Elektrokleinstfahrzeugen polizeilich registriert“, so die Polizei. „Dabei sind eine Person getötet, 34 schwer sowie 191 Personen leicht verletzt worden.“ Dagegen nahm die Polizei in Berlin insgesamt mehr als 126.000 Verkehrsunfälle auf. Fast 13.300 Menschen wurden leicht verletzt, mehr als 2000 erlitten schwere Blessuren, 50 starben. In die meisten Zusammenstöße waren Kraftfahrzeuge verwickelt, in fast 7900 Fällen waren Radfahrer beteiligt.

Morris Pudwell Relikt eines Unfalls: Ein kaputter E-Scooter liegt am Straßenrand. Er war in einen Unfall verwickelt, der sich im April 2021 unweit vom Alexanderplatz ereignete. Der Fahrer wurde bei einer Kollision mit einem Auto verletzt.

Allerdings gehen Statistiker von einer hohen Dunkelziffer bei den E-Scooter-Unfällen aus. Nicht jeder, der von einem elektrischen Tretroller gestreift oder zum Sturz gebracht wird, erstattet Anzeige. Beinahe-Unfälle werden so gut wie nie angezeigt. Am vergangenen Freitag legte es eine Gruppe Jugendlicher auf der Straße des 17. Juni im Tiergarten darauf an. Ein junger Mann fuhr auf einem E-Scooter frontal auf Radfahrer zu, die auf dem Radweg Richtung Brandenburger Tor unterwegs waren. Seine Mitstreiter versuchten, die erschrockenen Gesichter der Radler mit ihren Handys zu filmen.

Betrachtet man nicht absolute Zahlen, sondern Relationen, gewinnen E-Scooter an Gewicht. „Ohne eine passende Bezugsgröße sagen die Daten wenig aus. Sie müssen in Relation zu den Unfallzahlen und Nutzungsdaten anderer Verkehrsmittel gesetzt werden“, so Laura Gebhardt und Matthias Heinrichs vom DLR-Institut für Verkehrsforschung.

Die Wissenschaftler haben bundesweite Daten für den Zeitraum Januar bis März 2020 ausgewertet. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass beim Zurücklegen eines Weges mit dem E-Scooter das Unfallrisiko im Vergleich zum Fahrrad doppelt so hoch sei. Bezieht man die Verkehrsleistung in die Betrachtung ein, sieht die Bilanz für die Elektroroller noch ungünstiger aus. Danach ereignen sich beim Radfahren pro eine Million Kilometer 1,2 Unfälle, beim E-Scooter-Fahren sind es dagegen 5,5. Pro eine Million Kilometer ereignen sich beim Radfahren 0,18 Unfälle, bei denen Menschen schwer verletzt oder getötet werden. Beim E-Scooter-Fahren sind es deutlich mehr – 0,88 Unfälle.

Verkehrsaktivisten: Autos sind das größere Problem

„Auf den Kilometer gerechnet sind E-Scooter die gefährlichsten Fahrzeuge, die unterwegs sind“, so Roland Stimpel. „Auch abgestellte E-Roller sind nicht nur hässlich, sondern gefährlich. Blinde sind besonders gefährdet, da ihr Stock E-Roller oft nicht erfasst. Der Berliner Rechtsanwalt Thomas Hiby betreut mehrere blinde Mandanten, die über wild abgestellte Roller gestolpert sind und sich schwer verletzt haben.“

Allerdings sehen längst nicht alle Akteure im Bereich der umweltfreundlichen Mobilität die E-Scooter, die seit 2019 auch in Berlin angeboten werden, so kritisch wie die Fußgängerlobby. Mit allein mehr als 1,2 Millionen zugelassenen Pkw sei die Zahl der Kraftfahrzeuge deutlich höher als die der elektrischen Tretroller – diese bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich. Autos seien das größere Problem, heißt es dann.

Auch die Plattform Shared Mobility, der die E-Scooter-Vermieter Lime, Tier, Voi, Bird, Spin und Dott angehören, möchte sich nun mit den Daten beschäftigen. Die Unfallzahlen sollen mit den Nutzungsdaten abgeglichen werden, sagte David Groher von der Geschäftsstelle des Verbands. Für die Unternehmen sind die Fahrzeuge innovative Mobilitätsangebote, die zur Verkehrswende und zur Abkehr vom Auto beitragen können.