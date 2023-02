Zahlungsmoral in Berlin so schlecht wie in keinem anderen Bundesland

In Deutschland warten Zulieferer und Lieferanten so lange auf die Bezahlung fälliger Rechnungen wie seit Jahren nicht. In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres stieg der Zahlungsverzug im Geschäft von Unternehmen untereinander auf durchschnittlich 10,95 Tage. Ein Jahr zuvor waren es noch 9,97 Tage. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Den Angaben zufolge ist das der höchste Wert seit sieben Jahren.

„Das lässt bei Kreditgebern und Gläubigern die Alarmglocken schrillen“, sagt Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung von Creditreform. Das Risiko für Forderungsausfälle sei so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Für die Studie hat die Creditreform-Wirtschaftsforschung rund vier Millionen Rechnungsbelege ausgewertet. Die Zahlen zum Zahlungsindikator beruhen auf überfälligen, aber ausgeglichenen Belegen.

Nach Erbringung einer Leistung müssen Firmen in Deutschland laut der Studie mittlerweile durchschnittlich 40,92 Tage warten, bis die Rechnung dafür begleichen wird. Das sind 0,61 Tage mehr als noch im ersten Halbjahr. Als Grund für den gewachsenen Zahlungsverzug werden insbesondere Belastungen durch massive Preissteigerungen bei Energie sowie Vorprodukten genannt. Im Schnitt geht es bei den verspätet bezahlten Rechnungen um 2158 Euro, wobei die Rechnungsbeträge zuletzt zugenommen haben und bei Creditreform mit weiter steigenden Summen sowie entsprechenden Folgen gerechnet wird. Wirtschaftsforscher Hantzsch: „Unternehmen sterben meist nicht in der akuten Krisenphase, sondern wenn die Geschäfte wieder anlaufen und dann das Geld fehlt.“

Für das Gros der Außenstände bei Lieferanten sind Großunternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten verantwortlich. Auf sie kommen 58,8 Prozent der Zahlungsverzüge. Kleine Unternehmen mit höchstens 50 Mitarbeitern verursachen der Untersuchung zufolge 27,8 Prozent aller überfälligen Forderungen. Zugenommen hat der Zahlungsverzug außerdem vor allem im Bereich der persönlichen und unternehmensnahen Dienstleistungen sowie im Großhandel.

Und was die Studie auch zeigt: Nirgendwo ist die Zahlungsmoral so schlecht wie in Berlin. Im Vergleich der Bundesländer rangiert die Bundeshauptstadt nach Schleswig-Holstein und Hamburg auf dem letzten Platz. Hier werden Rechnungen im Schnitt erst nach 12,95 Tagen bezahlt, also etwa zwei Tage später als im Bundesdurchschnitt. Zwischen Lieferung und Zahlung liegen in Berlin derzeit 44,33 Tage, vor einem Jahr waren es noch 41,7 Tage.