Bei diesen Berliner Wohnungen sinken die Mieten: Wo ist der Haken?

Das Interesse an älteren Unterkünften, sogenannten Bestandswohnungen, geht in Berlin zurück. Die Angebotsmieten sind deshalb zuletzt gesunken.

In Berlin sind im vierten Quartal des vergangenen Jahres die Angebotsmieten für Bestandswohnungen leicht gesunken – von durchschnittlich 11,49 Euro im dritten Quartal auf 11,45 Euro je Quadratmeter Wohnfläche kalt. Das geht aus einer Analyse des Immobilienportals Immoscout24 hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Auch in den Großstädten Düsseldorf und Köln sanken demnach die Angebotsmieten für Bestandswohnungen in den drei Monaten des vergangenen Jahres.