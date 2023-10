Der Preisrutsch beim Wohneigentum scheint vorerst gestoppt. Im dritten Quartal dieses Jahres sind die Angebotskaufpreise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser bundesweit und in den sieben größten Städten in Deutschland erneut nicht weiter gefallen. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Wohnbarometer des Internetportals Immoscout24 hervor.



In Berlin zogen die Angebotspreise zwischen Juli und September für Eigentumswohnungen im Bestand und im Neubau jeweils leicht um 0,2 Prozent an. Einfamilienhäuser im Bestand und im Neubau verteuerten sich in der gleichen Zeit um 0,1 Prozent. Bundesweit lag die Preisentwicklung jeweils 0,1 Prozentpunkte höher. Bereits im zweiten Quartal waren die Preise leicht gestiegen. Immoscout sprach in Anbetracht der aktuellen Entwicklung davon, dass sich die Preise „seitwärts“ entwickeln.