Wer im vergangenen Jahr in Berlin eine Wohnung bei einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft anmieten wollte, hatte in den östlichen Bezirken die besten Chancen, etwas Passendes zu finden: In Lichtenberg wurden mit 2813 Wohnungen und in Marzahn-Hellersdorf mit 2190 Wohnungen die meisten Unterkünfte städtischer Unternehmen wiedervermietet – zusammen etwa ein Drittel aller 15.385 Wohnungen, für die im vergangenen Jahr neue Mieter gefunden wurden.