Berlin: Wohlfühlbüros sollen Beschäftigte aus dem Homeoffice locken

Die Croissants liegen auf dem Tresen. In den Wohlfühlbüros bei Mindspace sollen es sich die Beschäftigen gut gehen lassen. Berliner Zeitung/Markus Wächter

Croissants liegen auf dem Tresen, es riecht nach frischem Kaffee. Ein paar Leute sitzen an kleinen Tischen vor ihrem PC und arbeiten. Uhlandstraße 32 in Charlottenburg-Wilmersdorf, siebter Stock. Hier bietet das Unternehmen Mindspace seit kurzem Büroarbeitsplätze an, die gemietet werden können, Coworking genannt. Bei Mindspace gibt es allerdings mehr als einen Raum mit Tisch und Stuhl.