Das Impftempo in Deutschland lässt weiter nach. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom 4. Februar hatten bis dahin 74,4 Prozent der Menschen – das sind 61,8 Millionen – zwei Impfungen erhalten, also einen Grundschutz. Eine dritte sogenannte Booster-Impfung haben den Angaben zufolge 45,1 Millionen Menschen empfangen, das sind 54,2 Prozent. Mindestens eine Impfdosis haben 75,9 Prozent der Bevölkerung (63,2 Millionen) bekommen. Das Ziel von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), bis Ende Januar 80 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen Corona zu impfen, war Anfang der Woche weit verfehlt worden.

Die Berliner Zahlen sind zwar etwas besser (77 Prozent sind einmal geimpft, 55 Prozent sind geboostert), doch das Ergebnis ist dasselbe: Das selbst gesteckte Ziel des Senats wurde nicht erreicht. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hatte analog zum Bund für Ende Januar die 80-Prozent-Marke angepeilt.

Burkhardt Ruppert, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin, hatte stets Zweifel daran, dass die 80 Prozent zu erreichen sind. Er rät zu einem nüchternen und doch genauen Blick. „Ich sehe für Berlin ausgesprochen gute Zahlen“, sagt Ruppert. So seien 86,4 Prozent aller Über-18-Jährigen mindestens einmal geimpft, bei den Über-60-Jährigen seien sogar 91,4 Prozent doppelt geimpft. „Das sind fast schon Zahlen wie bei der Säuglings-Grundimmunisierung“, sagt Ruppert, der seit drei Jahrzehnten als Kinderarzt arbeitet.

Den größten Nachholbedarf gibt es bei den Unter-18-Jährigen. In dieser Bevölkerungsgruppe sind in Berlin 40,4 Prozent geimpft, Tendenz steigend. Die vergleichsweise niedrige Quote erklärt sich vor allem aus zwei Umständen: Kinder und Jugendliche erkranken – nicht erst seit der Omikron-Variante – wenn, dann eher milde an Corona. Deshalb sprach die Ständige Impfkommission des RKI auch nur sehr zögerlich eine Impfempfehlung aus.

Ärzte richten Hauptaugenmerk auf das Boostern

Für Ruppert zeigen die Zahlen insgesamt dennoch vor allem eines: „Die Bevölkerung hat es verstanden.“ Die Impfbereitschaft sei selbst unter Skeptikern hoch. Also liege sein Hauptaugenmerk jetzt weniger darauf, auch die letzten Ungeimpften doch noch zu überzeugen. Stattdessen müsse das Boostern schnell vorangebracht werden, um die Lücke zu schließen. Es sei insbesondere in Zeiten der sich rasant verbreitenden Omikron-Variante wichtig, vor allem die besonders verletzlichen Bevölkerungsgruppen mit einer dritten Impfung zu schützen. Rupperts Ziel: 600.000 Booster im Monat Februar. Zum Vergleich: Im Januar wurden 300.000 Dritt-Impfungen gegeben, im Dezember 2021 waren es 500.000. Der Großteil davon soll in Praxen gegeben werden, denn, so Ruppert: „Das Gros der Menschen wird da geimpft, wo sie immer geimpft werden.“

Dennoch bieten ab Dienstag in Berlin auch erste Apotheken Corona-Impfungen an. Allerdings seien es zunächst nur wenige, wie der Sprecher des Apotheker-Vereins, Stefan Schmidt, sagt. „Apotheken verfügen in der Regel noch nicht über Räume, die für Impfungen geeignet sind.“ Ob ein Umbau von Räumlichkeiten angemessen und sinnvoll sei, müsse sich noch zeigen. Schmidt verwies darauf, dass die Nachfrage nach Impfungen im Moment relativ gering sei.

Politik will mehr Erstimpfungen erreichen

Während Ärzte die Impfquote eher positiv bewerten und die Apotheker von relativ geringer Nachfrage sprechen, strebt der Senat weiter danach, sich der 80-Prozent-Quote wenigstens zu nähern. So kündigt Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) eine neue Kampagne an. Berlin verfüge über ein breit aufgestelltes Impfangebot, das wolle man durch Kooperation mit den Bezirken „weiter diversifizieren, um so möglichst viele Berlinerinnen und Berliner zu erreichen“.

Im Januar führten öffentliche Stellen insgesamt 57.000 Erstimpfungen durch, knapp 6000 davon verabreichten die mobilen Impfteams der Gesundheitsverwaltung, hieß es. Beim aufsuchenden Impfen seien im Januar mehr als 700 Personen, darunter vor allem Kinder, erstgeimpft worden, unter anderem im Familienzentrum Horizonte im Märkischen Viertel, im Gemeinschaftshaus Gropiusstadt, im Haus des Sports in Marzahn-Hellersdorf oder in der Kirche zur Heimat und in einer Geflüchtetenunterkunft in Steglitz-Zehlendorf.

In Lichtenberg wird jetzt neben einem Möbelhaus geimpft

Als Nächstes steht demnach Bezirks-Impfen in Friedrichshain-Kreuzberg an, ebenfalls im Februar ist eine weitere Impfaktion in Reinickendorf geplant. Am Donnerstag werde ein Impf-Drive-in in Lichtenberg, auf einem Freigelände neben einem Möbelhaus, eröffnet.

Auch ein Impfteam im Auftrag der Sozialverwaltung setzt seine Arbeit fort. So werde es in den kommenden Tagen und Wochen Termine in Jobcentern, Stadtteilzentren, Jugendvereinen und Nachbarschaftsbüros geben.

Das schnelle Ende der Schulimpfungen

Gestoppt wurde dagegen das noch vom Vorgängersenat initiierte und erst im Dezember gestartete Impfen von fünf- bis elfjährigen Kindern in Schulen. Eine Sprecherin von Gesundheitssenatorin Gote sagte, man sei zu dem Schluss gekommen, dass Schulen doch nicht die geeigneten Orte zum Impfen seien. Außerdem stünden Aufwand und Ertrag in keinem guten Verhältnis.