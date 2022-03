Berlin - An diesem Montag ist Tamara Hentschel vor dem Brandenburger Tor verabredet. Die 35 Jahre alte Berlinerin trifft sich mit anderen Pflegekräften, um 12.30 Uhr beginnt ihre Demonstration. Sie protestieren gegen die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht. Die gilt ab Mittwoch und wird Tamara Hentschel wahrscheinlich den Job kosten. Sie ist Pflegedienstleiterin in Hennigsdorf und verantwortlich für 15 Mitarbeiterinnen und 102 Patienten, die ihre Einrichtung ambulant betreut. Genauer: Hentschel war verantwortlich bis zum November 2021. Damals beschloss eine Runde mit Vertretern aus Bund und Ländern die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. „Ich bin nach der Entscheidung psychisch total zusammengebrochen“, sagt die Fachkraft. Sie blieb seitdem krankgeschrieben. Tamara Hentschel ist nicht geimpft und möchte, dass das so bleibt.

Die bevorstehende Woche ist Sitzungswoche im deutschen Parlament. Montagmittag berät der Petitionsausschuss über die Forderung, auf die allgemeine Impfpflicht zu verzichten. Danach geht es um die Impfpflicht für Pflegekräfte. Beide Petitionen wurden binnen vier Wochen von jeweils mehr als 100.000 Menschen unterschrieben. Das für die öffentliche Debatte nötige Quorum liegt bei 50.000. Die eine der beiden Petentinnen, Stefanie Bresnik, verlangt eine „sinnvolle Teststrategie“ für Pflegekräfte statt einer verpflichtenden Immunisierung gegen Sars-CoV-2. Sie sei bestürzt, hat die Krankenschwester nach dem Beschluss vom November gesagt. „Ich bin immer noch fassungslos“, sagt Hentschel.

In Deutschland ist die Impfpflicht ein stark emotional besetztes Thema. In der Debatte um eine solche Pflicht für das Gesundheitswesen zum Schutz vor Corona potenzieren sich Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten. Diejenigen in der Branche mit einer ablehnenden Haltung fühlen sich haftbar gemacht für Fehler eines Systems, das unter finanziellem Dauerdruck steht. Befürworter dagegen halten einen solchen Zusammenhang für konstruiert, vermuten Faktenferne, folgern: Querdenker, Schwurbler, Verschwörungstheoretiker. „Was mir da alles an den Kopf geworfen wurde, hat schon wehgetan“, sagt Hentschel: „Von einer Nachbarin musste ich mir sogar anhören, ich sei eine Mörderin.“

Die Kommunikation ist gestört in der Pandemie. Verbesserungswürdig war sie von Anfang an bei der politischen Vermittlung von Maßnahmen zum Schutz vor Sars-CoV-2. Gestört ist die Verständigung zunehmend auch innerhalb der Bevölkerung, die sich in Lager aufspaltet und jeweils hinter den eigenen Argumenten verschanzt.

Was sollte Tamara Hentschel der Mordanklage entgegensetzen? Sie hätte der Nachbarin sagen können, dass sie ihrem Beruf aus Leidenschaft nachgeht, wie all jene, die trotz zum Teil schwieriger Bedingungen dabeigeblieben sind. Hentschel hatte schon einmal einen Burnout, 2015 in ihrem ersten Job bei einem ambulanten Pflegedienst. Doppelschichten, kaum Freizeit, das war irgendwann zu viel.

Pflegedienstleiterin: „Musste Ausbildung selbst bezahlen“

Die durchschnittliche Verweildauer von Fachkräften in der Altenpflege beträgt nur rund acht Jahre. Mehr als die Hälfte arbeitet in Teilzeit. Schon die Ausbildung, sagt Hentschel, sei für sie eine Herausforderung gewesen, finanziell: „Die habe ich selbst bezahlen müssen. Ich bin neben dem Schichtdienst jeden Tag putzen gegangen.“ Heute hat sie das Examen in Altenpflege sowie zusätzliche Qualifikationen für außerklinische Beatmungspflege und als Pflegedienstleiterin. Ihr Fernstudium der Gesundheitsökonomie wird sie nach nur einem Jahr abbrechen müssen, wenn sie „die monatliche Gebühr von 350 Euro nicht mehr aufbringen kann“.

Die harten Reaktionen kann Hentschel nicht nachvollziehen. „Die Menschen sagen, ich sei verantwortungslos, eine Gefahr für andere, obwohl ich mich seit Jahren für Patienten einsetze.“ Auch in Hennigsdorf habe sie das getan, die vergangenen zwei Jahre lang. Sie habe neben ihrer Arbeit im Büro während der Pandemie auch bei den täglichen Touren mitgeholfen, da zwei Kollegen wegen eines lädierten Rückens lange ausfielen. „Ich habe einfach keinen Ersatz gefunden“, sagt Hentschel. „Das ärgert mich ja so: Wir haben seit Jahrzehnten ein Riesenproblem in der Pflege, seit Jahrzehnten verschließt die Politik die Augen davor. Es wird nicht in Beschäftigte investiert. Dann kommt Corona und der Hype ums Impfen, und plötzlich ist Geld da, alles geht ganz schnell.“

Erst hatte sie es nicht grundsätzlich abgelehnt, sich impfen zu lassen. „Ich wollte abwarten. In Brandenburg gab es für Pflegekräfte am Anfang nur Astrazeneca.“ Die meisten Kolleginnen ließen sich geschlossen impfen. „Am nächsten Tag war in den Medien zu lesen, dass Astrazeneca nur über 60-Jährigen gegeben werden soll.“ Sie wurde skeptisch und blieb es. „Alle zugelassenen Impfstoffe sind ja erst frisch erforscht“, sagt Hentschel. Das Risiko sei ihr zu groß, denn: „Wir haben keinen einzigen Patienten angesteckt, weil wir uns an die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts gehalten haben.“

Eine Kollegin, die ebenfalls gezögert hatte, ist inzwischen geimpft, um nach dem 16. März im Job bleiben zu können, wie Hentschel erzählt. Welchen Effekt die angekündigte Impfpflicht bei Pflegekräften insgesamt hat, ist unklar. In Krankenhäusern dürfte die Quote am höchsten liegen mit mittlerweile mehr als 90 Prozent, in der ambulanten Pflege dagegen niedriger ausfallen, teilweise unter dem Bundesdurchschnitt von rund zwei Dritteln.

In Berlin müssen nun Kliniken, Pflegeheime, Arztpraxen und Rettungsdienste den Impfstatus ihrer Beschäftigten an eine zentrale Stelle beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) melden. Dieses verarbeitet zunächst die Daten der Krankenhäuser, am Ende sind die ambulanten Pflegedienste an der Reihe. Die Gesundheitsämter kontrollieren und dürfen sogenannte Betretungsverbote aussprechen. Von einer Meldung bis zu möglichen Sanktionen können allerdings drei Monate vergehen.

In Brandenburg sollen die Arbeitgeber bis Anfang April nicht geimpfte Beschäftigte an ein Portal melden. Sie erhalten dann drei Wochen Zeit, sich als geimpft oder genesen auszuweisen. Nach einer zweiten Frist und einem Beratungsangebot sind Sanktionen möglich.

Tamara Hentschel wartet also auf Post vom Gesundheitsamt. Doch sie hat einen Plan B. „Vor Kurzem hat der Lehrer angerufen, bei dem ich die Ausbildung gemacht habe. Er hat mir angeboten, in der Verwaltung seiner Schule anzufangen.“ Es wäre ein Kompromiss. Hentschel sagt: „Ich will nicht aus der Pflege aussteigen.“