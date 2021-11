Berlin - Wie viele Präsenzveranstaltungen haben die Studierenden Berlins in diesem Semester an den Universitäten? Aus einer schriftlichen Anfrage im Abgeordnetenhaus des forschungspolitischen Sprechers der CDU, Adrian Grasse, gehen die Präsenzquoten der einzelnen Hochschulen Berlins hervor.

Seit dem 18. Oktober sind die Berliner Universitäten in der Vorlesungszeit und dürfen in einem 3G-Modell wieder Präsenzveranstaltungen anbieten. Dabei galt die Devise „So viel Präsenz wie möglich“. Aus diesem Grund hatten sich zu Anfang des Semesters viele Studierende über das letztendlich doch eingeschränkte Präsenzangebot in ihren Fachbereichen gewundert. Ein Medizinstudent an der Charité sagte der Berliner Zeitung, in diesem Semester habe er nur vier Präsenztage und eine Studentin der Humboldt-Universität (HU) zu Berlin hatte sich darüber gewundert, dass nur drei ihrer vierzehn Veranstaltungen in Anwesenheit stattfinden.

HU: Nur ein Drittel der Veranstaltungen findet vollständig in Präsenz statt

Tatsächlich scheint es sich bei diesen beiden Beispielen nicht um Einzelfälle zu handeln. So geht aus einer Tabelle, die der Antwort der Senatskanzlei auf die schriftliche Anfrage beiliegt, hervor, dass lediglich 31 Prozent der Lehrveranstaltungen an der HU Berlin in Präsenz stattfinden. 32 Prozent der Veranstaltungen finden teilweise in Präsenz statt und das letzte gute Drittel weiterhin online. Der Berliner Zeitung teilte die HU auf Anfrage mit, mit dem Präsenzangebot „eine verantwortungsvolle schrittweise Rückkehr zur Präsenzlehre im Übergangssemester“ zu machen.

Die Freie Universität (FU) und die Technische Universität Berlin (TU) bieten deutlich mehr Präsenzveranstaltungen an. Mit 75 Prozent der Veranstaltungen hat die FU die höchste Präsenzquote der großen Berliner Universitäten und die TU rangiert mit 67 Prozent auf Rang zwei. Allerdings sind diese Quoten nicht gleichmäßig über die Studiengänge verteilt und so kommt es bei einzelnen Studierenden zu ähnlichen Situationen wie oben beschrieben: kaum Kurse in Präsenz und viel Studium aus dem WG-Zimmer.

Besonders hart hat es dabei die Studierenden an der Alice-Salomon-Hochschule getroffen. Die Fachhochschule mit Schwerpunkt Soziale Arbeit bietet der Tabelle der Senatskanzlei zufolge keine vollständigen Veranstaltungen in Präsenz an und auch die hybriden Veranstaltungen (teilweise Präsenz) werden mit nur fünfzehn Prozent angegeben.

Teures Semester für Ungeimpfte

Auch auf die Frage nach den Kosten für Schnelltests wird in der Antwort der Senatskanzlei eingegangen. Die 3G-Regelung für Präsenzveranstaltungen in der Universität hatte unter anderem in Dresden zu Protesten der maßnahmenskeptischen Studierendeninitiative „Studenten stehen auf“ geführt. Ungeimpfte könnten durch die hohen Preise für Schnelltests, die nun nicht mehr umsonst sind, aus finanziellen Gründen nicht am Universitätsbetrieb teilnehmen, so der Vorwurf.

An FU, TU und HU müssen Studierende der Senatskanzlei zufolge 14,90 Euro für einen Schnelltest zahlen. Bei täglichen Präsenzveranstaltungen wird das Studieren ohne Impfung hier also ziemlich kostspielig. Allerdings werden die Tests von FU und HU durch Wachpersonal nur stichprobenartig geprüft. Die TU arbeitet mit Stickern, die auf die Studierendenausweise geklebt werden können und das gesamte Semester den Impfstatus der Studierenden nachweisen. Bei Veranstaltungen mit mehr als 40 Personen kontrolliert Sicherheitspersonal den Einlass, darunter sind die jeweiligen Lehrbeauftragten dafür zuständig.

Erneut zu wenig Wohnheimplätze

Adrian Grasse (CDU), der die schriftliche Anfrage stellte, ärgert sich besonders über das Angebot an Wohnheimplätzen für Studierende in Berlin. Auch ihre Anzahl wird in der Antwort der Senatskanzlei genannt: Im Wintersemester 2020/21 stellte das Studierendenwerk noch 9200 Wohnheimplätze zur Verfügung. Dieses Jahr sind es 9188. Grasse: „Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie es sein kann, dass wir weniger Plätze als letztes Jahr anbieten, obwohl mehr Studierende kommen. Dieses Problem haben wir seit vielen Jahren und es gelingt dem Senat bis heute nicht eine Lösung dafür zu finden. 3800 Studierende warten dieses Semester auf einen Wohnheimplatz, 800 mehr als letztes Jahr.“