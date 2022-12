Impulse aus San Diego: Maike Sander leitet das Berliner Max Delbrück Center

Wenn Maike Sander könnte, hätte sie wohl ein bisschen Sonne aus Kalifornien mit ins trübe Berlin gebracht. Und auch das Meer. Aber ansonsten freut sie sich sehr drauf, in Berlin zu arbeiten. Am 7. Dezember stellt sie sich offiziell als neue Wissenschaftliche Vorständin des Max Delbrück Centers (MDC) vor, einem der renommiertesten Forschungszentren Berlins.

An dem Zentrum, das zugleich seinen 30. Gründungstag begeht, erforschen Hunderte Wissenschaftler, was in den Genen und Zellen des Körpers vor sich geht, um den Ursachen von Krankheiten auf die Spur zu kommen. Maike Sander, die neue Vorständin, ist selbst Diabetesforscherin, bringt auch ihre Arbeitsgruppe nach Berlin mit.

Geboren wurde Sander 1967 in Göttingen. Sie studierte Medizin in Heidelberg und interessierte sich schon früh für Forschung. Bei einem Uni-Aufenthalt in San Francisco Mitte der 1990er-Jahre war sie begeistert von der offenen Atmosphäre und den guten Bedingungen dort.

Hoffnung auf Stammzelltherapie zur Behandlung von Diabetes

Und so baute sie in den USA ihre Professorenkarriere auf. Seit 2008 wirkte sie in San Diego, wo sie unter anderem an der University of California ein Zentrum für pädiatrische Diabetesforschung leitete.

Erst jüngst erhielt sie in Stockholm den europäischen Albert-Renold-Preis 2022 für ihre Arbeit. Sie und ihr Team erforschen Beta-Zellen, die in der Bauchspeicheldrüse das lebensnotwendige Insulin produzieren, sowie die technologischen Möglichkeiten, diese aus Stammzellen zu erzeugen. Schon früh waren Biotech-Firmen in die Forschung mit eingestiegen. Erste klinische Studien laufen. Doch für eine neuartige Stammzelltherapie zur Behandlung von Diabetes braucht es noch Zeit.

Die Wege von der Forschung zur Anwendung sollen kürzer werden

Neben dem eigenen Thema habe sie auch immer die Frage interessiert: Wie bringt man grundsätzlich Forschung voran, erzählt Sander. Gerade Berlin biete zurzeit dafür große Chancen. Hier sei „man offen, Dinge neu zu denken“. Hier entwickele sich eine der spannendsten Forschungs- und Firmenlandschaften der Welt. Sander will sie mitgestalten. Das MDC sieht sie dabei als „Forschungsmotor“.

Für die Forschung brauche man einen langen Atem, sagt sie. Zugleich müssten die Wege kürzer werden, von der Innovation zur Anwendung. Sander will dafür einen strategischen Planungsprozess anstoßen. Eine Frage lautet: „Wo können wir gemeinsam mit Partnern Dinge umsetzen, bei denen wir ganz vorne sind?“ Mit Maike Sander hat übrigens erstmals eine Frau die wissenschaftliche Leitung des MDC.