Krieg in Nahost: „In Berlin findet man keine Türken, die Israel unterstützen“

Ein türkisches Café in Kreuzberg. Zigarettenrauch liegt über den Tischen, eine Frage steht im Raum. Zunächst wollen die Gäste nicht darüber sprechen: über den Großangriff der Hamas auf Israel und die Reaktion der israelischen Regierung. Schließlich spricht einer doch, er sagt: „Wir können den Tod von Zivilisten auf beiden Seiten nicht akzeptieren. Was Israel tut, ist grausam. Die Ereignisse sind inakzeptabel.“



Einen anderen beschäftigen die anhaltenden Proteste in Berlin, in Neukölln, wo er wohnt. Er sagt, dass er die angespannte Atmosphäre in seiner Gegend deutlich spüre. „Eine Massenaktion ist dort nicht möglich“, meint der Mann. Wenn es eine Menschenmenge gebe, löse die Polizei sie sofort auf. „Ich habe Angst, dass die Situation eskaliert.“