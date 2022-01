In Berlin ist die Zahl der Arbeitslosen im Dezember weiter zurückgegangen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit waren im letzten Monat des vergangenen Jahres insgesamt 179.291 Berliner als arbeitslos registriert. Das waren etwa 1000 weniger als im November sowie gut 23.000 weniger als im Dezember 2020. Allerdings gibt es in Berlin noch immer deutlich mehr Arbeitslose als vor der Corona-Krise. Im Dezember 2019 waren in der Stadt 150.150 Menschen als arbeitslos registriert. Seinerzeit lag die Arbeitslosenquote bei 7,7 Prozent. Derzeit beträgt sie 8,8 Prozent.