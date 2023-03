In eigener Sache: Zustellprobleme bei den Berliner Tageszeitungen

In den vergangenen Wochen ist es zu Problemen bei der Zustellung von Zeitungen gekommen. Die Berliner Zeitung ist ebenfalls betroffen. An Lösungen wird gearbeitet.

Liebe Leserinnen und Leser! Für viele gehört es zum lieb gewonnenen Ritual: morgens aufstehen, sich einen Kaffee machen und die Berliner Zeitung aus dem Briefkasten holen. Danach kann die Lektüre beginnen. Eigentlich. Leider gibt es immer mal wieder Fälle, in denen dies nicht passiert, weil bei der Zustellung etwas schiefgelaufen ist. In den vergangenen Wochen war dies häufiger der Fall, wofür ich mich im Namen des Berliner Verlags und der Redaktion der Berliner Zeitung entschuldigen möchte. Das Unternehmen Last Mile GmbH hat Engpässe bei ihren Mitarbeitern zu beklagen. Die punktuell fehlende Zustellung hat also Gründe, die struktureller Natur sind – und alle Berliner Tageszeitungen betreffen.

Die Zustellbranche steckt in einer Krise. Wegen des branchenbedingten Auflagenschwunds und der digitalen Transformation müssen Zeitungszusteller immer größere Flächen in den Städten abdecken, was zu längeren Wegen und daher zu längeren Lieferzeiten bei den Zeitungszustellern führt. Zudem ist der Job immer unattraktiver geworden, trotz der Einführung des Mindestlohns. Die Zustellbranche bietet eine größere Bandbreite an Jobs. Heute steht der Beruf als Zeitungsausträger unter hohem Konkurrenzdruck. Mit diesem Problem haben alle Verlage zu kämpfen. Und in der Hauptstadt alle Berliner Tageszeitungen, die von dem gleichen Zusteller, nämlich der Last Mile GmbH, ausgeliefert werden.

Nun aber die guten Nachrichten: Der Berliner Verlag kümmert sich gemeinsam mit den Logistikern der Last Mile GmbH um das Problem. Das Unternehmen arbeitet unter Hochdruck daran, neue Zusteller zu akquirieren, Ausfälle zu kompensieren und neue Strukturen in der Logistik aufzubauen, damit Ihre Berliner Tageszeitung, und so auch die Berliner Zeitung, pünktlich in Ihrem Briefkasten landet. In den Stadtteilen, in denen Zusteller fehlen, werden Stellen nachbesetzt, zudem werden die Arbeitsbedingungen attraktiver gestaltet. Geben Sie den Berliner Redaktionen und Verlagshäusern die Gelegenheit, das Problem zu lösen – damit wir sicherstellen, dass Sie verlässlich und nachhaltig Ihre Zeitung aus dem Briefkasten holen können.

Herzliche Grüße Ihr

Tomasz Kurianowicz, Chefredakteur der Berliner Zeitung

Feedback an: briefe@berliner-zeitung.de