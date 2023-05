Wer dieses Land mental über Wasser hält

Man kann täglich beklagen, dass in Deutschland weniger funktioniert. Man kann sich aber auch mal in ein Wartezimmer setzen. Und staunen.

Hoffnung auf die Rettung der Welt blitzt manchmal ja an den merkwürdigsten Orten auf. Am Montag war einer davon das Reisezentrum der Deutschen Bahn am Südkreuz. Und das lag einzig und allein am besonderen Publikum, das sich dort zufällig eingefunden hatte: Es waren ausschließlich ältere Frauen, so ab 55, die sich auf den Wartebänken und stehend im Raum verteilt hatten, um gemeinsam sehr lange zu warten, bis sie an die Reihe kamen.

Sie waren gekommen, weil sie entweder bei der Hotline nicht durchgekommen waren oder im Internet nicht nachvollziehen konnten, ob es nach der Streikabsage durch die Bahn auch wirklich bei ihrer Verbindung bleibt. Andere hatten sich kurzfristig doch noch entschlossen, über die Feiertage eine Reise zu buchen, wieder andere wollten Fahrkarten umtauschen.

Man erfuhr das, weil die Damen auf den Wartebänken allmählich ins Gespräch kamen. Und jetzt kommts: Es war keinerlei Aggressivität aus den Dialogen herauszuhören. Und das, obwohl die Bahn auch beim Wartemanagement den bahnüblichen unterdurchschnittlichen Komfort bietet. Wer wartet, zieht am Südkreuz erst mal eine Wartenummer und kann dann auf einem Bildschirm ablesen, wie lange es vielleicht noch dauert.

Allerdings gibt es zwei verschiedene Schaltknöpfe, um ein Warteticket zu ziehen: einen für die Zweite-Klasse-Tickets und einen für Erste-Klasse-Tickets. Gleich vorweg: Bei beiden dauert es ungefähr gleich lange. Wer als Nächstes an die Reihe kam, entschied das Personal hinter den Schaltern. Von fünf Schaltern waren zwei besetzt, später drei. Die Damen mit den Zweite-Klasse-Tickets waren bereits in den 300er-Nummern, beim Erste-Klasse-Ticket nudelte sich die Zahl von 49 bis in die 50er hoch. Sehr gemächlich.

Die Angaben zur Wartezeit auf dem Bildschirm waren so willkürlich wie beim Fahrplan. 20 Minuten, 45 Minuten, eine Stunde, nichts stimmte. Die meisten saßen im Schnitt anderthalb Stunden – und blieben auch dann noch erstaunlich gelassen, als eine völlig neue Zahlenreihe auf dem Bildschirm auftauchte. Auf einmal wurden auch Zahlen ab 700 aufgerufen. Wo die herkamen, war nicht zu ermitteln, die Frauen im Wartebereich stellten gemeinsam gutgelaunte Mutmaßungen an. Hatte jemand vom Vortag im Warteraum übernachtet?

Sie alle waren in einem Alter, in dem sie für die öffentliche Wahrnehmung allmählich unsichtbar werden. Kein Grund für sie alle, sich nicht sorgfältig zurechtzumachen und in freundlicher Würde das Unvermeidliche zu ertragen. Eine wurde langsam nervös, weil sie noch einen Anschlusstermin hatte. Gerade noch rechtzeitig erschien ihre Nummer auf dem Bildschirm. Die anderen freuten sich für sie. Allmählich wird klar, warum diese Stadt mental noch nicht vollends gekippt ist.