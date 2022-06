Shannon Abad umschließt mit Zeigefinger und Daumen ihr schmales Handgelenk. Sie will gerade erzählen, wie ihr die Polizisten im Bürgeramt Rathaus Tiergarten Handschellen angelegt haben. Die Beamten hätten sie vor aller Augen abgeführt. „Wie die Leute mich ansahen“, sagt sie. „Ich habe mich so schrecklich gefühlt.“ Die Sachbearbeiterin im Bürgeramt glaubte, ihr ukrainisches Visum sei gefälscht und rief die Polizei.

Das Visum war echt. Shannon Abad ist Ende Februar aus der Ukraine geflüchtet, sie hat einen nigerianischen Pass. Zuvor hatte die 28-Jährige ein Jahr lang als Englischlehrerin gearbeitet. Als sie genug Geld gespart hatte, zog sie in die Ukraine, um Business Administration im Master zu studieren. Am 24. Februar begann Russland Charkiw zu bombardieren, die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Dort lebte Abad seit drei Wochen und lernte Ukrainisch, um bald mit dem Studium zu beginnen.

Zwischen dem Deutschkurs und ihrer neuen Arbeit als Kellnerin in Berlin nimmt sich Shannon Abad Zeit für ein Gespräch. Sie will, dass die Öffentlichkeit erfährt, was ihr passiert ist. Doch ihren echten Namen nennt Shannon Abad nicht. Sie hat einen Anwalt hinzugezogen, das Verfahren läuft noch.

„Auf dem Revier habe ich gesagt, dass ich meinen Anwalt anrufen möchte oder meinen Vermieter“, sagt Abad. Die Beamten verweigerten ihr das und ließen sie über zwei Stunden im Ungewissen. Danach sollte sie ein Dokument unterschreiben, es war auf Deutsch. Der Forderung nach einem Übersetzer oder einem Englischen Dokument, kamen die Polizisten nicht nach. Eine Polizistin versicherte, es ginge um Abads einbehaltenen Pass, also unterschrieb sie.

Das Land mit den Grundrechten

Shannon Abads volle Stimmfarbe wird schrill und sie spricht schneller, als sie von der Situation auf dem Revier erzählt. Sie kennt bereits viele ihrer Rechte in Deutschland. Wegen dieser Rechte ist sie von Polen aus weitergezogen. Insbesondere ging es ihr um die Rechte homosexueller Menschen und den Schutz vor Diskriminierung als Schwarze lesbische Frau. Demokratie und Gastfreundschaft: Das war das Deutschland, das Abad aus dem Internet kannte.

In Nigeria ist Homosexualität illegal. Die Gesetze werden derzeit weiter verschärft, seit 2014 sind auch gleichgeschlechtliche Küsse, Treffen unter homosexuellen Menschen und die Teilnahme an gleichgeschlechtlichen Verpartnerungszeremonien strafbar. In den nördlichen Bundesstaaten ist die Höchststrafe für gleichgeschlechtlichen Sex die Todesstrafe. Shannon Abad war politisch aktiv und hat sich regelmäßig mit ihrer queeren Community getroffen, sagt sie.

Abad will auf keinen Fall zurück nach Nigeria. „Es ist nicht sicher für mich“, sagt sie und rückt ihre Perücke mit den langen schwarzen Haaren zurecht. „Wenn ich mich zwischen Nigeria und der Ukraine entscheiden muss, wähle ich das Kriegsgebiet.“ Shannon Abads Familie in der Heimat weiß nichts von ihrer sexuellen Orientierung. Die Eltern fragen immer wieder und wieder, wann sie denn endlich heiratet.

Deutschland hat das Aufenthaltsrecht für Drittstaatler aus der Ukraine bis Ende August verlängert. Ukrainische Staatsangehörige dürfen dagegen in der EU bleiben. Nach dem Balkankrieg hat die Europäische Gemeinschaft die Massenzustrom-Richtlinie eingeführt, die im Falle eines massenhaften Zustroms von Geflüchteten eine unkomplizierte Aufnahme jenseits des Asylsystems und der Dublin-Verordnung vorsieht. Nach dem Angriff auf die Ukraine beschlossen die EU-Mitgliedstaaten das Gesetz erstmals zu aktivieren. Bisher allerdings nur für Geflüchtete mit ukrainischem Pass oder Familienmitglieder ukrainischer Staatsbürger.

Wenn ich mich zwischen Nigeria und der Ukraine entscheiden muss, wähle ich das Kriegsgebiet. Shannon Abad

Bei der Beschreibung ihrer Flucht zittert Abads Lippe, sie nimmt die Hände kurz vors Gesicht. Drei Tage lang habe sie versucht, erzählt sie, in der Ukraine einen Platz im Zug zu bekommen. Sie sei halb verdurstet gewesen als es ihr doch noch gelang. Sie hat alles zurückgelassen, alles bis auf wichtige Dokumente und Geld. Die Dokumente, die die Beamten nun wochenlang einbehalten haben. Ihre Stelle als Kellnerin konnte sie ohne Pass nicht antreten.

Seit ihrer Ankunft in Deutschland habe sie viel Diskriminierung erlebt, erzählt Abad. Schwarze Menschen seien anders behandelt worden, als weiße Menschen mit ukrainischem Pass. „Wir sind doch alle vor demselben Krieg geflüchtet“, sagt sie. „Das erste Mal in meinem Leben habe ich mir gewünscht, weiß zu sein.“ Genauer geht sie allerdings nur auf die Situation im Bürgeramt ein.

„Wir sind doch vor demselben Krieg geflüchtet“

Shannon Abad hat früh mit einem Integrationskurs begonnen, eine Meldeadresse für sechs Monate besorgt und einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Sie hatte die Wohnungsgeberbestätigung und sogar den Pass ihres Vermieters dabei, alles was man für eine Meldebescheinigung braucht. Die Erklärung der Beamten für ihr Verhalten: Das Gerät zur Dokumentenprüfung sei defekt und habe das Visum deshalb nicht als echt erkannt. Doch Abad glaubt ihnen nicht: „It was because I’m black, es war, weil ich Schwarz bin“, sagt sie.

Erst vor einer Woche durfte Shannon Abad ihren Pass bei der Polizei abholen. Entschuldigt haben sich bisher weder die Sachbearbeiterin noch die Polizisten. Trotz der Erfahrung will die junge Afrikanerin in Deutschland bleiben. Sie will Übersetzerin werden, mit einem dauerhaften Aufenthaltsstatus. „Nichts kommt von selbst“, sagt sie. „Was auch immer ich auf dem Weg zum Erfolg durchmachen muss – ich habe ein Ziel hier.“