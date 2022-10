Schon wieder ein Rekord: Lebensmittel in Berlin um 21 Prozent verteuert

In Berlin kratzt die Inflationsrate in diesem Monat an der Zehn-Prozent-Marke. Diese Waren und Dienstleistungen haben sich im Oktober besonders stark verteuert.

Katrin Schoenecker vom Referat Preise im Amt für Statistik Berlin-Brandenburg versucht, noch irgendwie das Positive an der Entwicklung zu entdecken. „Gegenüber dem September hat sich die Teuerung im Oktober etwas abgeschwächt“, sagt sie und weiß doch, dass es nur ein schwacher Trost ist. Denn es bleibt dabei: Die Preise in der Region sind im Oktober nochmals gestiegen, wie Zahlen des Statistischen Landesamts belegen.

In Berlin kosten Waren und Dienstleistungen demnach durchschnittlich 9,9 Prozent mehr als vor einem Jahr. In Brandenburg erhöhten sich die Preise sogar um 10,8 Prozent, nachdem die Teuerungsraten im September noch bei 9,6 und 9,9 Prozent gelegen hatten.

Getrieben wurde die Inflation abermals von den Energiepreisen. Um 59 Prozent verteuerte sich den Angaben zufolge die Haushaltsenergie. Allein für Gas haben die Statistiker in diesem Oktober einen Aufschlag von 95 Prozent gegenüber dem Vorjahr ermittelt. Heizöl wurde 112 Prozent teurer, Strom um 32 Prozent. Die Brennholzpreise haben sich mit plus 92 Prozent nahezu verdoppelt.

Zugleich setzten die Nahrungsmittelpreise ihre rasante Teuerung fort. Hatte diese bereits im September mit 18,8 Prozent einen langjährigen Rekord markiert, so kosteten Lebensmittel im Oktober in Berlin 20,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. In Brandenburg stiegen die Preise um 21,5 Prozent. „Das sind die höchsten Preissteigerungen seit 1991“, sagt Katja Schoenecker und verweist auf die Teuerungen bei den Erzeugerpreisen landwirtschaftlicher Produkte sowie den Anstieg der Energiepreise.

Teuerungsrate: Durchschnitt aus 650 Waren und Dienstleistungen in Berlin

Dabei ist der ermittelte Preisanstieg nur ein Durchschnittswert. Für Weizenmehl muss derzeit in Berlin 69,2 Prozent mehr gezahlt werden. Butter verteuerte sich um 55,9 Prozent, Sonnenblumen- und Rapsöl um 76,1 Prozent. Fleisch wurde um 19,2 Prozent teurer, Gemüse um 23,7 Prozent. Nudeln kosten 34,4 Prozent mehr, Kaffee 24,5 Prozent.

Darüber hinaus zogen die Preise für Übernachtungen in Hotels deutlich an. Dort werden nun 51 Prozent mehr verlangt als vor einem Jahr. In Gaststätten stiegen die Preise im Schnitt um 8,2 Prozent, wobei ein Brunch und ein Frühstück zwölf Prozent teurer wurden. Im Fast-Food-Bereich ging es „nur“ um 7,8 Prozent nach oben. Speisen zum Mitnehmen verteuerten sich allerdings mit plus 9,7 Prozent etwas stärker. Der Preis für Alufolie stieg um 47,8 Prozent.

Ermittelt wird die Teuerungsrate monatlich auf der Grundlage eines virtuellen Warenkorbs. Etwa 650 Produkte und Dienstleistungen sind darin enthalten. Es ist fast alles, was zum täglichen Leben benötigt wird. Der Inhalt des Warenkorbs reicht von Nahrungsmitteln über Bekleidung, die Ausgaben für die Wohnung und Kultur bis zu Versicherungspolicen und dem Sprit für das Auto.