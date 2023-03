Influenzaviren: Warum die Grippewelle in Berlin jetzt erst richtig loslegt

Erst neulich saß Wolfgang Kreischer wieder am Beratungstelefon der Kassenärztlichen Vereinigung (KV), nahm unter der Nummer 116 117 Anrufe von erkrankten Berlinern entgegen. „Da bekomme ich mit, was draußen los ist“, sagt der Hausarzt aus Zehlendorf. Viele der Hilfesuchenden klagten über klassische Symptome einer Infektion mit Influenzaviren.

Eine Grippewelle hat Berlin erreicht. Sie baut sich seit einem knappen Monat auf; das Robert-Koch-Institut (RKI) datiert den Beginn auf die Woche ab dem 5. März. „Tendenz langsam steigend“, sagt Kreischer, der Vorsitzender des Hausärzteverbands Berlin-Brandenburg ist und neben den Erfahrungen aus der eigenen Praxis auch immer wieder Lageberichte niedergelassener Kollegen erhält.

„Die Grippewelle ist nicht ungewöhnlich schwer“, sagt Kreischer. „Ungewöhnlich ist ihr Verlauf.“ Bereits vor dem Jahreswechsel hatte das RKI einen Anstieg der Fallzahlen vermeldet, somit bemerkenswert früh. Damals dominierte der Subtyp A.

Das Coronavirus spielt weiter eine Rolle

Die Weihnachtsferien halfen offensichtlich, Übertragungswege zu kappen. Die Lage entspannte sich, verschärft sich nun jedoch erneut. „Normalerweise sind Grippewellen im März durch“, sagt Kreischer. Verursacht wird der neuerliche Anstieg durch die Influenza B, von der es zwei Linien gibt, Victoria und Yamagata, wobei letztere seit der Corona-Pandemie als nahezu ausgestorben gilt.

Sars-CoV-2 spielt auch im Alltag der Berliner Hausärzte weiter eine Rolle. Dem RKI zufolge liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin bei 51,6. Das Abwasser-Monitoring deutet wie gewohnt auf ein etwas intensiveres Infektionsgeschehen hin.

Nach einem starken Ausschlag Mitte Dezember, einem starken Abfall bis Mitte Januar und einem erneuten, wenn auch moderateren Anstieg fällt die Kurve seit Anfang Februar wieder leicht ab. Kreischer sagt: „Die Lage ist nicht so dramatisch, dass die Intensivstationen überfüllt wären.“

Hoher Krankenstand in den Berliner Arztpraxen

Am Mittwoch wurden in der Hauptstadt 76 Corona-Patienten intensivmedizinisch betreut gegenüber 72 am Vortag. Tendenz also auch hier steigend, auf mäßigem Niveau: In der Hochphase Anfang 2021 waren es 448. Unklar ist, wie sich die Variante Arcturus auswirkt, eine neue Mutation von Omikron, die leicht übertragbar zu sein scheint, derzeit in Indien grassiert und auch schon in Deutschland nachgewiesen ist.

Bisher jedenfalls sorgten neue Virus-Ableger nicht für schwerere Krankheitsverläufe. Dennoch kann ein hohes Aufkommen an Patienten zu Engpässen führen. „Die Belastung wird jetzt vor allem in den Hausarztpraxen aufgefangen“, sagt Kreischer.

Die Lage ist kompliziert, das Arbeiten schwierig. Patienten mit Corona oder Influenza sollten nicht in Kontakt mit den übrigen Wartenden kommen. „Viele Praxen halten Infekt-Sprechstunden ab oder behandeln zu Randsprechzeiten“, berichtet der Mediziner. Auch das Personal müsse geschützt werden. Doch trotz aller Vorsicht: „Wir haben in den Praxen zum Teil einen hohen Krankenstand.“

Corona hat den gewohnten Rhythmus der Grippe durcheinandergebracht. Im Winter 2020/21 fand Influenza nicht statt. 2021/22 verzeichnete das RKI eine schwache Aktivität, erst nach den Osterferien kam es zur Ausbreitung. Coronaviren und Influenzaviren sind aus Sicht des spezifischen Immunsystems des Menschen sehr unterschiedlich.

Wer Covid-19 hatte, ist dadurch nicht gegen Grippe immun und umgekehrt. Das angeborene Immunsystem dagegen wehrt sich gegen Viren aller Art, liefert eine Basisabwehr. Die Schleimhäute sind nach überstandener Erkrankung für kurze Zeit weniger empfänglich für andere Erreger.

Für eine Impfung ist es zu spät

Die Ursache der ungewöhnlichen Wellenbewegung bei der Influenza sehen Mediziner jedoch vor allem in Vorkehrungen zum Schutz vor Sars-CoV-2, in einem gesteigerten Bewusstsein in der Bevölkerung, in der gegenseitigen Rücksichtnahme untereinander.

„Jetzt lässt die Vorsicht nach“, sagt Kreischer, der in dieser Grippewelle wie schon in der Pandemie empfiehlt „körperliche Kontakte zu reduzieren, und wo das nicht geht, eine Maske zu tragen“. Außerdem: „Regelmäßig Hände waschen und die üblichen Hygienemaßnahmen einhalten.“

Für eine Grippeimpfung ist es nach Ansicht des Zehlendorfer Hausarztes inzwischen zu spät. „Was jetzt noch auf uns zukommt, lässt sich durch eine Impfung nicht mehr aufhalten, denn die braucht ja eine gewisse Zeit, bis sie anschlägt.“

Bis Mitte April, vermutet Kreischer, werde die Grippe in Berlin bestimmt noch anhalten. Warme Temperaturen und Herdenimmunität würden die Welle schließlich brechen. Ob es im kommenden Winter dann wieder zum gewohnten, vorpandemischen Rhythmus kommen wird, kann niemand vorhersagen.

Fest steht: Wen es in den nächsten Wochen erwischt, dem bleibt keine andere Wahl, als sich ins Bett zu legen und auszukurieren. Die ultimative Pille existiert weder gegen Grippe noch gegen Corona. „Es gibt keine kausale Therapie“, sagt Kreischer. „Man kann Influenza und Corona nur symptomatisch behandeln. Leider verstehen das viele Patienten nicht.“ Manche Dinge ändern sich offensichtlich nie.