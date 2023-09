So kann es nicht weitergehen. Das halte ich nicht länger aus. Ich muss mein Leben ändern. Das geht vielen Menschen durch den Kopf. Folgen haben diese Gedanken selten. Bei Ingmar Zöller war das anders: Der Berliner hat Konsequenzen gezogen und sein Leben radikal geändert. Der Augenarzt gab seine Praxis in Moabit auf, jetzt steuert er S-Bahnen durch Berlin und Brandenburg. Zöller tauschte den weißen Arztkittel gegen die blaue Dienstkleidung der S-Bahn – und er fühlt sich gut.

Ein Lebensabschnitt endet, es gibt kein Zurück mehr. Ingmar Zöller hat erlebt, wie das ist. „Im November 2020 habe ich von einem Tag auf den anderen aufgehört“, erzählt der 55-Jährige, der an seinem freien Tag zum Gespräch im S-Bahnhof Potsdamer Platz gekommen ist. In jenem Herbst schloss der Mann mit dem Pferdeschwanz die Tür seiner Arztpraxis in der Turmstraße zum letzten Mal hinter sich. Schluss, aus, vorbei. Bereut hat er dies bis heute nicht, sagt Zöller. „Im Gegenteil: Ich war erleichtert. Ich wusste: Die Arbeit im Hamsterrad werde ich nicht vermissen. Und so kam es auch.“

Dabei war er gern Mediziner, viele Jahre lang. Ingmar Zöller stammt aus Düsseldorf. „Dort habe ich 20 Monate lang Zivildienst in einem Krankenhaus geleistet. Ich merkte, dass ich mit Patienten gut kann und dass es mir Spaß macht, dort zu arbeiten. Deshalb war klar: Ich möchte Medizin studieren.“ Sein gutes Abitur öffnete ihm die Türen. Im Oktober 1989, wenige Wochen vor dem Mauerfall, zog Zöller aus dem Rheinland nach Berlin, um ein Studium an der Freien Universität aufzunehmen.

„Nach Berlin wollte ich, weil es von Düsseldorf schön weit entfernt ist. Als junger Mensch wollte ich meine Ruhe“, erinnert er sich. Was die Zukunft anbetraf, fühlte sich Zöller auf dem richtigen Weg. „Eines meiner schönsten Praktika fand im damaligen Klinikum Benjamin Franklin statt.“ Dort erlebte er die Augenheilkunde als spannendes Fach, das immer mehr Facetten entfaltete, je besser er es kennenlernte.



„Als Augenarzt bekommt man es auch mit vielen Allgemeinerkrankungen zu tun“, weiß der Mediziner, der seine Approbation bis heute behalten hat. Krebs, Diabetes und andere Leiden können sich auf das Sehvermögen auswirken. Es kommt vor, dass der Augenarzt der erste Mediziner ist, der bei einem Patienten einen Morbus Bechterew oder Multiple Sklerose diagnostiziert. Diese Krankheiten lösen spezielle Augenentzündungen aus.

„Als Arzt müssen Sie verkaufen, und das kann ich nicht“

Einen Moment sieht es so aus, als ob bei Ingmar Zöller etwas Wehmut aufkommt. „Ich habe es gut hingekriegt, und es hat mir Spaß gemacht. Ich war gern Arzt“, sagt er. Unter dem Backshop im S-Bahnhof, in dem das Treffen stattfindet, hört man die Züge im Nord-Süd-Tunnel. Doch dann erzählt Zöller, wie sich seine Einschätzung änderte, nachdem er sich 2004 als Augenarzt niedergelassen hatte.



Nach und nach stellte er fest, dass er sich im deutschen Medizinsystem nicht mehr wohlfühlte. „Wenn Sie es so machen wie ich damals, bringt es nicht genug Geld. Als Arzt müssen Sie verkaufen, und das kann ich nicht“, erzählt er. Es kommt darauf an, die Patienten dazu zu bewegen, so vielen individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) wie möglich zuzustimmen. Zu den IGeL-Leistungen gehören Netzhautchecks zur Früherkennung der Makuladegeneration oder des Grünen Stars. Untersuchungen dieser Art können sinnvoll sein – doch Kassenpatienten müssen dafür zahlen.

Ingmar Zöller auf dem Potsdamer Platz. Das weiße S auf grünem Grund ist seit 1930 das Erkennungszeichen der Berliner S-Bahn. Sabine Gudath

Er sei nicht gut darin gewesen, die Menschen für IGeL-Leistungen zu gewinnen, sagt Ingmar Zöller, der selbst Kassenpatient ist. „Ohne geht es aber auch nicht. Deshalb habe ich mit meiner Praxis nicht wirklich Geld erwirtschaftet.“ Es kam vor, dass er geerbtes Vermögen in die Praxis stecken musste, damit er den Angestellten Gehalt zahlen konnte. „Manchmal war ich finanziell so am Limit, dass ich mit meiner Karte am Automaten kein Geld mehr ausgezahlt bekam. Nicht mal eine Druckerkartusche konnte ich kaufen.“

Auf die Dauer war das zermürbend, erzählt er. Als angestellter Arzt in einer Gemeinschaftspraxis oder einem medizinischen Versorgungszentrum arbeiten – das wollte er aber auch nicht. Denn dort sei der Druck, verkaufen zu müssen, ebenfalls groß. So machte er erst mal weiter, zunehmend widerwillig. „Ich habe mich zerrieben. Und ich dachte, ich stehe unter einer Hochspannungsleitung. Schließlich merkte ich, dass mein Blutdruck gestiegen war. Mit Medikamenten war das nicht mehr einzustellen.“

„Ich habe hasserfüllte Briefe bekommen“

2020 wurde Ingmar Zöller klar: So wie jetzt kann es nicht weitergehen. „Der Arztberuf ist schön, aber er macht dich kaputt.“ Dann war da plötzlich diese neue alte Idee. „Ich hatte immer schon Ambitionen für den Schienenverkehr“, erinnert er sich. In Düsseldorf gehörte die Rheinbahn, wie der Straßenbahnbetrieb dort heißt, zu seinem Alltag. Sein Vater besaß eine Modellbahnanlage Märklin H0. Als er in Berlin studierte, bewarb er sich bei der BVG als studentischer Aushilfsfahrer bei der U-Bahn. Die Idee reifte: „Ich habe gedacht, dass ich mich irgendwann ärgern werde, weil ich es nicht ausprobiert habe.“



Es: Damit meint er die Bewerbung bei der S-Bahn Berlin GmbH. Bei dem Online-Bewerbungsgespräch bekamen die Personaler mit, dass Zöller ein gewisses Grundverständnis von der Bahn hat. Er bekam die Zusage. „Im Mai 2020 stand fest: Im Dezember geht es los. Ich machte mich auf die Suche nach einem Nachfolger – und fand ihn. Im November habe ich von einem auf den anderen Tag aufgehört.“

Für manche Patienten war das schwierig. Ihr Augenarzt war plötzlich weg. „Ich habe hasserfüllte Briefe bekommen. Nach dem Motto: Wie können Sie gehen, ohne uns das vorher zu sagen?“ Er gibt weiterhin gern medizinische Ratschläge. Doch das Gefühl, richtig entschieden zu haben, ist geblieben. „Morgens die Tür zur Praxis öffnen, und da stehen schon 15 Patienten vor dir und warten auf dich: Das vermisse ich nicht“, sagt Ingmar Zöller. „Ich habe weiterhin Stress, zum Beispiel wenn ich früh aufstehen muss oder wenn die Technik nicht immer funktioniert. Doch es ist ein anderer Stress.“



Stress, der in aller Regel später von positiven Gefühlen überlagert und neutralisiert wird. Als Triebfahrzeugführer fühlt sich Ingmar Zöller als „Rädchen im Großstadtgetriebe“. Das meint er nicht negativ, ganz im Gegenteil: „Ich mag es. Es ist eine supersinnvolle Tätigkeit, Menschen durch Berlin und Brandenburg zu fahren.“

Am liebsten ins Umland – aber nicht nachts

Der Mann aus Prenzlauer Berg kann sich noch gut an den ersten Dienst erinnern, den er am 8. Dezember 2021 nach seiner zwölfmonatigen Ausbildung antrat: Frühschicht auf der S75 von Warschauer Straße nach Wartenberg. Die Strecke ist nicht so anspruchsvoll, das war gut. Es war noch dunkel. Die Zeit ging schnell herum, sagt Ingmar Zöller. „Als Anfänger fährt man immer nur bestimmte Strecken: Ost-West, Nord-Süd. Der Ring mit den Abschnitten nach Königs Wusterhausen und zum BER ist komplexer, damit möchte man die Neulinge nicht überfordern.“ Später lernte er diese Strecken ebenfalls kennen.

Und damit auch die Stadt sowie die Region, die Berlin umgibt. „Ich bin gerne vielfältig unterwegs“, sagt Ingmar Zöller. Er mag die Abwechslung. Mal ist er am Morgen in Ahrensfelde: „Beim ersten Mal habe ich mich darüber gewundert, wie viele Menschen schon so früh S-Bahn fahren. Ich hätte nicht gedacht, dass die S7 um fünf schon so voll ist.“ An einem anderen Tag erlebt er südöstlich von Berlin den Sonnenaufgang: „Jetzt geht es morgens wieder mit Nebel los. Auf der S46 nach Königs Wusterhausen gibt es vor Eichwalde richtige Nebelfelder, das mag ich.“

S-Bahnhof Warschauer Straße: Hier begann am 8. Dezember 2021 die erste Dienstschicht von Ingmar Zöller. Benjamin Pritzkuleit

Überhaupt die Außenstrecken, die Schienenstränge ins Umland: Sie mag er am liebsten. „Den Nord-Süd-Tunnel auch, mit seinen Kurven, Steigungen, Gefällen. Eine richtige Berg-und-Tal-Bahn.“ Wieder hört man im Backshop unterm Potsdamer Platz die Züge ein- und ausfahren: nach Oranienburg, Wannsee, Teltow Stadt, Hennigsdorf. Es gibt allerdings auch Dienste, die Ingmar Zöller nicht besonders schätzt. „Ich fahre nicht gern nachts. Ich mag keine betrunkenen Jugendlichen, die herumpöbeln.“

Glücklicherweise gab es in seinen S-Bahnen bislang keinen Polizeieinsatz, erzählt er. Mit einer Ausnahme auf der Linie S5 in Friedrichsfelde Ost: „Eine angetrunkene Frau wurde von einem anderen Fahrgast gehauen. Die Bundespolizei kam, und dann ging es zackzack. Nach fünf Minuten konnte ich weiterfahren.“ Vor und nach Fußballspielen kommt es vor, dass Fahrgäste die Notbremse ziehen. „Im Bahnhof Olympiastadion muss ich dann schon mal zwei oder drei Notbremsen zurücksetzen.“

Wenn Rehe einfach nicht das Gleis verlassen wollen

Über Begegnungen mit Tiere kann fast jeder Eisenbahner berichten. Ingmar Zöller ist da keine Ausnahme. „Einmal hatte ich eine Kollision mit einem Eichhörnchen. Es tat mir schon leid. Aber wenn es auf einer Schiene sitzt und sich nicht wegbewegt – was soll ich machen?“ Immerhin, einen Kontakt mit einem Wildschwein konnte Ingmar Zöller bislang vermeiden. „Wenn Sie mit so einem Tier kollidieren, können Sie nicht mehr weiterfahren. Das ist gefährlich.“



Neulich auf der S5, auf dem eingleisigen Stück hinter Hoppegarten, traf Zöller im Dienst Rehe an. „Zwei Rehe standen gemütlich auf meinem Gleis und schauten mich an. Ich habe gehalten und mein Zugsignal gegeben. Doch erst beim zweiten Mal haben sich die Tiere dazu bequemt, das Gleis zu räumen.“ Es waren offensichtlich nicht die hellsten Tiere. „An dieser Stelle passe ich jetzt noch mehr auf.“

Und das finanzielle? Fest steht, dass Zöller bei der S-Bahn weniger Geld verdient als es bei niedergelassenen Ärzten üblich ist. Das Einstiegsgehalt eines Triebfahrzeugführers nach der Qualifizierung liegt bei 3027 Euro brutto pro Monate für 39 Stunden in der Woche. Zulagen von rund 150 bis 250 Euro kommen hinzu, so das Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Außerdem gewährt die S-Bahn Zusatzleistungen, zum Beispiel Fahrvergünstigungen im Nah- und Fernverkehr, ein Jobrad, betriebliche Altersvorsorge, vergünstigte Versicherungskonditionen, Sport- und Freizeitangebote sowie 28 bis 42 Tage Jahresurlaub, je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit und Schichtarbeit.

Vielleicht ist das Leben wie eine Reise mit der S-Bahn

Quereinsteiger: So nennt man Berufswechsler wie Ingmar Zöller. Die DB stellt jährlich zwischen 3000 und 4000 Quereinsteiger ein, von 2020 bis Mitte 2023 waren es insgesamt rund 13.200. Rund 30 Prozent wurden Lokführer. „Quereinsteiger sind ein enorm wichtiger Rekrutierungskanal, um unsere hohen Personalbedarfe zu decken“, sagte eine Bahnsprecherin. „Die DB ist eine der größten Ausbilderinnen in Deutschland, dieses Pfund nutzen wir auch, um Berufserfahrenen neue Karrierewege zu ermöglichen.“

Die Bewerber sind zwischen 18 und Anfang 60, alles ist dabei. Ingmar Zöller traf die Entscheidung mit 52, und er hat sie nicht bereut. Abgenommen hat er, ein weiterer Pluspunkt. Aber fühlt er sich als kommunikativer Mensch nicht manchmal allein im Führerstand? „Nein, das macht mir nichts aus“, sagt er. „Als niedergelassener Arzt habe ich 16 Jahre lang viel gesprochen. Ich habe mir das auch ein bisschen gewünscht, weniger reden zu müssen. In der Pause treffe ich Kollegen, mit denen kann ich sprechen.“

In der Schule, als Student und als Arzt war es Ingmar Zöller gewohnt, viel zu lernen. Bei der S-Bahn erlebte er, dass man sich auch dort anstrengen muss. „Ich bin durch eine mündliche Prüfung gefallen. Nur weil man Akademiker ist, fällt es einem nicht leichter, mit Mitte 50 noch zu lernen.“



Gleich wird Zöller wieder in eine S-Bahn steigen. Er sei dankbar dafür, dass er keinen Gegenwind bekommen hat, als er sich dazu entschloss, sein altes Berufsleben aufzugeben und ein neues zu beginnen, sagt er zum Schluss. „Mein Mann hat das unterstützt“, so der S-Bahner. „Meine Mutter hat es zwar schöner gefunden, einen Arztsohn zu haben. Doch sie hat gesagt: Du musst wissen, was du machen möchtest. Mach was du denkst und was dich glücklich macht.“ Vielleicht ist das Leben wie eine Reise mit der S-Bahn: Einsteigen, bitte. Zurückbleiben! Und das nächste Ziel ansteuern.