Berlin - Das Berliner Nahverkehrsnetz soll weiter wachsen – und davon wird erneut Spandau, der westlichste Bezirk, profitieren. Ein Abschnitt der Bötzowbahn, auf der vor mehr als 71 Jahren der reguläre Personenverkehr endete, soll künftig auch per S-Bahn erreichbar sein. Damit wird das große Wohngebiet Falkenhagener Feld endlich an das Berliner Schnellbahnnetz angeschlossen. Nachdem nun die entsprechende Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen wurde, können die vertiefenden Planungen und Kostenschätzungen beginnen, teilte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) am Freitag mit. „Der Bezirk Spandau braucht dringend bessere Verbindungen auf der Schiene“, sagte Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne).

Mit zwei neuen S-Bahnstationen im Bereich Falkenhagener Feld soll der Bahnhof Spandau als lokaler Mittelpunkt der öffentlichen Verkehrsströme entlastet werden, so der VBB. „Gleichzeitig erhalten die Fahrgäste zusätzliche, attraktivere und kürzere Verbindungen in die Innenstadt. An den zwei neu zu errichtenden Stationen Seegefelder Straße und Falkenseer Chaussee werden dafür anschlussfreundliche Verknüpfungen mit dem öffentlichen Busverkehr vorgesehen.“ Für eine mögliche Weiterentwicklung des S-Bahnnetzes zu einem späteren Zeitpunkt wird eine optionale Weiterführung der S-Bahn von Falkenseer Chaussee bis Johannesstift planerisch mit untersucht, hieß es weiter.

Strecke kreuzt stark befahrene Straßen ebenerdig - Autos müssen warten

Allerdings: Wo heute nur selten ein Zug die Seegefelder Straße überquert, müssen sich Kraftfahrer künftig häufiger auf Unterbrechungen gefasst machen. Bis dahin werden aber noch einige Jahre vergehen. Für den Ausbau der Schienenwege zwischen Spandau und Nauen, zu dem das Projekt gehört, ist wie berichtetet als Zielstellung für die Inbetriebnahme Mitte/Ende der 2030er-Jahre vorgesehen.

Das Vorhaben wird zusammen mit der geplanten S-Bahn-Verlängerung von Spandau nach Falkensee und Finkenkrug vorangetrieben. Wie der Wiederaufbau der 1961 gekappten S-Bahn ins Havelland ist es Teil des großen Planungs- und Investitionsprogramms i2030. Die Länder Berlin und Brandenburg, der VBB und die Deutsche Bahn (DB) arbeiten zusammen, um das Schienennetz der Region auszubauen.

Sabine Gudath Ein Hochhaus im Falkenhagener Feld. Der Spandauer Ortsteil ist mit dem öffentlichen Verkehr ausschließlich per Bus erreichbar. Das geplante S-Bahn-Projekt würde dies ändern.

In diesem Fall gehört ein Teil der Trasse allerdings nicht der bundeseigenen DB, sondern der Havelländischen Eisenbahngesellschaft (HVLE). Größter Gesellschafter ist mit 50,5 Prozent der Landkreis Havelland. Weitere Gesellschafter sind die Städte Berlin, Nauen und Ketzin. „Als Havelländische Eisenbahn bringen wir bereits Güter nachhaltig und umweltfreundlich auf die Schiene. Wir freuen uns, zukünftig gemeinsam mit den Projektpartnern die Mobilitätswende im Personenverkehr in der Hauptstadtregion voranzubringen. Hierzu können wir mit unserer Infrastruktur, der Bötzowbahn, einen wichtigen Beitrag leisten“, sagte Ludolf Kerkeling, Vorstand der Aktiengesellschaft

Die U7 könnte ebenfalls verlängert werden - nach Heerstraße Nord

„Mich freut besonders, dass hierzu eine bestehende Infrastruktur der Bötzowbahn genutzt werden kann“, so Verbundchefin Susanne Henckel. „Das macht deutlich, dass nicht immer nur neu gebaut werden muss, sondern auch bestehende Ressourcen zunächst sinnvoll ausgeschöpft werden.“ Auf der Bötzowbahn sollen auch weiterhin Güter- und andere Züge fahren können.

Für den 245.000-Einwohner-Bezirk Spandau kommt es Anfang des Jahres Schlag auf Schlag. Erst bekräftigte Senatorin Jarasch, dass sie eine Verlängerung der U-Bahn-Linie U7 in die Wilhelmstadt und weiter nach Heerstraße Nord für sehr sinnvoll halten würde. Von allen möglichen U-Bahn-Neubauprojekten, die in Berlin geprüft wurden, würde dieses Vorhaben die meisten Fahrgäste anziehen, sagte sie. Dann gab der Verkehrsverbund VBB bekannt, dass eine Machbarkeitsstudie die erwogene Verlängerung der Siemensbahn in den Spandauer Norden für technisch machbar hält. Für die S-Bahn-Strecke zwischen Gartenfeld und Hakenfelde, die unterwegs die Havel unter- oder oberirdisch kreuzen könnte, wurden drei Streckenvarianten untersucht.

Ein U-Bahn-Anschluss war einst auch für das Falkenhagener Feld vorgesehen. Doch aus den Idee, die U2 über Ruhleben und Spandau zu verlängern, wurde nichts.

Mit Dampfzügen durch den Spandauer Forst ins Havelland

Nun also ein drittes Projekt: die Bötzowbahn. Die 1908 eröffnete eingleisige Trasse, die in Spandau West unweit des heutigen Bahnhofs Spandau beginnt, führte einmal unter anderem in das Dorf Bötzow. Dort schloss sie an die Bahnstrecke Nauen-Velten an, die später ebenfalls der Osthavelländischen Eisenbahn (OHE) gehörte. Dampfzüge brachten Landbewohner und landwirtschaftliche Güter wie Kartoffeln und Gemüse in die Stadt, Stadtbewohner reisten mit ihnen ins Havelland. In Spandau kamen Maschinen, Brennstoffe und Militärgüter zum Frachtaufkommen dazu. Von 1929 hing über dem Teil der Strecke, der am Johannesstift begann, eine Fahrleitung. Die BVG-Straßenbahnlinie 120, die Spandau und Hennigsdorf in 33 Minuten verband, war dort unterwegs.

Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich das Bild. Die Straßenbahn wurde im April 1945 eingestellt. Bis August 1950 verkehrten auf der Bötzowbahn noch Dampfzüge von Spandau ins Havelland und nach Hennigsdorf. Seitdem ist kein Zug mehr über die Grenze gefahren. Während die Abschnitte in der DDR verstaatlicht und der Deutschen Reichsbahn unterstellt wurden, blieben der OHE das acht Kilometer lange Teilstück im Berliner Bezirk Spandau sowie zahlreiche Anschlussgleise. Die städtische Industriebahn Rustweg und die vom Bezirksamt Spandau verwaltete Industriebahn Hakenfelde schlossen sich an. Güterzüge versorgten auf 16 Kilometer Gleis das Kraftwerk Oberhavel, die Rhenus am Hafen Parkstraße, die britische Armee sowie diverse Unternehmen.

Angst vor Lärmbelästigung

Doch die Zeiten, in denen häufig Güterzüge auf dem schnurgeraden ersten Abschnitt der Bötzowbahn die Falkenseer Chaussee und die Radelandstraße überquerten, um später die Schönwalder Allee zu kreuzen, sind vorbei. Von dem Güterverkehr, der noch Mitte der 1980er-Jahre mehr als 500.000 Tonnen pro Jahr umfasste, ist nichts mehr übriggeblieben. Die Havelländische Eisenbahn (HVLE), die heute für die Strecke zuständig ist, befährt nur noch den rund sechs Kilometer langen Abschnitt von Spandau West bis zum Bahnhof Johannesstift, wo sich eine der beiden Werkstätten des Unternehmens befindet.

Politiker und Verkehrsexperten setzten sich dafür ein, die Wiederinbetriebnahme der Bötzowbahn für den Personenverkehr zu prüfen. Das Wohngebiet Falkenhagener Feld, das von den 1950er-Jahren an im Spandauer Nordwesten entstand, sei mit dem öffentlichen Verkehr nur per Bus erreichbar. Es gab aber auch Gegenwind – zum Beispiel von der Bürgerinitiative Spandauer Verkehrsbelange 73. Deren Vorsitzender Jürgen Czarnetzki kritisierte, dass mehr als 500 Wohnungen entlang der Trasse würden durch erheblich mehr Lärm und die Schallschutzwand an Wohnwert verlieren würde. Auch die Jungen Liberalen befürchteten Lärmbelästigung.

Doch später äußerte sich die Bürgerinitiative wohlwollender. Nach und nach wuchs die Zahl der Befürworter. Die Vorplanung ist ein erster Schritt, dass auf einem Teil der Bötzowbahn wieder Fahrgäste befördert werden.