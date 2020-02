: Insolvente Drogerie-Kette: Meike Schlecker wurde in den offenen Vollzug in die JVA Reinickendorf verlegt

Reinickendorf - In Berlin angekommen, musste sie schon wieder umziehen. Meike Schlecker, die Tochter von Ex-Drogerie-König Anton Schlecker, ist in die JVA Reinickendorf verlegt worden. Wie der Berliner Zeitung aus Justizkreisen bestätigt wurde, ist sie dort bereits seit Donnerstag im offenen Vollzug. Wenn sie sich bewährt, darf sie tagsüber in die Freiheit.